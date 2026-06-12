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ATX knackt 6.200-Punkte-Marke: Wiener Börse feiert Rekordtag mit über 3 Prozent Plus (Podcast)

12.06.2026, 888 Zeichen
In der Episode 1176 der Wiener Börse Party liefert Host Christian Drastil einen euphorischen Lagebericht von einem außergewöhnlichen Handelstag – der ATX sprintet auf ein neues Allzeithoch, einzelne Titel legen um mehr als 7 Prozent zu, und bei den Handelsvolumina deutet sich ein Ausnahmetag an. ATX auf neuem Allzeithoch: 6.261 Punkte zur Mittagszeit Am Freitag, dem 12. Juni 2026, hat der österreichische Leitindex ATX zur Mittagszeit die Marke von 6.261 Punkten erreicht – ein neues All-Time-High. Das Plus von mehr als 3 Prozent zum Mittag ist bemerkenswert, zumal bereits der Vortag mit einem Handelsvolumen von exakt 395 Millionen Euro außerordentlich stark war. Die Erwartung laut Podcast: Der heutige Umsatz dürfte diese Marke noch übertreffen. Die Opening Bell zum Freitag wurde...

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(12.06.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1176: ATX mit 3-Prozent-Sprung wieder auf Rekordniveau, Raiffeisen Zertifikate schreibt Börsegeschichte




 

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