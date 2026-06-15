AT&S explodiert um knapp 30 Prozent und katapultiert den ATX Total Return erstmals über 16.000 Punkte (Podcast)
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In der Episode #1177 der Wiener Börse Party liefert Moderator Christian Drastil einen packenden Wochenauftakt – denn was sich am Montag, dem 15. Juni 2026, an der Wiener Börse abspielt, ist selbst für erfahrene Marktteilnehmer außergewöhnlich. AT&S: Ein Kursfeuerwerk historischen Ausmaßes Die Aktie von AT&S legte zur Mittagszeit um knapp 30 Prozent zu und notierte bei bereits 199 Euro. Das allein wäre schon eine Schlagzeile wert – doch der Kontext macht die Dimension erst richtig greifbar: Bereits am Freitag hatte AT&S das 24. All-Time-High im Jahr 2026 markiert. Mit dem massiven Kurssprung am Montag zeichnete sich das 25. Rekordhoch des laufenden Jahres ab, wie Drastil anmerkte. Die Kursexplosion kommt nicht aus dem Nichts. AT&S hat den Ausblick für das Geschäftsjahr...
Weiterlesen: AT&S explodiert um knapp 30 Prozent und katapultiert den ATX Total Return erstmals über 16.000 Punkte
Wiener Börse Party #1179: ATX fester, AT&S nun im 1000-Prozent-Club, im Juni kommt noch wer dazu, Emerald-Termin steht und die 18-Sache
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