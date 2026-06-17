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ATX klettert auf 6497 Punkte: AT&S im 1000-Prozent-Club und Emerald Horizon nennt IPO-Termin (Podcast)

17.06.2026, 893 Zeichen
In der Episode #1179 der Wiener Börse Party liefert Moderator Christian Drastil einen dichten Überblick über einen bemerkenswerten Börsentag – von neuen Allzeithochs über milliardenschwere Umsätze bis hin zu einem konkreten Börsegang-Termin, der unmittelbar bevorsteht. ATX setzt Aufwärtstrend fort – neue Rekorde in Serie Der Wiener Leitindex ATX legte am Mittwoch erneut um 0,8 Prozent zu und notierte bei 6497 Punkten. Sowohl der ATX als auch der ATX Total Return markierten dabei neue Allzeithochs. Die Dynamik am Wiener Markt bleibt damit ungebrochen. Top-Performer des Tages war einmal mehr die AT&S-Aktie, die nach einer Korrektur am Vortag mit einem Plus von 7 Prozent auf 210,50 Euro zurückschlug. Ebenfalls stark zeigten sich die Porr-Aktie mit einem Plus von 2 Prozent – was...

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(17.06.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1179: ATX fester, AT&S nun im 1000-Prozent-Club, im Juni kommt noch wer dazu, Emerald-Termin steht und die 18-Sache




 

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