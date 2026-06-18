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Wiener Börse zu Mittag leichter: AT&S, Flughafen und Bajaj Mobility gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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18.06.2026, 1360 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:36 liegt der ATX mit -0.44 Prozent im Minus bei 6540 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 22.78% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +3.50% auf 221.5 Euro, dahinter Flughafen Wien mit +1.21% auf 50.1 Euro und Bajaj Mobility AG mit +0.75% auf 18.74 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24947 (+0.05%, Ultimo 2025: 24490, 1.82% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +3.74% auf 167.79 Euro, dahinter Infineon mit +3.72% auf 79.925 Euro und Airbus Group mit +2.78% auf 192.21 Euro.

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- #gabb Jobradar: Agrana, Uniqa, Strabag
- Nachlese: Karl-Heinz Strauss, Klemens Eiter, Thomas Winkler, Sandra Marcher
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(18.06.2026)

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Austria Technologie & Systemtechnik AG (AT&S) ist europäischer Marktführer und weltweit einer der führenden Hersteller von Leiterplatten und IC-Substraten. Mit 9.526 Mitarbeitern entwickelt und produziert AT&S an sechs Produktionsstandorten in Österreich, Indien, China und Korea und ist mit einem Vertriebsnetzwerk in Europa, Asien und Nordamerika präsent. (Stand 06/17)

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