Österreichs Tennis-Elite: Vier Frauen vor allen Herren – und Sandro Kopp als Aufsteiger der Woche (Podcast)
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In der aktuellen Ausgabe des SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcasts ordnet Moderator Christian Drastil die Ranglistensituation des österreichischen Spitzentennis ein – in einer Phase zwischen den French Open in Paris und Wimbledon, die er als „maximale Zwischenwoche" charakterisiert. Historische Konstellation bestätigt sich Was in der Vorwoche erstmals eintrat, hat nun Bestand: In der übergreifenden Rangliste, die WTA- und ATP-Rankings zusammenführt, belegen vier österreichische Frauen die vorderen Plätze – noch vor dem bestplatzierten Herren. Anastasia Potapova führt als WTA-Nummer 26 mit 1657 Punkten die österreichische Gesamtwertung an, gefolgt von Lilli Tagger auf WTA-Rang 82 mit 866 Punkten, Sinja Kraus auf WTA-Rang 91 mit 808 Punkten und Julia Grabher auf WTA-Rang 117 mit 670 Punkten. Erst auf Platz fünf folgt mit Sebastian Ofner (ATP...
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