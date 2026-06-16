Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Bawag, RBI und VIG gesucht
Autor:
Christian Drastil
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16.06.2026, 1231 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 12:51 liegt der ATX mit +0.22 Prozent im Plus bei 6434 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 20.81% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bawag mit +2.24% auf 168.9 Euro, dahinter RBI mit +2.14% auf 52.45 Euro und VIG mit +2.04% auf 65.1 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25050 (+0.63%, Ultimo 2025: 24490, 1.65% ytd). Topperformer DAX sind GEA Group mit +3.88% auf 58.275 Euro, dahinter Siemens mit +1.96% auf 275.65 Euro und Siemens Energy mit +1.86% auf 159.1 Euro.
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Wiener Börse Party #1179: ATX fester, AT&S nun im 1000-Prozent-Club, im Juni kommt noch wer dazu, Emerald-Termin steht und die 18-Sache
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