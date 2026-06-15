Nachlese: Lars Reichel und ich rennen den Zertifikate-Champs an; Ronald Nemec (audio cd.at)

15.06.2026, 888 Zeichen

Hören: https://open.spotify.com/episode/4l9LRGv82a0jSUMgbQtYNo

Zertifikate Party Österreich: Lars & CD mit launiger SiegerInnen-Suche nach der 20. Awarderleihung (1 Jahr bis zum 21. Zertifikate Award 2027)

Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://open.spotify.com/episode/31cqXz9sbCxHHGgHtYD7eU

- ATX zu Mittag mehr als 3 Prozent im Plus

- Do&Co, Wienerberger und AT&S sehr fest

- PIR-News: DO & CO, Semperit, FACC, Strabag

- Raiffeisen Zertifikate schreibt Börsegeschichte

- Ronald Nemec läutet die Opening Bell für Freitag. Als Head Group Equity Trading & Structuring bei der Erste Group freut er sich natürlich über die besonders schöne ATX-Bewegung heute

- Börse Frankfurt mit DAX ebenfalls deutlich im Plus

- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 15.06.)

(15.06.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1179: ATX fester, AT&S nun im 1000-Prozent-Club, im Juni kommt noch wer dazu, Emerald-Termin steht und die 18-Sache

Akt. Indikation: 218.00 / 218.50

Uhrzeit: 15:48:57

Veränderung zu letztem SK: 11.35%

Letzter SK: 196.00 ( -6.67%)

Akt. Indikation: 215.00 / 216.00

Uhrzeit: 15:43:57

Veränderung zu letztem SK: -0.46%

Letzter SK: 216.50 ( -0.46%)

Akt. Indikation: 15.00 / 15.10

Uhrzeit: 15:43:33

Veränderung zu letztem SK: 0.33%

Letzter SK: 15.00 ( 0.00%)

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:AT&S, DO&CO, Polytec Group, Austriacard Holdings AG, Amag, Kapsch TrafficCom, Bawag, Lenzing, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Erste Group, CPI Europe AG, Mayr-Melnhof, RBI, Fabasoft, Verbund, EuroTeleSites AG, Frauenthal, Frequentis, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Rosenbauer, VIG, Zumtobel, BTV AG, BKS Bank Stamm, Österreichische Post, Telekom Austria, GEA Group.

Random Partner ASTA Energy Solutions AG

Die ASTA Energy Solutions AG ist ein international tätiges Industrieunternehmen mit Hauptsitz in Oed, Österreich, und blickt auf eine über 210-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Rund 1.400 Mitarbeitende arbeiten an sechs Standorten in Europa, Asien und Südamerika für die ASTA Group. ASTA entwickelt und fertigt hochpräzise Lösungen für systemkritische Anwendungen in der Hochleistungs-Energietechnik. >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

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