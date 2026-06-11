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Umbrella-Strategie im Umbruch: Ritschy Dobetsberger setzt auf breite Neuaufstellung nach Drawdown (Podcast)

11.06.2026, 948 Zeichen
In der sechsten Episode des Jahres 2026 von „Inside Umbrella powered by wikifolio" gibt Host Christian Drastil gemeinsam mit Wikifolio-Trader Ritschy Dobetsberger einen umfassenden Einblick in die strategische Neuausrichtung des Umbrella-Portfolios – und begrüßt mit Praktikant Louis einen Vertreter der nächsten Anlegergeneration. Langfristig stark, kurzfristig unter Druck Die Zahlen sprechen eine zweigeteilte Sprache: Seit dem Start hat das Umbrella-Wikifolio einen Mittelkurs von 3.410 erreicht, was ausgehend von einem Startwert von 100 einer Gesamtperformance von rund 3.300 Prozent entspricht – knapp 30 Prozent per anno über einen Zeitraum von etwa 14 bis 15 Jahren. Doch die jüngste Entwicklung trübt das Bild . Year-to-date steht ein Minus von 14,5 Prozent zu Buche, und das investierte Kapital ist von 159 auf 137 Millionen...

Weiterlesen: Umbrella-Strategie im Umbruch: Ritschy Dobetsberger setzt auf breite Neuaufstellung nach Drawdown


(11.06.2026)

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