» Wiener Börse zu Mittag fester: Do&Co, AT&S und RBI gesucht

11.06.2026, 1315 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:18 liegt der ATX mit +1.51 Prozent im Plus bei 6059 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 13.76% ytd). Topperformer der PIR-Group sind DO&CO mit +6.93% auf 191.4 Euro, dahinter AT&S mit +3.58% auf 141.7 Euro und RBI mit +3.10% auf 49.22 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24213 (+0.07%, Ultimo 2025: 24490, -1.20% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +2.86% auf 142.64 Euro, dahinter RWE mit +2.66% auf 57.08 Euro und Bayer mit +1.71% auf 35.975 Euro.

- PIR-News: Starke DO & CO-News, Andritz-Großauftrag, Neues zu Kontron, Semperit, Post, Research zu RBI und Erste Group, SpaceX im global market

- #gabb Jobradar: Emerald Horizon, Asta Energy, CPI Europe, Novomatic

- Nachlese: Felix Lamezan, Harald Sükar

- Börsegeschichte 11.6.: Bitte wieder so wie 1993

- Österreich-Depots: Stärker

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.79% vs. last #gabb, +6.40% ytd, +128.50% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Philipp Pölzl: https://audio-cd.at/page/podcast/8773

Franz Schellhorn: https://audio-cd.at/page/podcast/8758

Victor Eggenberger: https://audio-cd.at/page/podcast/8749

Bernhard Haas: https://audio-cd.at/page/podcast/8746

Markus Leitgeb (AT&S): https://audio-cd.at/page/podcast/87

(11.06.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1175: ATX wieder über 6000, Do&Co und AT&S sehr fest, Unterschied zwischen Semperit und Kontron

Bildnachweis

1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:Semperit, AT&S, Polytec Group, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, UBM, Bawag, VIG, Wienerberger, Addiko Bank, FACC, Flughafen Wien, DO&CO, BKS Bank Stamm, Amag, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

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