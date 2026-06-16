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ATX auf Rekordjagd: AT&S schreibt Börsengeschichte, während bei FACC ein bizarrer Vorfall für Aufsehen sorgt (Podcast)

16.06.2026, 913 Zeichen
In der Episode #1178 der Wiener Börse Party fasst Moderator Christian Drastil einen der bemerkenswertesten Marktabschnitte der jüngeren Wiener Börsengeschichte zusammen – mit historischen Rekorden bei AT&S, neuen Allzeithochs gleich bei mehreren Titeln und einer äußerst ungewöhnlichen Meldung aus dem Hause FACC. Der ATX konsolidiert auf hohem Niveau Nach zwei fulminanten Handelstagen mit einem Plus von 871,12 Punkten im ATX Total Return – laut Drastil der größte Anstieg in Punkten innerhalb von zwei Handelstagen in der Geschichte des Index – zeigt sich der Markt am Dienstag, dem 16. Juni 2026, etwas ruhiger. Der ATX notiert mit einem Plus von 0,22 Prozent bei 6.434 Punkten. Die Tagesgewinner kommen allesamt aus der Finanzbranche: Die BAWAG führt mit plus 2,2 Prozent, gefolgt von...

Weiterlesen: ATX auf Rekordjagd: AT&S schreibt Börsengeschichte, während bei FACC ein bizarrer Vorfall für Aufsehen sorgt


(16.06.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1179: ATX fester, AT&S nun im 1000-Prozent-Club, im Juni kommt noch wer dazu, Emerald-Termin steht und die 18-Sache




 

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Die 2020 gegründete REPLOID Group AG stellt hochwertige Proteine und Fette sowie biologischen Dünger aus der Aufzucht von Larven der Schwarzen Soldatenfliege her. In den für ihre Kunden errichteten Mastanlagen – den REPLOID ReFarmUnits – erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette. Nach erfolgter Mast übernimmt REPLOID die Larven zur zentralen Vermarktung.

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