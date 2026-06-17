Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S, Porr und Frequentis gesucht

17.06.2026, 1246 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 10:39 liegt der ATX mit +0.80 Prozent im Plus bei 6497 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 21.98% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +7.40% auf 210.5 Euro, dahinter Porr mit +2.75% auf 44.9 Euro und Frequentis mit +2.25% auf 74.85 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24775 ( -0.54%, Ultimo 2025: 24490, 1.72% ytd). Topperformer DAX sind Zalando mit +2.80% auf 24.435 Euro, dahinter Symrise mit +1.88% auf 83.91 Euro und Rheinmetall mit +1.65% auf 1164.5 Euro.

- PIR-News: UBM, Addiko, Semperit, Frequentis, AT&S, Emerald Horizon, Innio

- Unser Volumensrobot sagt: AT&S, Do&Co, Polytec

- Nachlese: Daniel Stelter, Sandro Kopp, Mirko Lukic

- Börsegeschichte 17.6.: Andritz

- Österreich-Depots: Austria 30 Private IR auf High

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.22% vs. last #gabb, +8.45% ytd, +132.90% seit Start 2013

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(17.06.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1180: ATX nach umsatzstarken Rekordtagen etwas schwächer, AT&S gesucht, danke an die Porr und Servus TV

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1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:AT&S, DO&CO, Lenzing, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Semperit, Bawag, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Erste Group, CPI Europe AG, RBI, Verbund, Marinomed Biotech, SBO, Agrana, Amag, Frauenthal, Bajaj Mobility AG, Porr, Polytec Group, Wolford, Warimpex, Zumtobel, BKS Bank Stamm, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Commerzbank.

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