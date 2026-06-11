PIR-News: Starke DO & CO-News, Andritz-Großauftrag, Neues zu Kontron, Semperit, Post, Research zu RBI und Erste Group, SpaceX im global market (Christine Petzwinkler)

11.06.2026, 6410 Zeichen

Das Catering-Unternehmen DO & CO hat das beste Jahr seiner Geschichte hinter sich, alle drei Divisionen (Airline Catering, Event Catering, Restaurants/Hotels/Lounges) konnten zulegen. Und auch die Zukunft sieht recht gut aus, wie das Unternehmen mitteilt. Die nächsten Wochen etwa wird DO & CO 70.000 VIP-Gäste bei der Fußballl-WM betreuen. An der Börse werden die heutigen Nachrichten äusserst positiv gewertet, die Aktie steigt bis Mittag mehr als 6 Prozent. Zu den Zahlen: Insgesamt stieg der Umsatz um 7,1 Prozent auf 2.461,59 Mio. Euro. Mit 300,63 Mio. Euro (+38,24 Prozent) erreichte das Unternehmen auch das höchste EBITDA und mit 212,28 Mio. Euro (+28,68 Mio. Euro) das höchste EBIT der Unternehmensgeschichte. Die EBIT-Marge wurde um 0,63 Prozentpunkte auf 8,6 Prozent gesteigert. Das Konzernergebnis liegt bei 105,77 Mio. Euro (VJ: 92,43 Mio. Euro). Wie berichtet, wird DO&CO eine Dividende in Höhe von 2,5 Euro (zuvor 2,00 Euro) je Aktie vorschlagen. Im abgelaufenen Jahr haben alle Unternehmensbereiche und alle Regionen von DO & CO eine anhaltend starke Nachfrage gezeigt, wie das Unternehmen betont. Der Ausblick bleibt positiv: Der Vorstand ist überzeugt, den erfolgreichen Kurs der letzten Jahre auch im kommenden Geschäftsjahr 2026/2027 fortsetzen zu können und sieht aufgrund solider Finanzkennzahlen, strategischer Investitionen sowie passionierter MitarbeiterInnen beste Voraussetzungen, auch in Zukunft in allen Divisionen sehr stark wachsen zu können. "Aufgrund der geographisch und durch die unterschiedlichen Divisionen diversifizierte Aufstellung, einem Geschäftsmodell mit hohem variablen Kostenanteil sowie teilweise über Cost-Plus-Verträge abgesicherte Margen, sieht sich DO & CO optimal aufgestellt, um weiter nachhaltig zu wachsen", heißt es im Ausblick. Dafür sorgen auch neu gewonnene Aufträge: Das Unternehmen wird etwa bei 20 Spielen der FIFA Fußballl WM in Mexiko, New York und Miami für das leibliche Wohl von über 70.000 VIP-Gästen sorgen. Auch beim neuen Formel 1 Rennen in Madrid im September 2026 ist DO & CO vertreten. Wachstumstreiber bleibt auch das Airline-Catering: Im Geschäftsjahr 2025/2026 gelang es DO & CO Beziehungen zu Neukunden auf- und auszubauen, insgesamt konnten 15 Neu- und Bestandskunden an unterschiedlichen Standorten gewonnen werden. Im 1. Quartal 2026/27 werden Neukunden wie u.a. Emirates ex Boston, Air Canada, Royal Air Maroc und Egyptair ex Los Angeles, JetBlue ex Mailand und Egyptair ex Chicago bedient. Als neuen Großkunden präsentiert DO & CO American Airlines in Chicago mit 170 Abflügen pro Tag. Zudem kündigt das Unternehmen einen neuen Demel in London ab 2027 an.

DO&CO ( Akt. Indikation: 190,40 /192,20, 6,87%)

Auftrag für Andritz aus der Türkei: Der türkische Edelstahlhersteller Saritas Stainless Steel hat Andritz "einen großen Auftrag zur Lieferung von Anlagen für sein neues integriertes Edelstahlwerk in Yalova erteilt," wie Andritz mitteilt. Der Auftragswert wird nicht bekannt gegeben. Andritz wird für die erste Phase des Projekts Kaltwalzwerke, eine Glüh- und Beizlinie, Dressierwalzwerke sowie dazugehörige Nebenaggregate liefern. Die Anlagen sind für die Herstellung kaltgewalzter Edelstahlprodukte für Anwendungen unter anderem in den Bereichen Haushaltsgeräte, Automobilindustrie und Energiewirtschaft bestimmt. Die Inbetriebnahme ist für Anfang 2028 geplant, wie Andritz informiert.

Andritz ( Akt. Indikation: 75,90 /76,10, 0,00%)

Wie bereits angekündigt, bietet die Ennoconn Corporation, größte Aktionärin der Kontron, in einem Pflichtangebot 23,5 Euro je Kontron-Aktie. Die Angebotsunterlage soll zeitnah veröffentlicht werden. Seitens Kontron heißt es nun, dass man das Pflichtangebot, insbesondere den Angebotspreis, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen prüfen und hierzu Stellung nehmen werde. Der Preis liegt laut Kontron nur um 2,4 Prozent über dem Schlusskurs vom 9. Juni 2026 und liegt nach Angabe von Ennoconn Corporation über dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestpreis von 23,48 Euro. CEO Hannes Niederhauser hat bereits erklärt, dass er das Pflichtangebot in Bezug auf die von ihm gehaltenen Aktien der Kontron im Ausmaß von rund 2,2 Prozent des Grundkapitals (1.393.963 Aktien) nicht annehmen wird. Laut den rechtlichen Vorgaben wird Kontron vor dem Hintergrund der bevorstehenden Veröffentlichung des Pflichtangebots das am 25. März 2026 bekannt gemachte Aktienrückkaufprogramm bis zur Durchführung des Pflichtangebotes mit sofortiger Wirkung pausieren.

