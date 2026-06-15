Nachlese: Lars Reichel und ich rennen den Zertifikate-Champs an; Ronald Nemec (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
15.06.2026, 888 Zeichen
Hören: https://open.spotify.com/episode/4l9LRGv82a0jSUMgbQtYNo
Zertifikate Party Österreich: Lars & CD mit launiger SiegerInnen-Suche nach der 20. Awarderleihung (1 Jahr bis zum 21. Zertifikate Award 2027)
Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://open.spotify.com/episode/31cqXz9sbCxHHGgHtYD7eU
- ATX zu Mittag mehr als 3 Prozent im Plus
- Do&Co, Wienerberger und AT&S sehr fest
- PIR-News: DO & CO, Semperit, FACC, Strabag
- Raiffeisen Zertifikate schreibt Börsegeschichte
- Ronald Nemec läutet die Opening Bell für Freitag. Als Head Group Equity Trading & Structuring bei der Erste Group freut er sich natürlich über die besonders schöne ATX-Bewegung heute
- Börse Frankfurt mit DAX ebenfalls deutlich im Plus
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 15.06.)
Wiener Börse Party #1179: ATX fester, AT&S nun im 1000-Prozent-Club, im Juni kommt noch wer dazu, Emerald-Termin steht und die 18-Sache
AT&S
Uhrzeit: 15:48:57
Veränderung zu letztem SK: 11.35%
Letzter SK: 196.00 ( -6.67%)
DO&CO
Uhrzeit: 15:43:57
Veränderung zu letztem SK: -0.46%
Letzter SK: 216.50 ( -0.46%)
Semperit
Uhrzeit: 15:43:33
Veränderung zu letztem SK: 0.33%
Letzter SK: 15.00 ( 0.00%)
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:AT&S, DO&CO, Polytec Group, Austriacard Holdings AG, Amag, Kapsch TrafficCom, Bawag, Lenzing, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Erste Group, CPI Europe AG, Mayr-Melnhof, RBI, Fabasoft, Verbund, EuroTeleSites AG, Frauenthal, Frequentis, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Rosenbauer, VIG, Zumtobel, BTV AG, BKS Bank Stamm, Österreichische Post, Telekom Austria, GEA Group.
Random Partner
ASTA Energy Solutions AG
Die ASTA Energy Solutions AG ist ein international tätiges Industrieunternehmen mit Hauptsitz in Oed, Österreich, und blickt auf eine über 210-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Rund 1.400 Mitarbeitende arbeiten an sechs Standorten in Europa, Asien und Südamerika für die ASTA Group. ASTA entwickelt und fertigt hochpräzise Lösungen für systemkritische Anwendungen in der Hochleistungs-Energietechnik.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Austria 30 Private IR auf High (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 17.6.: Andritz (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Daniel Stelter, Sandro Kopp, Mirko Lukic (audio cd.at)
» PIR-News: UBM, Addiko, Semperit, Frequentis, AT&S, Emerald Horizon, Inni...
» Wiener Börse Party #1179: ATX fester, AT&S nun im 1000-Prozent-Club, im ...
» Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S, Porr und Frequentis gesucht
» ATX-Trends: AT&S, VIG, Erste Group, RBI, Bawag, voestalpine ...
» Österreichs Tennis-Elite: Vier Frauen vor allen Herren – und Sandro Kopp...
» Österreich-Depots: Beide knapp unter den Highs von gestern (Depot Kommen...
» Börsegeschichte 16.6.: Andreas Treichl (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Österreich-Depots: Austria 30 Private IR auf High...
- Börsegeschichte 17.6.: Andritz (Börse Geschichte)...
- Nachlese: Daniel Stelter, Sandro Kopp, Mirko Luki...
- Unser Volumensrobot sagt: AT&S, Do&Co, Polytec (#...
- PIR-News: UBM, Addiko, Semperit, Frequentis, AT&S...
- Analysten zu Semperit: "Erholungskurve von Gewinn...
Featured Partner Video
Inside Umbrella powered by wikifolio 06/26: Ritschy richtet neu aus und wir sprechen auch über SpaceX, AT&S und mit Louis
Folge 06/26 (insg. Ep. 18) des Podcasts Inside Umbrella by wikifolio. Die Umbrella-Strategie, die steht für Richard Dobetsberger aka Ritschy, der auf Europas grösster Social Trading Plattform wikif...
