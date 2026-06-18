» Wiener Börse zu Mittag leichter: AT&S, Flughafen und Bajaj Mobility gesucht

18.06.2026, 1360 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:36 liegt der ATX mit -0.44 Prozent im Minus bei 6540 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 22.78% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +3.50% auf 221.5 Euro, dahinter Flughafen Wien mit +1.21% auf 50.1 Euro und Bajaj Mobility AG mit +0.75% auf 18.74 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24947 (+0.05%, Ultimo 2025: 24490, 1.82% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +3.74% auf 167.79 Euro, dahinter Infineon mit +3.72% auf 79.925 Euro und Airbus Group mit +2.78% auf 192.21 Euro.

- PIR-News: Research zu Flughafen Wien, Erste Group, Semperit, Palfinger, Neuzugang an der Wiener Börse

- #gabb Jobradar: Agrana, Uniqa, Strabag

- Nachlese: Karl-Heinz Strauss, Klemens Eiter, Thomas Winkler, Sandra Marcher

- Börsegeschichte 18.6.: Pankl, Strabag

- Österreich-Depots: Und noch ein High für das gleichgewichtete Austria 30 Private IR

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.21% vs. last #gabb, +8.21% ytd, +132.40% seit Start 2013

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Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Harald Suekar: https://audio-cd.at/page/podcast/8788

Philipp Pölzl: https://audio-cd.at/page/podcast/8773

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Victor Eggenberger: https://audio-cd.at/page/podcast/8749

Bernhard Haas: https://audio-cd.at/page/podcast/8746

(18.06.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1180: ATX nach umsatzstarken Rekordtagen etwas schwächer, AT&S gesucht, danke an die Porr und Servus TV

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1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:AT&S, Lenzing, DO&CO, Austriacard Holdings AG, Semperit, EuroTeleSites AG, Erste Group, CPI Europe AG, Verbund, Marinomed Biotech, SBO, voestalpine, Rosgix, EVN, Uniqa, Warimpex, FACC, BTV AG, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Amag, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, IBM, Siemens, Airbus Group, Henkel, Beiersdorf, Symrise, Commerzbank.

Random Partner AT&S

Austria Technologie & Systemtechnik AG (AT&S) ist europäischer Marktführer und weltweit einer der führenden Hersteller von Leiterplatten und IC-Substraten. Mit 9.526 Mitarbeitern entwickelt und produziert AT&S an sechs Produktionsstandorten in Österreich, Indien, China und Korea und ist mit einem Vertriebsnetzwerk in Europa, Asien und Nordamerika präsent. (Stand 06/17) >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

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