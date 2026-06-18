Wiener Börse zu Mittag leichter: AT&S, Flughafen und Bajaj Mobility gesucht
Autor:
Christian Drastil
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18.06.2026, 1360 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 11:36 liegt der ATX mit -0.44 Prozent im Minus bei 6540 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 22.78% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +3.50% auf 221.5 Euro, dahinter Flughafen Wien mit +1.21% auf 50.1 Euro und Bajaj Mobility AG mit +0.75% auf 18.74 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24947 (+0.05%, Ultimo 2025: 24490, 1.82% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +3.74% auf 167.79 Euro, dahinter Infineon mit +3.72% auf 79.925 Euro und Airbus Group mit +2.78% auf 192.21 Euro.
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- #gabb Jobradar: Agrana, Uniqa, Strabag
- Nachlese: Karl-Heinz Strauss, Klemens Eiter, Thomas Winkler, Sandra Marcher
- Börsegeschichte 18.6.: Pankl, Strabag
- Österreich-Depots: Und noch ein High für das gleichgewichtete Austria 30 Private IR
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.21% vs. last #gabb, +8.21% ytd, +132.40% seit Start 2013
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Victor Eggenberger: https://audio-cd.at/page/podcast/8749
Bernhard Haas: https://audio-cd.at/page/podcast/8746
Wiener Börse Party #1180: ATX nach umsatzstarken Rekordtagen etwas schwächer, AT&S gesucht, danke an die Porr und Servus TV
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