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Nachlese: Lars Reichel und ich rennen den Zertifikate-Champs an; Ronald Nemec (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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15.06.2026, 888 Zeichen

Hören: https://open.spotify.com/episode/4l9LRGv82a0jSUMgbQtYNo
Zertifikate Party Österreich: Lars & CD mit launiger SiegerInnen-Suche nach der 20. Awarderleihung (1 Jahr bis zum 21. Zertifikate Award 2027)

Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://open.spotify.com/episode/31cqXz9sbCxHHGgHtYD7eU
- ATX zu Mittag mehr als 3 Prozent im Plus
- Do&Co, Wienerberger und AT&S sehr fest
- PIR-News: DO & CO, Semperit, FACC, Strabag
- Raiffeisen Zertifikate schreibt Börsegeschichte
- Ronald Nemec läutet die Opening Bell für Freitag. Als Head Group Equity Trading & Structuring bei der Erste Group freut er sich natürlich über die besonders schöne ATX-Bewegung heute
- Börse Frankfurt mit DAX ebenfalls deutlich im Plus
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 15.06.)


(15.06.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1179: ATX fester, AT&S nun im 1000-Prozent-Club, im Juni kommt noch wer dazu, Emerald-Termin steht und die 18-Sache




AT&S
Akt. Indikation:  218.00 / 218.50
Uhrzeit:  15:48:57
Veränderung zu letztem SK:  11.35%
Letzter SK:  196.00 ( -6.67%)

DO&CO
Akt. Indikation:  215.00 / 216.00
Uhrzeit:  15:43:57
Veränderung zu letztem SK:  -0.46%
Letzter SK:  216.50 ( -0.46%)

Semperit
Akt. Indikation:  15.00 / 15.10
Uhrzeit:  15:43:33
Veränderung zu letztem SK:  0.33%
Letzter SK:  15.00 ( 0.00%)



 

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Die ASTA Energy Solutions AG ist ein international tätiges Industrieunternehmen mit Hauptsitz in Oed, Österreich, und blickt auf eine über 210-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Rund 1.400 Mitarbeitende arbeiten an sechs Standorten in Europa, Asien und Südamerika für die ASTA Group. ASTA entwickelt und fertigt hochpräzise Lösungen für systemkritische Anwendungen in der Hochleistungs-Energietechnik.

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