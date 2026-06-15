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PIR-News: Wiener Börse, AT&S (Christine Petzwinkler)

15.06.2026, 2401 Zeichen

Den Kapitalmarkt als Wachstumsreserve nutzen, plädiert Wiener Börse-CEO Christoph Boschan in Richtung Politik. Die Reform der betrieblichen Altersvorsorge und die Umsetzung des EU Listing Acts seien zwar positiv zu werten, eine umfassende Kapitalmarkt-Strategie sei aber weiterhin notwendig. Immerhin gebe es eine klare Empfehlung der EU, Spar - und Investitionskonten mit steuerlichen Vorteilen zu etablieren, betont Boschan. Das haben einige europäische Länder mittlerweile erfolgreich umgesetzt. "Wir müssen nichts Neues erfinden, sondern einfach Best Practice-Modelle aus Europa übernehmen," so der Börsenchef, dem die Steuer-Entlastung bei der privaten Vorsorge weiterhin eines der dringendsten Anliegen ist. Abseits der Rahmenbedingungen läuft es bei der Wiener Börse sehr gut. Der Leitindex eilt von Rekord zu Rekord und auch die Konzernzahlen habe sich im abgelaufenen Jahr weiter positiv entwickelt. So stieg der Umsatz der Wiener Börse Gruppe aufgrund des Wachstums in allen Segmenten auf 90,1 Mio. Euro (Vorjahr 81,8 Mio. Euro) und das Ergebnis vor Steuern auf 53,4 Mio. Euro (Vorjahr: 50,1 Mio. Euro).

AT&S baut in Kulim aus und erhöht den Ausblick. Mit AMD sowie einem weiteren führenden Technologieunternehmen seien wesentliche Eckpunkte zur Erweiterung von Produktionskapazitäten für High-End-IC-Substrate im Bereich Künstlicher Intelligenz und High-Performance Computing vereinbart worden, so das Unternehmen am Wochenende. Die hierfür erforderlichen Investitionen in Kulim in Höhe von 1,5 bis 2,0 Mrd. Euro werden nach aktuellem Stand vollständig durch langfristige Kundenzusagen unterstützt und finanziert, die noch final verhandelt und abgeschlossen werden müssen, informiert AT&S. Auf Basis dieser Vereinbarungen erhöht AT&S den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026/27 und erwartet jetzt ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 45–55 Prozent (bisher: 30–35 Prozent) und eine EBITDA-Marge von 32 bis 37 Prozent (bisher: 25–29 Prozent). Die Investitionen werden sich auf 1,0 bis 1,2 Mrd. Euro belaufen (bisher: 400 Mio. Euro), bei einem deutlich positiven operativen Free-Cashflow, so das Unternehmen.

Die Analysten von Oddo BHF stufen die AT&S-Aktie von Underperform auf Neutral hoch und erhöhen das Kursziel von 75,0 Euro auf 160,0 Euro.
AT&S ( Akt. Indikation:  198,80 /199,60, 29,18%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 15.06.)


(15.06.2026)

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AT&S
Akt. Indikation:  196.60 / 197.40
Uhrzeit:  15:27:56
Veränderung zu letztem SK:  27.76%
Letzter SK:  154.20 ( 7.83%)



 

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    Autor: Christine Petzwinkler

    15.06.2026, 2401 Zeichen

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