SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Österreich-Depots: Und noch ein High für das gleichgewichtete Austria 30 Private IR (Depot Kommentar)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

18.06.2026, 1135 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: : -0.21% vs. last #gabb, +8.21% ytd, +132.40% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 152.777 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 321 liegt (von mehr als 30.000). Kurs 233,3 (15. Juni 2006) war All-time-High, heute mittag 232,4.

Passiv: Austria 30 Private IR Link: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30 DE000LS9VT72. Es ist seit März investierbar, ich war mit 50k Seedinvestor und habe am 4.3. damit 29 österreichische Aktien auf einen Schlag gekauft. Warum 29 und welche das sind, hört man im Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/8463/  . Im April/Mai-Verlauf hat das neue wiki schön ins Plus gedreht. Kurs 116,2 (17. Juni 2006) war All-time-High, heute 117,3, Start natürlich bei 100.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 18.06.)


(18.06.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1181: ATX unverändert, AT&S mit der doppelten 600 und MSCI vs. Stoxx, Palfinger nach Auftrag gesucht




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:AT&S, Lenzing, DO&CO, Austriacard Holdings AG, Semperit, EuroTeleSites AG, Erste Group, CPI Europe AG, Verbund, Marinomed Biotech, SBO, voestalpine, Rosgix, EVN, Uniqa, Warimpex, FACC, BTV AG, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Amag, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, IBM, Siemens, Airbus Group, Henkel, Beiersdorf, Symrise, Commerzbank.

Random Partner

Warimpex
Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG ist eine Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft. Im Fokus der Geschäftsaktivitäten stehen der Betrieb und die Errichtung von Hotels in CEE. Darüber hinaus entwickelt Warimpex auch Bürohäuser und andere Immobilien.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» AT&S mit dem doppelten 600er-Meilenstein: EuroStoxx-Aufnahme und ambitio...

» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 19.6.: Böhler, Cybertron, SBO (Börse Geschichte) (BörseG...

» Nachlese: Gernot Heitzinger (audio cd.at)

» PIR-News: Höhere Kursziele für AT&S und DO & CO, Aufträge für Strabag un...

» (Christian Drastil)

» Wiener Börse Party #1181: ATX unverändert, AT&S überholt voestalpine, ha...

» Wiener Börse zu Mittag unverändert: Palfinger, Strabag und AT&S gesucht

» ATX-Trends: AT&S, Uniqa, Erste Group ...

» Österreich-Depots: Und noch ein High für das gleichgewichtete Austria 30...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Meistgelesen
>> mehr
AT&S bekommt Kursziel 600 Euro
Strabag mit Auftrag aus Rumänien
Legacy Bitfundex Erfahrungen 2026: Praxis-Einschätzung
Wiener Börse zu Mittag unverändert: Palfinger, Strabag und AT&S gesucht
Suess Microtec am besten (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
Jultrevoxin Erfahrungen 2026: Seriös oder nicht? - Official




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: Telekom Austria 1.28%, Rutsch der Stunde: Lenzing -1.13%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: FACC(1), AT&S(1)
    Star der Stunde: Telekom Austria 1.04%, Rutsch der Stunde: Frequentis -0.61%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: AT&S(4), Porr(1), Verbund(1)
    Star der Stunde: Wienerberger 0.8%, Rutsch der Stunde: Rosenbauer -1.16%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Österreichische Post(1), Rosenbauer(1)
    Star der Stunde: Frequentis 0.75%, Rutsch der Stunde: Lenzing -1.19%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: OMV(1)
    Star der Stunde: FACC 0.79%, Rutsch der Stunde: Frequentis -2.26%
    Featured Partner Video

    Zertifikate Party Österreich: Axel Schmidt zur Verbindung Deutsche Börse Frankfurt / ZFA (noch 3 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)

    Zertifikate Party Österreich mit dem Zertifikate Award Austria Countdown: Noch 3 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026, heute ist Axel Schmidt, Head of Business Development bei der Deutsche Börse...

    Books josefchladek.com

    Joan van der Keuken
    Achter Glas
    1957
    C. de Boer jr.

    Mark Mahaney
    Polar Night
    2019/2021
    Trespasser

    Harry Gruyaert
    Irish Summers
    2020
    Gallery Fifty One

    Dimitri Bogachuk
    Atlantic
    2025
    form.

