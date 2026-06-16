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Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Bawag, RBI und VIG gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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16.06.2026, 1231 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:51 liegt der ATX mit +0.22 Prozent im Plus bei 6434 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 20.81% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bawag mit +2.24% auf 168.9 Euro, dahinter RBI mit +2.14% auf 52.45 Euro und VIG mit +2.04% auf 65.1 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25050 (+0.63%, Ultimo 2025: 24490, 1.65% ytd). Topperformer DAX sind GEA Group mit +3.88% auf 58.275 Euro, dahinter Siemens mit +1.96% auf 275.65 Euro und Siemens Energy mit +1.86% auf 159.1 Euro.

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Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

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Bernhard Haas: https://audio-cd.at/page/podcast/8746


(16.06.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1179: ATX fester, AT&S nun im 1000-Prozent-Club, im Juni kommt noch wer dazu, Emerald-Termin steht und die 18-Sache




 

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    Autor: Christian Drastil

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    Um 12:51 liegt der ATX mit +0.22 Prozent im Plus bei 6434 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 20.81% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bawag mit +2.24% auf 168.9 Euro, dahinter RBI mit +2.14% auf 52.45 Euro und VIG mit +2.04% auf 65.1 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25050 (+0.63%, Ultimo 2025: 24490, 1.65% ytd). Topperformer DAX sind GEA Group mit +3.88% auf 58.275 Euro, dahinter Siemens mit +1.96% auf 275.65 Euro und Siemens Energy mit +1.86% auf 159.1 Euro.

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