Porr-Aktie auf Allzeithoch: Kapitalmarktstimmen vom Kundengartenfest in der Absberggasse (Podcast)
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18.06.2026, 955 Zeichen
Beim traditionellen Kundengartenfest der PORR in Wien kamen am 17. Juni Kapitalmarkt-Akteure, Unternehmenslenker und Brancheninsider zusammen. Die Episode „Kapitalmarktstimmen live vom Porr Kundengartenfest" fängt die Stimmung eines Abends ein, an dem die PORR-Aktie erstmals die Marke von 45 Euro überschritt – und die Gesprächspartner sich in bemerkenswerter Zuversicht übten. Von 12 auf 45 Euro: Die stille Vervierfachung Der Abend stand im Zeichen eines besonderen Meilensteins. Zur Mittagszeit hatte die PORR-Aktie erstmals die 45-Euro-Marke übertroffen – ein neues Allzeithoch. CFO Klemens Eiter, seit sechs Jahren im Unternehmen, ordnete die Entwicklung nüchtern ein: Bei seinem Einstieg notierte die Aktie bei rund 12 Euro, was bedeutet, dass sich der Kurs seitdem beinahe vervierfacht hat. Die Kapitalerhöhung bei 12 Euro war lange ein Magnet...
Weiterlesen: Porr-Aktie auf Allzeithoch: Kapitalmarktstimmen vom Kundengartenfest in der Absberggasse
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