    Daido Moriyama
    Farewell Photography (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M



    Autor: Christian Drastil

    18.06.2026, 1135 Zeichen

    Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: : -0.21% vs. last #gabb, +8.21% ytd, +132.40% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 152.777 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 321 liegt (von mehr als 30.000). Kurs 233,3 (15. Juni 2006) war All-time-High, heute mittag 232,4.

    Passiv: Austria 30 Private IR Link: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30 DE000LS9VT72. Es ist seit März investierbar, ich war mit 50k Seedinvestor und habe am 4.3. damit 29 österreichische Aktien auf einen Schlag gekauft. Warum 29 und welche das sind, hört man im Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/8463/  . Im April/Mai-Verlauf hat das neue wiki schön ins Plus gedreht. Kurs 116,2 (17. Juni 2006) war All-time-High, heute 117,3, Start natürlich bei 100.

    (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 18.06.)


    (18.06.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1181: ATX unverändert, AT&S mit der doppelten 600 und MSCI vs. Stoxx, Palfinger nach Auftrag gesucht




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:AT&S, Lenzing, DO&CO, Austriacard Holdings AG, Semperit, EuroTeleSites AG, Erste Group, CPI Europe AG, Verbund, Marinomed Biotech, SBO, voestalpine, Rosgix, EVN, Uniqa, Warimpex, FACC, BTV AG, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Amag, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, IBM, Siemens, Airbus Group, Henkel, Beiersdorf, Symrise, Commerzbank.

    Random Partner

    Warimpex
    Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG ist eine Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft. Im Fokus der Geschäftsaktivitäten stehen der Betrieb und die Errichtung von Hotels in CEE. Darüber hinaus entwickelt Warimpex auch Bürohäuser und andere Immobilien.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » AT&S mit dem doppelten 600er-Meilenstein: EuroStoxx-Aufnahme und ambitio...

    » Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 19.6.: Böhler, Cybertron, SBO (Börse Geschichte) (BörseG...

    » Nachlese: Gernot Heitzinger (audio cd.at)

    » PIR-News: Höhere Kursziele für AT&S und DO & CO, Aufträge für Strabag un...

    » (Christian Drastil)

    » Wiener Börse Party #1181: ATX unverändert, AT&S überholt voestalpine, ha...

    » Wiener Börse zu Mittag unverändert: Palfinger, Strabag und AT&S gesucht

    » ATX-Trends: AT&S, Uniqa, Erste Group ...

    » Österreich-Depots: Und noch ein High für das gleichgewichtete Austria 30...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Meistgelesen
    >> mehr
    AT&S bekommt Kursziel 600 Euro
    Strabag mit Auftrag aus Rumänien
    Legacy Bitfundex Erfahrungen 2026: Praxis-Einschätzung
    Wiener Börse zu Mittag unverändert: Palfinger, Strabag und AT&S gesucht
    Suess Microtec am besten (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
    Jultrevoxin Erfahrungen 2026: Seriös oder nicht? - Official




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: Telekom Austria 1.28%, Rutsch der Stunde: Lenzing -1.13%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: FACC(1), AT&S(1)
      Star der Stunde: Telekom Austria 1.04%, Rutsch der Stunde: Frequentis -0.61%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: AT&S(4), Porr(1), Verbund(1)
      Star der Stunde: Wienerberger 0.8%, Rutsch der Stunde: Rosenbauer -1.16%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Österreichische Post(1), Rosenbauer(1)
      Star der Stunde: Frequentis 0.75%, Rutsch der Stunde: Lenzing -1.19%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: OMV(1)
      Star der Stunde: FACC 0.79%, Rutsch der Stunde: Frequentis -2.26%
      Featured Partner Video

      Zertifikate Party Österreich: Axel Schmidt zur Verbindung Deutsche Börse Frankfurt / ZFA (noch 3 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)

      Zertifikate Party Österreich mit dem Zertifikate Award Austria Countdown: Noch 3 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026, heute ist Axel Schmidt, Head of Business Development bei der Deutsche Börse...

      Books josefchladek.com

      Daido Moriyama
      Ligh and Shadow (English Version
      2019
      Getsuyosha, bookshop M

      Antonio Moreno
      Cuaderno de campo
      2025
      Self published

      Joan van der Keuken
      Wij zijn 17
      1955
      C.A.J. van Dishoeck

      Mark Mahaney
      Polar Night
      2019/2021
      Trespasser

      Daido Moriyama
      Farewell Photography (English Version
      2018
      Getsuyosha, bookshop M

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de