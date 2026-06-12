Wiener Börse zu Mittag auf All-time-High-Niveau: Do&Co, Wienerberger und AT&S gesucht

12.06.2026, 1235 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 13:06 liegt der ATX mit +3.10 Prozent im Plus bei 6261 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 17.54% ytd). Topperformer der PIR-Group sind DO&CO mit +7.38% auf 207.25 Euro, dahinter Wienerberger mit +7.30% auf 23.82 Euro und AT&S mit +6.50% auf 152.3 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24597 (+1.60%, Ultimo 2025: 24490, -1.14% ytd). Topperformer DAX sind Deutsche Bank mit +5.49% auf 28.44 Euro, dahinter HeidelbergCement mit +5.28% auf 182.4 Euro und Commerzbank mit +4.28% auf 37.31 Euro.

- PIR-News: DO & CO, Semperit, FACC, Strabag

- #gabb Volumensradar: Semperit, AT&S, Polytec

- Nachlese: Richard Dobetsberger, Harald Suekar, Ute Greutter

- Börsegeschichte 12.6.: RBI

- Österreich-Depots: Austria 30 Private IR auf High

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +1.05% vs. last #gabb, +7.52% ytd, +130.90% seit Start 2013

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Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Harald Suekar: https://audio-cd.at/page/podcast/8788

Philipp Pölzl: https://audio-cd.at/page/podcast/8773

Franz Schellhorn: https://audio-cd.at/page/podcast/8758

Victor Eggenberger: https://audio-cd.at/page/podcast/8749

Bernhard Haas: https://audio-cd.at/page/podcast/8746

(12.06.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1176: ATX mit 3-Prozent-Sprung wieder auf Rekordniveau, Raiffeisen Zertifikate schreibt Börsegeschichte

Bildnachweis

1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:Semperit, AT&S, DO&CO, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, Bawag, VIG, Bajaj Mobility AG, Porr, Lenzing, Uniqa, Strabag, Addiko Bank, Verbund, Agrana, BTV AG, CA Immo, Erste Group, EVN, FACC, Flughafen Wien, Gurktaler AG Stamm, Mayr-Melnhof, RBI, Wienerberger, Wolford, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Amag, CPI Europe AG.

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