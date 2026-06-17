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Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S, Porr und Frequentis gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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17.06.2026, 1246 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 10:39 liegt der ATX mit +0.80 Prozent im Plus bei 6497 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 21.98% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +7.40% auf 210.5 Euro, dahinter Porr mit +2.75% auf 44.9 Euro und Frequentis mit +2.25% auf 74.85 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24775 ( -0.54%, Ultimo 2025: 24490, 1.72% ytd). Topperformer DAX sind Zalando mit +2.80% auf 24.435 Euro, dahinter Symrise mit +1.88% auf 83.91 Euro und Rheinmetall mit +1.65% auf 1164.5 Euro.

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(17.06.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1180: ATX nach umsatzstarken Rekordtagen etwas schwächer, AT&S gesucht, danke an die Porr und Servus TV




 

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