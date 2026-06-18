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ATX leicht unter Rekordniveau: Wiener Börse erlebt umsatzstarke Tage und feiert viele Rekorde bei Einzelwerten (Podcast)

18.06.2026, 958 Zeichen
In der Episode #1180 der Wiener Börse Party liefert Moderator Christian Drastil einen umfassenden Marktüberblick über die jüngste Rekordrallye an der Wiener Börse – ergänzt um exklusive Stimmen vom Kundengartenfest der PORR, wo sich die Stimmung der heimischen Börsenszene in einem einzigen Abend verdichtete. Die Börse als Modethema: Rekorde und Handelsvolumen auf hohem Niveau Die Wiener Börse hat in den vergangenen Tagen eine beeindruckende Dynamik entfaltet. Am Vortag wurden allein 521 Millionen Euro an Handelsvolumen umgesetzt – ein Zeichen dafür, dass das Interesse institutioneller wie privater Anleger an österreichischen Aktien derzeit außergewöhnlich hoch ist. Drastil spricht von der „Börse als Modethema" und bringt damit die aktuelle Stimmungslage auf den Punkt. Am Donnerstag, dem 18. Juni 2026, gönnte sich der ATX...

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(18.06.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1181: ATX unverändert, AT&S mit der doppelten 600 und MSCI vs. Stoxx, Palfinger nach Auftrag gesucht




 

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