Die Analysten von Warburg Research gehen nicht davon aus, dass viele Anleger auf das Übernahmeangebot eingehen werden und bestätigen die Aktie mit Buy und Kursziel 28,50 Euro.

Kontron ( Akt. Indikation: 23,58 /23,62, 1,90%)

Vor rund einem Jahr hat die Österreichische Post die Sonntagszustellung auf den Großraum Wien, Linz und Graz ausgeweitet. Ab Sonntag, dem 14. Juni, wird die Post erstmals auch in der Stadt Salzburg Pakete am Sonntag zustellen.

Österreichische Post ( Akt. Indikation: 31,55 /31,65, -0,47%)

Das Angebot der B&C Holding zum Erwerb sämtlicher ausstehender Aktien der Semperit ist rechtswirksam, wie die B&C Grupee mitteilt. Wie berichtet, unterliegt das Angebot der aufschiebenden Bedingung, dass der ATX bis zum Ende der Annahmefrist am 12. Juni 2026 nicht an drei aufeinanderfolgenden Börsetagen unter den Wert von 2.671,68 Punkten fällt. Da der Index zum Handelsschluss am 10. Juni 2026 bei 5.968,61 Punkten notierte, sei die entsprechende aufschiebende Bedingung eingetreten und das Angebot, das noch bis 12. Juni läuft, nunmehr rechtswirksam, so die Bieterin. In der Vorwoche erklärte die B&C-Gruppe, dass weder der Angebotspreis in Höhe von 15,0 Euro je Aktie, erhöht noch die Annahmefrist verlängert wird.

Semperit ( Akt. Indikation: 14,95 /15,00, 0,17%)

Keefe Bruyette & Woods bestätigt die Underperform-Empfehlung für RBI und passt das Kursziel von 37,0 auf 43,0 Euro an. Bei der Erste Group bleiben die Keefe Bruyette & Woods-Analysten beim Outperform-Rating und erhöhen das Kursziel von 117,0 auf 121,0 Euro.

RBI ( Akt. Indikation: 48,84 /49,02, 2,49%)

Erste Group ( Akt. Indikation: 103,50 /103,70, 2,17%)

SpaceX geht an die Nasdaq und die neue Aktie wird direkt nach dem Börsengang auch im global market der Wiener Börse fortlaufend handelbar sein, wie die Wiener Börse mitteilt.

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.06.)

(11.06.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1176: ATX mit 3-Prozent-Sprung wieder auf Rekordniveau, Raiffeisen Zertifikate schreibt Börsegeschichte

Akt. Indikation: 77.80 / 78.00

Uhrzeit: 16:53:43

Veränderung zu letztem SK: 1.83%

Letzter SK: 76.50 ( 0.66%)

Akt. Indikation: 202.00 / 203.50

Uhrzeit: 16:56:05

Veränderung zu letztem SK: 5.05%

Letzter SK: 193.00 ( 7.82%)

Akt. Indikation: 108.50 / 108.60

Uhrzeit: 16:54:09

Veränderung zu letztem SK: 4.38%

Letzter SK: 104.00 ( 2.56%)

Akt. Indikation: 23.62 / 23.66

Uhrzeit: 16:56:30

Veränderung zu letztem SK: -0.25%

Letzter SK: 23.70 ( 2.33%)

Akt. Indikation: 31.65 / 31.75

Uhrzeit: 16:57:01

Veränderung zu letztem SK: 0.79%

Letzter SK: 31.45 ( -0.94%)

Akt. Indikation: 49.94 / 50.05

Uhrzeit: 16:56:31

Veränderung zu letztem SK: 2.87%

Letzter SK: 48.60 ( 1.80%)

Akt. Indikation: 14.85 / 14.95

Uhrzeit: 16:56:24

Veränderung zu letztem SK: -0.33%

Letzter SK: 14.95 ( 0.00%)

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Semperit, AT&S, Polytec Group, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, UBM, Bawag, VIG, Wienerberger, Addiko Bank, FACC, Flughafen Wien, DO&CO, BKS Bank Stamm, Amag, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, SAP, Siemens Energy, Boeing, Airbus Group, Allianz, Münchener Rück, adidas, Fresenius Medical Care, Hannover Rück, Symrise, Brenntag, BMW.

Random Partner Schwabe, Ley & Greiner (SLG)

Das Unternehmen SLG wurde 1988 gegründet und ist spezialisiert auf die Beratung im Bereich Finanz- und Treasury-Management. Wir sind Marktführer im gesamten deutschsprachigen Raum und verfügen über einen soliden Partnerkreis. Diesen haben wir zur Stärkung des Unternehmens kontinuierlich erweitert. >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Austria 30 Private IR auf High (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 12.6.: RBI (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Richard Dobetsberger, Harald Suekar, Ute Greutter (audio cd.at)

» PIR-News: DO & CO, Semperit, FACC, Strabag (Christine Petzwinkler)

» (Christian Drastil)

» ATX knackt 6.200-Punkte-Marke: Wiener Börse feiert Rekordtag mit über 3 ...

» Wiener Börse Party #1176: ATX mit 3-Prozent-Sprung wieder auf Rekordnive...

» Wiener Börse zu Mittag auf All-time-High-Niveau: Do&Co, Wienerberger und...

» Vom Schachtelwirt zum Sparringpartner: Harald Suekar über Karrierebrüche...

» Börsepeople im Podcast S25/10: Harald Suekar