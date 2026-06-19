PIR-News: Höhere Kursziele für AT&S und DO & CO, Aufträge für Strabag und Palfinger (Christine Petzwinkler)

19.06.2026, 2000 Zeichen

Die Analysten von Aletheia Capital vergeben der AT&S-Aktie ein Kursziel in Höhe von 600,0 Euro, wie der AT&S-Website zu entnehmen ist. Wie berichtet, ist auch die Deutsche Bank mit einem Kursziel in Höhe von 310,0 Euro weiterhin sehr zuversichtlich für die Aktie. Cantor Fitzgerald vergibt ein Kursziel von 245,0 Euro (Buy), Oddo BHF von 160,0 Euro (Neutral), die Erste Group von 110,6 Euro (Halten). Die AT&S-Aktie wird ab 22. Juni im STOXX Europe 600 vertreten sein.

AT&S ( Akt. Indikation: 227,00 /228,00, 0,66%)

Die Analysten von Wood & Company Financial Services bekräftigen die Buy-Empfehlung für DO & CO und erhöhen das Kursziel von 250,0 auf 271,0 Euro.

DO&CO ( Akt. Indikation: 216,00 /217,00, -0,23%)

Strabag erhielt den Auftrag für einen Photovoltaikpark und ein Batteriespeichersystem am rumänischen Flughafen Iași wie die Bukarester Plattform The Diplomat berichtet. Der Vertrag hat einen Wert von ca. 19,5 Mio. RON (ca. 3,7 Mio. Euro) und umfasst sowohl die Planungs- als auch die Ausführungsphase. Das Projekt beinhaltet die Installation von Photovoltaikmodulen mit einer installierten Gesamtleistung von 4,42 MWp (DC). Der Photovoltaikpark wird auf einer Fläche von ca. 58.500 Quadratmetern errichtet und vollständig in die bestehende elektrische Infrastruktur des Flughafens integriert.

Strabag ( Akt. Indikation: 90,70 /90,90, 0,89%)

Palfinger baut seine Präsenz im asiatisch-pazifischen Offshore-Windmarkt weiter aus. Mit KWINDS 1 wurde Koreas erster in Korea gebauter Crew Transfer Vessel (CTV) ausgeliefert, was laut Palfinger einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung der koreanischen Offshore-Windindustrie markiert. Das von Eunsung Heavy Industries gebaute Schiff ist mit einem Palfinger-Schiffskran PK 25.001 M ausgestattet, einem faltbaren Knickarmkran, der speziell für Offshore-Umgebungen entwickelt wurde.

Palfinger ( Akt. Indikation: 34,50 /34,65, 1,24%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.06.)

(19.06.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1181: ATX unverändert, AT&S mit der doppelten 600 und MSCI vs. Stoxx, Palfinger nach Auftrag gesucht

Akt. Indikation: 226.00 / 228.00

Uhrzeit: 19:07:32

Veränderung zu letztem SK: 0.44%

Letzter SK: 226.00 ( 0.00%)

Akt. Indikation: 216.00 / 217.50

Uhrzeit: 19:07:04

Veränderung zu letztem SK: -0.12%

Letzter SK: 217.00 ( 0.00%)

Akt. Indikation: 33.80 / 33.95

Uhrzeit: 19:07:25

Veränderung zu letztem SK: -0.07%

Letzter SK: 33.90 ( -0.73%)

Akt. Indikation: 88.10 / 88.40

Uhrzeit: 19:08:33

Veränderung zu letztem SK: 1.79%

Letzter SK: 86.70 ( -3.67%)

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:AT&S, Lenzing, Strabag, Austriacard Holdings AG, Semperit, EuroTeleSites AG, Erste Group, FACC, Addiko Bank, voestalpine, Rosgix, Fabasoft, Mayr-Melnhof, Agrana, CPI Europe AG, Telekom Austria, BKS Bank Stamm, Wolford, Amag, Österreichische Post.

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