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Börsegeschichte 17.6.: Andritz (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

17.06.2026, 498 Zeichen

Positive Serie in Tagen:
17.06.2005: Andritz: Längste positive Serie: 11 Tage (endete am 17.06.2005)

Bisher gab es an einem 17. Juni 26 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 17.06. beträgt -0,12%. Der beste 17.06. fand im Jahr 2016 mit 2,32% statt, der schlechteste 17.06. im Jahr 2009 mit -3,77%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 17.06. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.06.)


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    Autor: Börse Geschichte

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