Wiener Börse zu Mittag unverändert: Palfinger, Strabag und AT&S gesucht
Autor:
Christian Drastil
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19.06.2026, 1227 Zeichen
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Um 11:06 liegt der ATX mit -0.07 Prozent im Minus bei 6523 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 22.46% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Palfinger mit +1.24% auf 34.575 Euro, dahinter Strabag mit +0.89% auf 90.8 Euro und AT&S mit +0.88% auf 228 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25121 (+0.38%, Ultimo 2025: 24490, 2.19% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +1.93% auf 1201.4 Euro, dahinter BMW mit +1.76% auf 60.79 Euro und Mercedes-Benz Group mit +1.70% auf 45.36 Euro.
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Bernhard Haas: https://audio-cd.at/page/podcast/8746
Wiener Börse Party #1181: ATX unverändert, AT&S mit der doppelten 600 und MSCI vs. Stoxx, Palfinger nach Auftrag gesucht
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