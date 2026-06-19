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AT&S mit dem doppelten 600er-Meilenstein: EuroStoxx-Aufnahme und ambitioniertes Kursziel elektrisieren den Markt (Podcast)

19.06.2026, 956 Zeichen
In der Episode #1181 der Wiener Börse Party liefert Moderator Christian Drastil einen kompakten Freitagsüberblick, der von einer bemerkenswerten Koinzidenz dominiert wird: Der steirische Leiterplattenhersteller AT&S wird ab Montag im EuroStoxx 600 gelistet – und erhält zeitgleich ein Kursziel von exakt 600 Euro. Eine Zahl, die den Markt bewegt. ATX zum Wochenschluss stabil – Umsätze über dem Durchschnitt Der österreichische Leitindex ATX notierte am Freitagvormittag kurz nach 11 Uhr bei 6.523 Punkten und damit nahezu unverändert zum Vortag. Trotz der Seitwärtsbewegung beim Index gab es auf Einzeltitelebene durchaus Bewegung: Palfinger führte das Feld der Top-Performer mit einem Plus von 1,24 Prozent an, gefolgt von der Strabag mit plus 0,89 Prozent und AT&S mit plus 0,88 Prozent. Die Handelsaktivität bleibt weiterhin...

Weiterlesen: AT&S mit dem doppelten 600er-Meilenstein: EuroStoxx-Aufnahme und ambitioniertes Kursziel elektrisieren den Markt


(19.06.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1181: ATX unverändert, AT&S mit der doppelten 600 und MSCI vs. Stoxx, Palfinger nach Auftrag gesucht




 

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