Wiener Börse zu Mittag fester: Do&Co, AT&S und RBI gesucht
Autor:
Christian Drastil
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11.06.2026, 1315 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 11:18 liegt der ATX mit +1.51 Prozent im Plus bei 6059 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 13.76% ytd). Topperformer der PIR-Group sind DO&CO mit +6.93% auf 191.4 Euro, dahinter AT&S mit +3.58% auf 141.7 Euro und RBI mit +3.10% auf 49.22 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24213 (+0.07%, Ultimo 2025: 24490, -1.20% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +2.86% auf 142.64 Euro, dahinter RWE mit +2.66% auf 57.08 Euro und Bayer mit +1.71% auf 35.975 Euro.
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- #gabb Jobradar: Emerald Horizon, Asta Energy, CPI Europe, Novomatic
- Nachlese: Felix Lamezan, Harald Sükar
- Börsegeschichte 11.6.: Bitte wieder so wie 1993
- Österreich-Depots: Stärker
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Bernhard Haas: https://audio-cd.at/page/podcast/8746
Markus Leitgeb (AT&S): https://audio-cd.at/page/podcast/87
Wiener Börse Party #1175: ATX wieder über 6000, Do&Co und AT&S sehr fest, Unterschied zwischen Semperit und Kontron
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