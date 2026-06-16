ATX auf Rekordjagd: AT&S schreibt Börsengeschichte, während bei FACC ein bizarrer Vorfall für Aufsehen sorgt (Podcast)
Autor:
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
httsp://audio-cd.at
>> Website
16.06.2026, 913 Zeichen
In der Episode #1178 der Wiener Börse Party fasst Moderator Christian Drastil einen der bemerkenswertesten Marktabschnitte der jüngeren Wiener Börsengeschichte zusammen – mit historischen Rekorden bei AT&S, neuen Allzeithochs gleich bei mehreren Titeln und einer äußerst ungewöhnlichen Meldung aus dem Hause FACC. Der ATX konsolidiert auf hohem Niveau Nach zwei fulminanten Handelstagen mit einem Plus von 871,12 Punkten im ATX Total Return – laut Drastil der größte Anstieg in Punkten innerhalb von zwei Handelstagen in der Geschichte des Index – zeigt sich der Markt am Dienstag, dem 16. Juni 2026, etwas ruhiger. Der ATX notiert mit einem Plus von 0,22 Prozent bei 6.434 Punkten. Die Tagesgewinner kommen allesamt aus der Finanzbranche: Die BAWAG führt mit plus 2,2 Prozent, gefolgt von...
Weiterlesen: ATX auf Rekordjagd: AT&S schreibt Börsengeschichte, während bei FACC ein bizarrer Vorfall für Aufsehen sorgt
Wiener Börse Party #1179: ATX fester, AT&S nun im 1000-Prozent-Club, im Juni kommt noch wer dazu, Emerald-Termin steht und die 18-Sache
Bildnachweis
1.
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
Aktien auf dem Radar:AT&S, DO&CO, Polytec Group, Austriacard Holdings AG, Amag, Kapsch TrafficCom, Bawag, Lenzing, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Erste Group, CPI Europe AG, Mayr-Melnhof, RBI, Fabasoft, Verbund, EuroTeleSites AG, Frauenthal, Frequentis, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Rosenbauer, VIG, Zumtobel, BTV AG, BKS Bank Stamm, Österreichische Post, Telekom Austria, GEA Group.
Random Partner
REPLOID Group AG
Die 2020 gegründete REPLOID Group AG stellt hochwertige Proteine und Fette sowie biologischen Dünger aus der Aufzucht von Larven der Schwarzen Soldatenfliege her. In den für ihre Kunden errichteten Mastanlagen – den REPLOID ReFarmUnits – erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette. Nach erfolgter Mast übernimmt REPLOID die Larven zur zentralen Vermarktung.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Austria 30 Private IR auf High (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 17.6.: Andritz (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Daniel Stelter, Sandro Kopp, Mirko Lukic (audio cd.at)
» PIR-News: UBM, Addiko, Semperit, Frequentis, AT&S, Emerald Horizon, Inni...
» Wiener Börse Party #1179: ATX fester, AT&S nun im 1000-Prozent-Club, im ...
» Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S, Porr und Frequentis gesucht
» ATX-Trends: AT&S, VIG, Erste Group, RBI, Bawag, voestalpine ...
» Österreichs Tennis-Elite: Vier Frauen vor allen Herren – und Sandro Kopp...
» Österreich-Depots: Beide knapp unter den Highs von gestern (Depot Kommen...
» Börsegeschichte 16.6.: Andreas Treichl (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Österreich-Depots: Austria 30 Private IR auf High...
- Börsegeschichte 17.6.: Andritz (Börse Geschichte)...
- Nachlese: Daniel Stelter, Sandro Kopp, Mirko Luki...
- Unser Volumensrobot sagt: AT&S, Do&Co, Polytec (#...
- PIR-News: UBM, Addiko, Semperit, Frequentis, AT&S...
- Analysten zu Semperit: "Erholungskurve von Gewinn...
Featured Partner Video
Zertifikate Party Österreich: ZFA-Kommunikator und Filmstar Bernhard Grabmayr (noch 11 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)
Zertifikate Party Österreich mit dem Zertifikate Award Austria Countdown: Noch 11 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026, heute geht es quasi um den OK-Chef der Zertifikateauftritts in Österreich:...
