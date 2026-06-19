SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Wiener Börse zu Mittag unverändert: Palfinger, Strabag und AT&S gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

19.06.2026, 1227 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:06 liegt der ATX mit -0.07 Prozent im Minus bei 6523 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 22.46% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Palfinger mit +1.24% auf 34.575 Euro, dahinter Strabag mit +0.89% auf 90.8 Euro und AT&S mit +0.88% auf 228 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25121 (+0.38%, Ultimo 2025: 24490, 2.19% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +1.93% auf 1201.4 Euro, dahinter BMW mit +1.76% auf 60.79 Euro und Mercedes-Benz Group mit +1.70% auf 45.36 Euro.

- PIR-News: Höhere Kursziele für AT&S und DO & CO, Aufträge für Strabag und Palfinger
-  #gabb Volumensradar: AT&S, Do&Co
- Nachlese: Gernot Heitzinger
- Börsegeschichte 19.6.: Böhler, Cybertron, SBO
- Österreich-Depots: Weekend Bilanz
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.17% vs. last #gabb, +8.40% ytd, +132.80% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Harald Suekar: https://audio-cd.at/page/podcast/8788
Philipp Pölzl: https://audio-cd.at/page/podcast/8773
Franz Schellhorn: https://audio-cd.at/page/podcast/8758
Victor Eggenberger: https://audio-cd.at/page/podcast/8749
Bernhard Haas: https://audio-cd.at/page/podcast/8746


(19.06.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1181: ATX unverändert, AT&S mit der doppelten 600 und MSCI vs. Stoxx, Palfinger nach Auftrag gesucht




 

Bildnachweis

1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club

Aktien auf dem Radar:AT&S, Lenzing, Strabag, Austriacard Holdings AG, Semperit, EuroTeleSites AG, Erste Group, FACC, Addiko Bank, voestalpine, Rosgix, Fabasoft, Mayr-Melnhof, Agrana, CPI Europe AG, Telekom Austria, BKS Bank Stamm, Wolford, Amag, Österreichische Post.

Random Partner

Polytec
Die Polytec Group ist ein Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kunststoffteilen und ist mit 26 Standorten und über 4.500 Mitarbeitern weltweit aktiv. Das österreichische Unternehmen zählt renommierte Weltmarken der Automobilindustrie zu seinen Kunden.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» AT&S mit dem doppelten 600er-Meilenstein: EuroStoxx-Aufnahme und ambitio...

» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 19.6.: Böhler, Cybertron, SBO (Börse Geschichte) (BörseG...

» Nachlese: Gernot Heitzinger (audio cd.at)

» PIR-News: Höhere Kursziele für AT&S und DO & CO, Aufträge für Strabag un...

» (Christian Drastil)

» Wiener Börse Party #1181: ATX unverändert, AT&S überholt voestalpine, ha...

» Wiener Börse zu Mittag unverändert: Palfinger, Strabag und AT&S gesucht

» ATX-Trends: AT&S, Uniqa, Erste Group ...

» Österreich-Depots: Und noch ein High für das gleichgewichtete Austria 30...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Meistgelesen
>> mehr
Strabag mit Auftrag aus Rumänien
AT&S bekommt Kursziel 600 Euro
Jultrevoxin Erfahrungen 2026: Seriös oder nicht? - Official
Wiener Börse zu Mittag unverändert: Palfinger, Strabag und AT&S gesucht
Legacy Bitfundex Erfahrungen 2026: Praxis-Einschätzung
Wiener Börse Party #1181: ATX unverändert, AT&S überholt voestalpine, hat die doppelte 600 und MSCI vs. Stoxx, Palfinger nach Auftrag gesucht




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: RBI(1), EVN(1)
    Star der Stunde: Telekom Austria 2.78%, Rutsch der Stunde: Agrana -2.94%
    BSN Vola-Event Telekom Austria
    Star der Stunde: Telekom Austria 1.28%, Rutsch der Stunde: Lenzing -1.13%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: FACC(1), AT&S(1)
    Star der Stunde: Telekom Austria 1.04%, Rutsch der Stunde: Frequentis -0.61%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: AT&S(4), Porr(1), Verbund(1)
    Star der Stunde: Wienerberger 0.8%, Rutsch der Stunde: Rosenbauer -1.16%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Österreichische Post(1), Rosenbauer(1)
    Featured Partner Video

    Monthly Main Event #2: Darüber spricht man an der Wiener Börse im Mai 2026

    Willkommen zum 2. Monthly Main Event - das bedeutet Wiener Börse XXL im Hauptabendprogramm. Im Mai geht es den Gastgebern Christian Drastil und Robert Gillinger vor allem um den Wiener Börse Preis....

