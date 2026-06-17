Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S, Porr und Frequentis gesucht
Autor:
Christian Drastil
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17.06.2026, 1246 Zeichen
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Um 10:39 liegt der ATX mit +0.80 Prozent im Plus bei 6497 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 21.98% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +7.40% auf 210.5 Euro, dahinter Porr mit +2.75% auf 44.9 Euro und Frequentis mit +2.25% auf 74.85 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24775 ( -0.54%, Ultimo 2025: 24490, 1.72% ytd). Topperformer DAX sind Zalando mit +2.80% auf 24.435 Euro, dahinter Symrise mit +1.88% auf 83.91 Euro und Rheinmetall mit +1.65% auf 1164.5 Euro.
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Wiener Börse Party #1180: ATX nach umsatzstarken Rekordtagen etwas schwächer, AT&S gesucht, danke an die Porr und Servus TV
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