Raiffeisen Research: ATX übertrifft Kursziele, AT&S sorgt für Furore, die Notenbanken kehren zur Tradition zurück (Podcast)
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20.06.2026, 961 Zeichen
In der 22. Ausgabe des D&D Research Rendezvous auf Audio-CD analysiert Gunter Deuber, Head of Raiffeisen Research, gemeinsam mit Host Christian Drastil die aktuelle Lage an den Finanzmärkten – von der überraschenden Stärke des ATX über die spektakuläre AT&S-Rally bis hin zur Frage, ob Künstliche Intelligenz eine Blase ist. Das zweite Quartal 2026 neigt sich dem Ende zu, und die Bilanz fällt trotz Volatilität und geopolitischer Unsicherheiten bemerkenswert positiv aus. Der ATX hat sogar die für März 2027 gesetzten Kursziele von Raiffeisen Research überschritten – ein Signal, das Aufmerksamkeit verdient, aber laut Deuber noch keinen Grund zur Panik liefert. Die Märkte haben bei kurzfristiger Unsicherheit konsequent auf fundamentale Trends gesetzt und erwarten weiterhin solides Gewinnwachstum. ATX mit breiter Marktdynamik –...
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D&D Research Rendezvous #22: Gunter Deuber mit Blick auf den ATX, besonderen Blick auf AT&S, dazu Notenbanken, Standort, KI und Treasury
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