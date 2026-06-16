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Österreichs Tennis-Elite: Vier Frauen vor allen Herren – und Sandro Kopp als Aufsteiger der Woche (Podcast)

16.06.2026, 964 Zeichen
In der aktuellen Ausgabe des SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcasts ordnet Moderator Christian Drastil die Ranglistensituation des österreichischen Spitzentennis ein – in einer Phase zwischen den French Open in Paris und Wimbledon, die er als „maximale Zwischenwoche" charakterisiert. Historische Konstellation bestätigt sich Was in der Vorwoche erstmals eintrat, hat nun Bestand: In der übergreifenden Rangliste, die WTA- und ATP-Rankings zusammenführt, belegen vier österreichische Frauen die vorderen Plätze – noch vor dem bestplatzierten Herren. Anastasia Potapova führt als WTA-Nummer 26 mit 1657 Punkten die österreichische Gesamtwertung an, gefolgt von Lilli Tagger auf WTA-Rang 82 mit 866 Punkten, Sinja Kraus auf WTA-Rang 91 mit 808 Punkten und Julia Grabher auf WTA-Rang 117 mit 670 Punkten. Erst auf Platz fünf folgt mit Sebastian Ofner (ATP...

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(16.06.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

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