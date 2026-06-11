Umbrella-Strategie im Umbruch: Ritschy Dobetsberger setzt auf breite Neuaufstellung nach Drawdown (Podcast)
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11.06.2026, 948 Zeichen
In der sechsten Episode des Jahres 2026 von „Inside Umbrella powered by wikifolio" gibt Host Christian Drastil gemeinsam mit Wikifolio-Trader Ritschy Dobetsberger einen umfassenden Einblick in die strategische Neuausrichtung des Umbrella-Portfolios – und begrüßt mit Praktikant Louis einen Vertreter der nächsten Anlegergeneration. Langfristig stark, kurzfristig unter Druck Die Zahlen sprechen eine zweigeteilte Sprache: Seit dem Start hat das Umbrella-Wikifolio einen Mittelkurs von 3.410 erreicht, was ausgehend von einem Startwert von 100 einer Gesamtperformance von rund 3.300 Prozent entspricht – knapp 30 Prozent per anno über einen Zeitraum von etwa 14 bis 15 Jahren. Doch die jüngste Entwicklung trübt das Bild . Year-to-date steht ein Minus von 14,5 Prozent zu Buche, und das investierte Kapital ist von 159 auf 137 Millionen...
Weiterlesen: Umbrella-Strategie im Umbruch: Ritschy Dobetsberger setzt auf breite Neuaufstellung nach Drawdown
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