Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Bawag, RBI und VIG gesucht

16.06.2026, 1231 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:51 liegt der ATX mit +0.22 Prozent im Plus bei 6434 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 20.81% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bawag mit +2.24% auf 168.9 Euro, dahinter RBI mit +2.14% auf 52.45 Euro und VIG mit +2.04% auf 65.1 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25050 (+0.63%, Ultimo 2025: 24490, 1.65% ytd). Topperformer DAX sind GEA Group mit +3.88% auf 58.275 Euro, dahinter Siemens mit +1.96% auf 275.65 Euro und Siemens Energy mit +1.86% auf 159.1 Euro.

- PIR-News: AT&S, Kontron, Flughafen Wien, Strabag, Porr

- Unser Volumensrobot sagt: AT&S, Do&Co, Semperit

- Nachlese: Monika Rosen, Christian Scheid

- Börsegeschichte 16.6.: Andreas Treichl

- Österreich-Depots: Beide knapp unter den Highs von gestern

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.39% vs. last #gabb, +8.21% ytd, +132.40% seit Start 2013

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Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

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Bernhard Haas: https://audio-cd.at/page/podcast/8746

(16.06.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1179: ATX fester, AT&S nun im 1000-Prozent-Club, im Juni kommt noch wer dazu, Emerald-Termin steht und die 18-Sache

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1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:AT&S, DO&CO, Polytec Group, Austriacard Holdings AG, Amag, Kapsch TrafficCom, Bawag, Lenzing, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Erste Group, CPI Europe AG, Mayr-Melnhof, RBI, Fabasoft, Verbund, EuroTeleSites AG, Frauenthal, Frequentis, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Rosenbauer, VIG, Zumtobel, BTV AG, BKS Bank Stamm, Österreichische Post, Telekom Austria, GEA Group.

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