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Risiken vorhanden, Chancen auch: Monika Rosens Blick auf die Finanzmärkte im US-Wahljahr 2026 (Podcast)

16.06.2026, 978 Zeichen
Beim Zertifikate Kongress am 11. Juni 2026 in Wien analysierte Börsenexpertin Monika Rosen die Lage an den internationalen Finanzmärkten – ihr Vortrag bildet den Kern der aktuellen Episode des Zertifikate-Podcasts auf Audio-CD, moderiert von Christian Drastil. Die zentrale These der Vizepräsidentin der österreichisch-amerikanischen Gesellschaft: Zwei gegenläufige Kräfte bestimmen derzeit das Marktgeschehen – eine ungebremste Tech- und KI-Euphorie auf der einen Seite und eine hochexplosive geopolitische Lage im Mittleren Osten auf der anderen. Eine dieser beiden Kräfte werde nachgeben müssen, so Rosen. Welche es sein wird, entscheidet über die Marktrichtung in den kommenden Monaten. KI-Euphorie trifft auf geopolitische Realität Das Timing des Kongresses hätte kaum besser sein können: Am selben Tag vollzog die EZB ihre erste Zinsanhebung seit drei Jahren, und...

Weiterlesen: Risiken vorhanden, Chancen auch: Monika Rosens Blick auf die Finanzmärkte im US-Wahljahr 2026


(16.06.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1179: ATX fester, AT&S nun im 1000-Prozent-Club, im Juni kommt noch wer dazu, Emerald-Termin steht und die 18-Sache




 

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    Autor: Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    16.06.2026, 978 Zeichen
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