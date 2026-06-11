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Wiener Börse zu Mittag fester: Do&Co, AT&S und RBI gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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11.06.2026, 1315 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:18 liegt der ATX mit +1.51 Prozent im Plus bei 6059 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 13.76% ytd). Topperformer der PIR-Group sind DO&CO mit +6.93% auf 191.4 Euro, dahinter AT&S mit +3.58% auf 141.7 Euro und RBI mit +3.10% auf 49.22 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24213 (+0.07%, Ultimo 2025: 24490, -1.20% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +2.86% auf 142.64 Euro, dahinter RWE mit +2.66% auf 57.08 Euro und Bayer mit +1.71% auf 35.975 Euro.

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Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

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(11.06.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1175: ATX wieder über 6000, Do&Co und AT&S sehr fest, Unterschied zwischen Semperit und Kontron




 

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