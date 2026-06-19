» Wiener Börse zu Mittag unverändert: Palfinger, Strabag und AT&S gesucht

19.06.2026, 1227 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:06 liegt der ATX mit -0.07 Prozent im Minus bei 6523 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 22.46% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Palfinger mit +1.24% auf 34.575 Euro, dahinter Strabag mit +0.89% auf 90.8 Euro und AT&S mit +0.88% auf 228 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25121 (+0.38%, Ultimo 2025: 24490, 2.19% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +1.93% auf 1201.4 Euro, dahinter BMW mit +1.76% auf 60.79 Euro und Mercedes-Benz Group mit +1.70% auf 45.36 Euro.

- PIR-News: Höhere Kursziele für AT&S und DO & CO, Aufträge für Strabag und Palfinger

- #gabb Volumensradar: AT&S, Do&Co

- Nachlese: Gernot Heitzinger

- Börsegeschichte 19.6.: Böhler, Cybertron, SBO

- Österreich-Depots: Weekend Bilanz

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.17% vs. last #gabb, +8.40% ytd, +132.80% seit Start 2013

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Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Harald Suekar: https://audio-cd.at/page/podcast/8788

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(19.06.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1181: ATX unverändert, AT&S mit der doppelten 600 und MSCI vs. Stoxx, Palfinger nach Auftrag gesucht

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1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:AT&S, Lenzing, Strabag, Austriacard Holdings AG, Semperit, EuroTeleSites AG, Erste Group, FACC, Addiko Bank, voestalpine, Rosgix, Fabasoft, Mayr-Melnhof, Agrana, CPI Europe AG, Telekom Austria, BKS Bank Stamm, Wolford, Amag, Österreichische Post.

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