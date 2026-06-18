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PIR-News: Research zu Flughafen Wien, Erste Group, Semperit, Palfinger, Neuzugang an der Wiener Börse (Christine Petzwinkler)

18.06.2026, 4661 Zeichen

Nach Veröffentlichung der Verkehrszahlen für Mai bestätigen die Analysten von NuWays die Kauf-Empfehlung mit Kursziel 57,0 Euro für die Flughafen Wien-Aktie. "Die Verkehrszahlen des Flughafens Wien im Mai fielen besser aus als befürchtet und bestätigen unsere positive Einschätzung der Aktie," so die Analysten, die auch die überdurchschnittliche operative Rendite und die Nettoliquidität von 407 Mio. Euro hervorheben.
Flughafen Wien ( Akt. Indikation:  49,60 /50,60, 1,21%)

Die Analysten von Barclays stufen die Erste Group-Aktie weiter mit "Overweight" und Kursziel 123,00 Euro ein. Sie sind der Meinung, dass die Gruppe angesichts ihrer branchenführenden Renditen und der starken Ertragsdynamik unterbewertet ist, insbesondere vor dem Hintergrund des sich beschleunigenden Wachstums in CEE.
Erste Group ( Akt. Indikation:  115,40 /115,50, -0,39%)

Die Analysten von Oddo BHF stufen die Semperit-Aktie weiter mit Outperform und Kursziel 19,0 Euro ein. Nach Frist-Ablauf des Übernahmeangebots der B&C Holding (Anteil von 58 auf 63,4 Prozent aufgestockt) meinen sie: "Als unmittelbares Ergebnis des Übernahmeangebots geht der Streubesitzanteil zurück und die ohnehin schon geringe Liquidität der Aktie ist weiter gesunken. Der in den letzten drei Monaten stark ereignisgetriebene Charakter des Investment Case sollte nun wieder einem höheren Fokus auf die operative Geschäftsentwicklung weichen. Unserer Ansicht nach schreitet die Erholungskurve von Gewinn und Marge, getrieben von Skaleneffekten und umfassenden Kostensenkungsmaßnahmen, voran. Angesichts des heterogenen Produktspektrums ist die Endmarktdynamik zwar uneinheitlich, das Management hat jedoch insgesamt eine Verbesserung der Marktbedingungen signalisiert. Die Preisanpassungsmechanismen sollten die Auswirkungen höherer Energiekosten und steigender Materialkosten infolge des Krieges im Nahen Osten weitgehend abfedern können. Das Management räumte jedoch ein, dass die Auswirkungen auf die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung relevanter sind und daher beobachtet werden müssen. Wir sind der Ansicht, dass die aktuellen Bewertungskennzahlen unsere Interpretation eines attraktiven Risiko-Rendite-Profils stützen und argumentieren, dass die Erwartung, dass die Kapitalrendite (ROCI) unter den angenommenen Kapitalkosten bleibt, ausreichend widergespiegelt ist, da die Aktie deutlich unter ihrem Buchwert gehandelt wird."
Semperit ( Akt. Indikation:  14,95 /15,05, -0,66%)

Die Analysten von Raiffeisen Research bestätigen die Kauf-Empfehlung mit Kursziel 41,0 Euro für die Palfinger-Aktie. Ihr Fazit: "Palfinger ist ein global diversifizierter Marktführer mit attraktiver Bewertung, solider Bilanz, Service-/Marine-/EMEA-Hebeln und ambitionierten, aber erreichbaren Langfristzielen. Neu seit der letzten Empfehlung ist aber, dass die 2027-Ziele deutlich stärker hinterfragt werden müssen, weil die Erholung in Deutschland und den USA noch nicht ausreichend sichtbar ist. Der wichtigste neue Risikopunkt ist: Für die Bestätigung der 2027-Ziele braucht Palfinger im Q2 offenbar einen höheren Auftragseingang als bisher notwendig. Mit Blick auf die Zukunft sehen wir eine Erholung in den USA und in Deutschland – die zusammen rund 40 Prozent des Konzernumsatzes ausmachen – als wichtigsten Treiber für eine weitere Steigerung von Ergebnis und Margen. Gleichzeitig hat das erste Quartal gezeigt, dass Palfinger trotz schwieriger Endmärkte Umsatz, EBIT und Nettoergebnis steigern konnte, gestützt durch EMEA, Marine, bessere Materialkosten und einen positiven Produktmix."
Palfinger ( Akt. Indikation:  34,50 /34,70, -0,43%)

Karriere: Andreas Rohringer übernimmt die Leitung des KMU-Geschäfts bei der Erste Bank. In seiner Laufbahn hat er zahlreiche Schlüsselpositionen im Firmenkundengeschäft bekleidet und in den vergangenen Jahren wichtige Schritte für die weitere Digitalisierung des Firmenkundengeschäfts der Erste Bank Oesterreich gesetzt.

Die FIT Group notiert seit heute im direct market plus der Wiener Börse. Das deutsche Unternehmen vertreibt Nahrungsergänzungs- und Health-Produkte. Ergänzend entwickelt und vertreibt die FIT Group eine koffeinbasierte Pouch-Produktlinie. Die Aktie mit der ISIN DE000A426PD9 wird im fortlaufenden Handel von ICF Bank als Market Maker betreut. Als Emissionsbegleiter und Capital Market Coach fungiert die NuWays AG. Der Referenzpreis lag bei 10,6 Euro, im Verlauf ihrer ersten Handelsstunden legte die Aktie mehr als 3 Prozent zu. Die Analysten von NuWays haben die Aktie mit einer Kauf-Empfehlung und einem Kursziel in Höhe von 13,5 Euro initiiert.

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 18.06.)


(18.06.2026)

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Veränderung zu letztem SK:  -0.30%
Letzter SK:  116.10 ( 0.17%)

Flughafen Wien
Akt. Indikation:  49.70 / 50.60
Uhrzeit:  17:17:35
Veränderung zu letztem SK:  -0.89%
Letzter SK:  50.60 ( 2.22%)

Palfinger
Akt. Indikation:  33.95 / 34.05
Uhrzeit:  17:18:26
Veränderung zu letztem SK:  -0.44%
Letzter SK:  34.15 ( -1.73%)

Semperit
Akt. Indikation:  15.05 / 15.10
Uhrzeit:  17:17:33
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Letzter SK:  14.95 ( -0.99%)



 

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    Autor: Christine Petzwinkler

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