Risiken vorhanden, Chancen auch: Monika Rosens Blick auf die Finanzmärkte im US-Wahljahr 2026 (Podcast)
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Beim Zertifikate Kongress am 11. Juni 2026 in Wien analysierte Börsenexpertin Monika Rosen die Lage an den internationalen Finanzmärkten – ihr Vortrag bildet den Kern der aktuellen Episode des Zertifikate-Podcasts auf Audio-CD, moderiert von Christian Drastil. Die zentrale These der Vizepräsidentin der österreichisch-amerikanischen Gesellschaft: Zwei gegenläufige Kräfte bestimmen derzeit das Marktgeschehen – eine ungebremste Tech- und KI-Euphorie auf der einen Seite und eine hochexplosive geopolitische Lage im Mittleren Osten auf der anderen. Eine dieser beiden Kräfte werde nachgeben müssen, so Rosen. Welche es sein wird, entscheidet über die Marktrichtung in den kommenden Monaten. KI-Euphorie trifft auf geopolitische Realität Das Timing des Kongresses hätte kaum besser sein können: Am selben Tag vollzog die EZB ihre erste Zinsanhebung seit drei Jahren, und...
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