Books josefchladek.com
Mark Mahaney
Polar Night
2019/2021
Trespasser
Larry Clark
Tulsa (first edition)
1971
Lustrum Press
Joan van der Keuken
Achter Glas
1957
C. de Boer jr.
Bertien van Manen
Let's Sit Down Before We Go
2011
MACK
Yusuf Sevinçli
Oculus
2018
Galerist & Galerie Filles du Calvaire
16.06.2026, 913 Zeichen
In der Episode #1178 der Wiener Börse Party fasst Moderator Christian Drastil einen der bemerkenswertesten Marktabschnitte der jüngeren Wiener Börsengeschichte zusammen – mit historischen Rekorden bei AT&S, neuen Allzeithochs gleich bei mehreren Titeln und einer äußerst ungewöhnlichen Meldung aus dem Hause FACC. Der ATX konsolidiert auf hohem Niveau Nach zwei fulminanten Handelstagen mit einem Plus von 871,12 Punkten im ATX Total Return – laut Drastil der größte Anstieg in Punkten innerhalb von zwei Handelstagen in der Geschichte des Index – zeigt sich der Markt am Dienstag, dem 16. Juni 2026, etwas ruhiger. Der ATX notiert mit einem Plus von 0,22 Prozent bei 6.434 Punkten. Die Tagesgewinner kommen allesamt aus der Finanzbranche: Die BAWAG führt mit plus 2,2 Prozent, gefolgt von...
Weiterlesen: ATX auf Rekordjagd: AT&S schreibt Börsengeschichte, während bei FACC ein bizarrer Vorfall für Aufsehen sorgt
Wiener Börse Party #1179: ATX fester, AT&S nun im 1000-Prozent-Club, im Juni kommt noch wer dazu, Emerald-Termin steht und die 18-Sache
Bildnachweis
1.
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
Aktien auf dem Radar:AT&S, DO&CO, Polytec Group, Austriacard Holdings AG, Amag, Kapsch TrafficCom, Bawag, Lenzing, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Erste Group, CPI Europe AG, Mayr-Melnhof, RBI, Fabasoft, Verbund, EuroTeleSites AG, Frauenthal, Frequentis, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Rosenbauer, VIG, Zumtobel, BTV AG, BKS Bank Stamm, Österreichische Post, Telekom Austria, GEA Group.
Random Partner
REPLOID Group AG
Die 2020 gegründete REPLOID Group AG stellt hochwertige Proteine und Fette sowie biologischen Dünger aus der Aufzucht von Larven der Schwarzen Soldatenfliege her. In den für ihre Kunden errichteten Mastanlagen – den REPLOID ReFarmUnits – erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette. Nach erfolgter Mast übernimmt REPLOID die Larven zur zentralen Vermarktung.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Austria 30 Private IR auf High (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 17.6.: Andritz (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Daniel Stelter, Sandro Kopp, Mirko Lukic (audio cd.at)
» PIR-News: UBM, Addiko, Semperit, Frequentis, AT&S, Emerald Horizon, Inni...
» Wiener Börse Party #1179: ATX fester, AT&S nun im 1000-Prozent-Club, im ...
» Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S, Porr und Frequentis gesucht
» ATX-Trends: AT&S, VIG, Erste Group, RBI, Bawag, voestalpine ...
» Österreichs Tennis-Elite: Vier Frauen vor allen Herren – und Sandro Kopp...
» Österreich-Depots: Beide knapp unter den Highs von gestern (Depot Kommen...
» Börsegeschichte 16.6.: Andreas Treichl (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Österreich-Depots: Austria 30 Private IR auf High...
- Börsegeschichte 17.6.: Andritz (Börse Geschichte)...
- Nachlese: Daniel Stelter, Sandro Kopp, Mirko Luki...
- Unser Volumensrobot sagt: AT&S, Do&Co, Polytec (#...
- PIR-News: UBM, Addiko, Semperit, Frequentis, AT&S...
- Analysten zu Semperit: "Erholungskurve von Gewinn...
Featured Partner Video
Zertifikate Party Österreich: ZFA-Kommunikator und Filmstar Bernhard Grabmayr (noch 11 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)
Zertifikate Party Österreich mit dem Zertifikate Award Austria Countdown: Noch 11 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026, heute geht es quasi um den OK-Chef der Zertifikateauftritts in Österreich:...
Books josefchladek.com
Machiel Botman
Rainchild
2004
Schaden
L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)
1937
Editions Perceval
Formes nues
ed. by Albert Mentzel et Albert Roux
1935
Forme, Editions d'Art Graphique et Photographique
Fabrizio Strada
Strada
2025
89books