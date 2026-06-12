Vom Schachtelwirt zum Sparringpartner: Harald Suekar über Karrierebrüche, Fastfood-Erkenntnisse und die Kunst produktiver Meetings (Podcast)
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In der Jubiläums-Season 25 der Börsepeople-Reihe begrüßt Host Christian Drastil mit Harald Suekar einen Gast, dessen Karriereweg so viele Wendungen aufweist, dass er selbst als Lehrstück für unternehmerischen Mut gelten kann – vom Jus-Studium über den Hardcore-Diskont bei Hofer bis an die Spitze von McDonalds Österreich, vom Fußball-Präsidenten zum KMU-Sparringpartner und Buchautor. Vom Jurastudenten zum Diskonter: Karrierestart bei Hofer Harald Suekars beruflicher Werdegang beginnt mit einer Anekdote, die so manchen Karriereberater zum Schmunzeln bringen dürfte. Aufgewachsen in Kirchberg an der Raab in der Oststeiermark, studierte er Jus in Graz – inspiriert, wie er freimütig zugibt, von der US-Fernsehserie Petrocelli. Die Juristerei wurde zwar abgeschlossen, eine Karriere in diesem Feld jedoch schnell verworfen. Stattdessen zog es den jungen Universitätsassistenten in die...
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