Books josefchladek.com
Bertien van Manen
Let's Sit Down Before We Go
2011
MACK
Daido Moriyama
A Hunter (English Version
2019
Getsuyosha, bookshop M
Stephen Gill
The Pillar
2019
Nobody
Mellen Burns
Skimpies
2024
burns books
15.06.2026, 888 Zeichen
Hören: https://open.spotify.com/episode/4l9LRGv82a0jSUMgbQtYNo
Zertifikate Party Österreich: Lars & CD mit launiger SiegerInnen-Suche nach der 20. Awarderleihung (1 Jahr bis zum 21. Zertifikate Award 2027)
Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://open.spotify.com/episode/31cqXz9sbCxHHGgHtYD7eU
- ATX zu Mittag mehr als 3 Prozent im Plus
- Do&Co, Wienerberger und AT&S sehr fest
- PIR-News: DO & CO, Semperit, FACC, Strabag
- Raiffeisen Zertifikate schreibt Börsegeschichte
- Ronald Nemec läutet die Opening Bell für Freitag. Als Head Group Equity Trading & Structuring bei der Erste Group freut er sich natürlich über die besonders schöne ATX-Bewegung heute
- Börse Frankfurt mit DAX ebenfalls deutlich im Plus
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 15.06.)
Wiener Börse Party #1179: ATX fester, AT&S nun im 1000-Prozent-Club, im Juni kommt noch wer dazu, Emerald-Termin steht und die 18-Sache
AT&S
Uhrzeit: 15:48:57
Veränderung zu letztem SK: 11.35%
Letzter SK: 196.00 ( -6.67%)
DO&CO
Uhrzeit: 15:43:57
Veränderung zu letztem SK: -0.46%
Letzter SK: 216.50 ( -0.46%)
Semperit
Uhrzeit: 15:43:33
Veränderung zu letztem SK: 0.33%
Letzter SK: 15.00 ( 0.00%)
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:AT&S, DO&CO, Polytec Group, Austriacard Holdings AG, Amag, Kapsch TrafficCom, Bawag, Lenzing, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Erste Group, CPI Europe AG, Mayr-Melnhof, RBI, Fabasoft, Verbund, EuroTeleSites AG, Frauenthal, Frequentis, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Rosenbauer, VIG, Zumtobel, BTV AG, BKS Bank Stamm, Österreichische Post, Telekom Austria, GEA Group.
Random Partner
ASTA Energy Solutions AG
Die ASTA Energy Solutions AG ist ein international tätiges Industrieunternehmen mit Hauptsitz in Oed, Österreich, und blickt auf eine über 210-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Rund 1.400 Mitarbeitende arbeiten an sechs Standorten in Europa, Asien und Südamerika für die ASTA Group. ASTA entwickelt und fertigt hochpräzise Lösungen für systemkritische Anwendungen in der Hochleistungs-Energietechnik.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Austria 30 Private IR auf High (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 17.6.: Andritz (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Daniel Stelter, Sandro Kopp, Mirko Lukic (audio cd.at)
» PIR-News: UBM, Addiko, Semperit, Frequentis, AT&S, Emerald Horizon, Inni...
» Wiener Börse Party #1179: ATX fester, AT&S nun im 1000-Prozent-Club, im ...
» Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S, Porr und Frequentis gesucht
» ATX-Trends: AT&S, VIG, Erste Group, RBI, Bawag, voestalpine ...
» Österreichs Tennis-Elite: Vier Frauen vor allen Herren – und Sandro Kopp...
» Österreich-Depots: Beide knapp unter den Highs von gestern (Depot Kommen...
» Börsegeschichte 16.6.: Andreas Treichl (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Österreich-Depots: Austria 30 Private IR auf High...
- Börsegeschichte 17.6.: Andritz (Börse Geschichte)...
- Nachlese: Daniel Stelter, Sandro Kopp, Mirko Luki...
- Unser Volumensrobot sagt: AT&S, Do&Co, Polytec (#...
- PIR-News: UBM, Addiko, Semperit, Frequentis, AT&S...
- Analysten zu Semperit: "Erholungskurve von Gewinn...
Featured Partner Video
Inside Umbrella powered by wikifolio 06/26: Ritschy richtet neu aus und wir sprechen auch über SpaceX, AT&S und mit Louis
Folge 06/26 (insg. Ep. 18) des Podcasts Inside Umbrella by wikifolio. Die Umbrella-Strategie, die steht für Richard Dobetsberger aka Ritschy, der auf Europas grösster Social Trading Plattform wikif...
Books josefchladek.com
Yusuf Sevinçli
Oculus
2018
Galerist & Galerie Filles du Calvaire
Mellen Burns
Skimpies
2024
burns books
Joan van der Keuken
Wij zijn 17
1955
C.A.J. van Dishoeck
Stephen Gill
The Pillar
2019
Nobody
Daido Moriyama
A Hunter (English Version
2019
Getsuyosha, bookshop M