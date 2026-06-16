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(Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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16.06.2026, 541 Zeichen

Um 12:51 liegt der ATX mit +0.22 Prozent im Plus bei 6434 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 20.81% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bawag mit +2.24% auf 168.9 Euro, dahinter RBI mit +2.14% auf 52.45 Euro und VIG mit +2.04% auf 65.1 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 25050 (+0.63%, Ultimo 2025: 24490, 1.65% ytd). Topperformer DAX sind GEA Group mit +3.88% auf 58.275 Euro, dahinter Siemens mit +1.96% auf 275.65 Euro und Siemens Energy mit +1.86% auf 159.1 Euro.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.06.)


(16.06.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1179: ATX fester, AT&S nun im 1000-Prozent-Club, im Juni kommt noch wer dazu, Emerald-Termin steht und die 18-Sache




 

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Die Agrana Beteiligungs-AG ist ein Nahrungsmittel-Konzern mit Sitz in Wien. Agrana erzeugt Zucker, Stärke, sogenannte Fruchtzubereitungen und Fruchtsaftkonzentrate sowie Bioethanol. Das Unternehmen veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu vielseitigen industriellen Produkten und beliefert sowohl lokale Produzenten als auch internationale Konzerne, speziell die Nahrungsmittelindustrie.

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    1971
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    Autor: Christian Drastil

    16.06.2026, 541 Zeichen

    Um 12:51 liegt der ATX mit +0.22 Prozent im Plus bei 6434 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 20.81% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bawag mit +2.24% auf 168.9 Euro, dahinter RBI mit +2.14% auf 52.45 Euro und VIG mit +2.04% auf 65.1 Euro.

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    (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.06.)


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      Formes nues
      ed. by Albert Mentzel et Albert Roux
      1935
      Forme, Editions d'Art Graphique et Photographique

      Larry Clark
      Tulsa (first edition)
      1971
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