(Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
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16.06.2026, 541 Zeichen
Um 12:51 liegt der ATX mit +0.22 Prozent im Plus bei 6434 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 20.81% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bawag mit +2.24% auf 168.9 Euro, dahinter RBI mit +2.14% auf 52.45 Euro und VIG mit +2.04% auf 65.1 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 25050 (+0.63%, Ultimo 2025: 24490, 1.65% ytd). Topperformer DAX sind GEA Group mit +3.88% auf 58.275 Euro, dahinter Siemens mit +1.96% auf 275.65 Euro und Siemens Energy mit +1.86% auf 159.1 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.06.)
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Die Agrana Beteiligungs-AG ist ein Nahrungsmittel-Konzern mit Sitz in Wien. Agrana erzeugt Zucker, Stärke, sogenannte Fruchtzubereitungen und Fruchtsaftkonzentrate sowie Bioethanol. Das Unternehmen veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu vielseitigen industriellen Produkten und beliefert sowohl lokale Produzenten als auch internationale Konzerne, speziell die Nahrungsmittelindustrie.
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