    Books josefchladek.com

    Antonio Moreno
    Cuaderno de campo
    2025
    Self published

    Machiel Botman
    Heartbeat
    1994
    Volute

    Harry Gruyaert
    Irish Summers
    2020
    Gallery Fifty One

    Stephen Gill
    The Pillar
    2019
    Nobody

    Daido Moriyama
    A Hunter (English Version
    2019
    Getsuyosha, bookshop M



    Autor: Christian Drastil

    19.06.2026, 1227 Zeichen

    Heute im #gabb:

    Um 11:06 liegt der ATX mit -0.07 Prozent im Minus bei 6523 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 22.46% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Palfinger mit +1.24% auf 34.575 Euro, dahinter Strabag mit +0.89% auf 90.8 Euro und AT&S mit +0.88% auf 228 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25121 (+0.38%, Ultimo 2025: 24490, 2.19% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +1.93% auf 1201.4 Euro, dahinter BMW mit +1.76% auf 60.79 Euro und Mercedes-Benz Group mit +1.70% auf 45.36 Euro.

    - PIR-News: Höhere Kursziele für AT&S und DO & CO, Aufträge für Strabag und Palfinger
    -  #gabb Volumensradar: AT&S, Do&Co
    - Nachlese: Gernot Heitzinger
    - Börsegeschichte 19.6.: Böhler, Cybertron, SBO
    - Österreich-Depots: Weekend Bilanz
    - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.17% vs. last #gabb, +8.40% ytd, +132.80% seit Start 2013

    Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

    Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

    Harald Suekar: https://audio-cd.at/page/podcast/8788
    Philipp Pölzl: https://audio-cd.at/page/podcast/8773
    Franz Schellhorn: https://audio-cd.at/page/podcast/8758
    Victor Eggenberger: https://audio-cd.at/page/podcast/8749
    Bernhard Haas: https://audio-cd.at/page/podcast/8746


    (19.06.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1181: ATX unverändert, AT&S mit der doppelten 600 und MSCI vs. Stoxx, Palfinger nach Auftrag gesucht




     

    Bildnachweis

    1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club

    Aktien auf dem Radar:AT&S, Lenzing, Strabag, Austriacard Holdings AG, Semperit, EuroTeleSites AG, Erste Group, FACC, Addiko Bank, voestalpine, Rosgix, Fabasoft, Mayr-Melnhof, Agrana, CPI Europe AG, Telekom Austria, BKS Bank Stamm, Wolford, Amag, Österreichische Post.

    Random Partner

    Polytec
    Die Polytec Group ist ein Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kunststoffteilen und ist mit 26 Standorten und über 4.500 Mitarbeitern weltweit aktiv. Das österreichische Unternehmen zählt renommierte Weltmarken der Automobilindustrie zu seinen Kunden.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » AT&S mit dem doppelten 600er-Meilenstein: EuroStoxx-Aufnahme und ambitio...

    » Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 19.6.: Böhler, Cybertron, SBO (Börse Geschichte) (BörseG...

    » Nachlese: Gernot Heitzinger (audio cd.at)

    » PIR-News: Höhere Kursziele für AT&S und DO & CO, Aufträge für Strabag un...

    » (Christian Drastil)

    » Wiener Börse Party #1181: ATX unverändert, AT&S überholt voestalpine, ha...

    » Wiener Börse zu Mittag unverändert: Palfinger, Strabag und AT&S gesucht

    » ATX-Trends: AT&S, Uniqa, Erste Group ...

    » Österreich-Depots: Und noch ein High für das gleichgewichtete Austria 30...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Meistgelesen
    >> mehr
    Strabag mit Auftrag aus Rumänien
    AT&S bekommt Kursziel 600 Euro
    Jultrevoxin Erfahrungen 2026: Seriös oder nicht? - Official
    Wiener Börse zu Mittag unverändert: Palfinger, Strabag und AT&S gesucht
    Legacy Bitfundex Erfahrungen 2026: Praxis-Einschätzung
    Wiener Börse Party #1181: ATX unverändert, AT&S überholt voestalpine, hat die doppelte 600 und MSCI vs. Stoxx, Palfinger nach Auftrag gesucht




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: RBI(1), EVN(1)
      Star der Stunde: Telekom Austria 2.78%, Rutsch der Stunde: Agrana -2.94%
      BSN Vola-Event Telekom Austria
      Star der Stunde: Telekom Austria 1.28%, Rutsch der Stunde: Lenzing -1.13%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: FACC(1), AT&S(1)
      Star der Stunde: Telekom Austria 1.04%, Rutsch der Stunde: Frequentis -0.61%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: AT&S(4), Porr(1), Verbund(1)
      Star der Stunde: Wienerberger 0.8%, Rutsch der Stunde: Rosenbauer -1.16%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Österreichische Post(1), Rosenbauer(1)
      Featured Partner Video

      Monthly Main Event #2: Darüber spricht man an der Wiener Börse im Mai 2026

      Willkommen zum 2. Monthly Main Event - das bedeutet Wiener Börse XXL im Hauptabendprogramm. Im Mai geht es den Gastgebern Christian Drastil und Robert Gillinger vor allem um den Wiener Börse Preis....

      Books josefchladek.com

      Harry Gruyaert
      Irish Summers
      2020
      Gallery Fifty One

      Ralph Gibson
      The Somnambulist
      1970
      Lustrum Press

      Larry Clark
      Tulsa (first edition)
      1971
      Lustrum Press

      Stephen Gill
      The Pillar
      2019
      Nobody

      Fabrizio Strada
      Strada
      2025
      89books

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de