Börsegeschichte 22. Juni: Bitte wieder so wie 2015 (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
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Börse Geschichte
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22.06.2026, 399 Zeichen
Bisher gab es an einem 22. Juni 23 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 22.06. beträgt -0,46%. Der beste 22.06. fand im Jahr 2015 mit 3,02% statt, der schlechteste 22.06. im Jahr 2009 mit -5,20%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 22.06. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.06.)
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