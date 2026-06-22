SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

PIR-News: Neue Aktien für den VÖNIX, weitere österreichische Index-Neulinge, News zu cyan AG und Erste Group (Christine Petzwinkler)

22.06.2026, 2283 Zeichen

Nach der jährlichen Überprüfung werden per heute mit der BTV Vier Länder Bank AG und Mayr-Melnhof zwei weitere Unternehmen in den Nachhaltigkeits-Index VÖNIX aufgenommen. Der Index bildet österreichische börsennotierte Gesellschaften ab, die mit ihren Aktivitäten in der unternehmerischen Nachhaltigkeit hervorstechen und beinhaltet damit 24 Titel, nämlich Agrana, AMAG, AT&S, BKS, BTV, Burgenland Holding, CA Immo, Erste Group, EVN, Kapsch TrafficCom, Lenzing, Mayr-Melnhof, Oberbank, Post, Palfinger, RBI, Rosenbauer, Telekom Austria, UBM, Uniqa, Verbund, VIG, wienerberger und Zumtobel.

Weitere Index-Änderungen: AT&S ist seit heute im Stoxx Europe 600 und Asta Energy im SDAX.
AT&S ( Akt. Indikation:  234,50 /235,50, 3,98%)

Das börsennotierte Cybersecurity-Unternehmen cyan AG hat mit FileWave einen Partner im Bereich Unified Endpoint Management gewinnen können. FileWave integriert cyan Guard 360 künftig als zusätzliche Security-Komponente in sein Portfolio. cyan Guard 360 schützt die von FileWave verwalteten Endgeräte vor Phishing, schädlichen Domains und Malware, unabhängig von Betriebssystem oder Standort. Der Schutz läuft über die bestehende FileWave-Infrastruktur, ohne zusätzlichen Agenten und ohne separates Security-Setup. Markus Cserna, CEO der cyan AG: "Die Zusammenarbeit mit FileWave zeigt, dass cyan Guard 360 optimal für den Einsatz in globalen Endpoint-Management-Umgebungen ausgelegt ist. Unsere Lösung lässt sich effizient integrieren und bietet Unternehmen einen wirkungsvollen Schutz bei minimalem administrativem Aufwand."

Die Erste Group Bank beabsichtigt den Rückkauf der EUR 500.000.000 Undated Fixed to Fixed Resettable Notes (ISIN: XS2108494837) und EUR 750.000.000 Undated Fixed to Fixed Resettable Notes (ISIN: AT0000A2L583). Das Rückkaufangebot beginnt am 22. Juni 2026 und endet voraussichtlich am 29. Juni 2026. Weiters beabsichtigt die Erste Group, vorbehaltlich der Marktbedingungen, die Begebung einer neuen Serie auf Euro lautender Additional Tier 1 Schuldverschreibungen unter dem Basisprospekt für ihr Additional Tier 1 Notes Programme vom 13. November 2025, wie die Bank mitteilt.
Erste Group ( Akt. Indikation:  115,60 /115,80, -1,03%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.06.)


(22.06.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

D&D Research Rendezvous #22: Gunter Deuber mit Blick auf den ATX, besonderen Blick auf AT&S, dazu Notenbanken, Standort, KI und Treasury




AT&S
Akt. Indikation:  241.00 / 241.50
Uhrzeit:  14:32:15
Veränderung zu letztem SK:  6.75%
Letzter SK:  226.00 ( 0.00%)

Erste Group
Akt. Indikation:  115.90 / 116.00
Uhrzeit:  14:33:08
Veränderung zu letztem SK:  -0.81%
Letzter SK:  116.90 ( 0.69%)



 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:AT&S, Lenzing, Strabag, Austriacard Holdings AG, Semperit, EuroTeleSites AG, Erste Group, FACC, Addiko Bank, voestalpine, Rosgix, Fabasoft, Mayr-Melnhof, Agrana, CPI Europe AG, Telekom Austria, BKS Bank Stamm, Wolford, Amag, Österreichische Post, Symrise, Fresenius Medical Care, Fresenius, Rheinmetall, Deutsche Telekom, Brenntag, SAP, Volkswagen Vz., DAIMLER TRUCK HLD..., Deutsche Post, Siemens Healthineers.

Random Partner

Societe Generale
Société Générale ist einer der weltweit größten Derivate-Emittenten und auch in Deutschland bereits seit 1989 konstant als Anbieter für Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen aktiv. Mit einer umfangreichen Auswahl an Basiswerten aller Anlageklassen (Aktien, Indizes, Rohstoffe, Währungen und Zinsen) überzeugt Société Générale und nimmt in Deutschland einen führenden Platz im Bereich der Hebelprodukte ein.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Wiener Börse Party #1182: ATX etwas fester, erneut die Umsatzmilliarde g...

» PIR-News: Neue Aktien für den VÖNIX, weitere österreichische Index-Neuli...

» (Christian Drastil)

» Wiener Börse zu Mittag leicht fester AT&S, Strabag und Bajaj Mobility ge...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. AT&S bei OMR

» Börse-Inputs auf Spotify

» Raiffeisen Research: ATX übertrifft Kursziele, AT&S sorgt für Furore, di...

» AT&S mit dem doppelten 600er-Meilenstein: EuroStoxx-Aufnahme und ambitio...

» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 19.6.: Böhler, Cybertron, SBO (Börse Geschichte) (BörseG...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Meistgelesen
>> mehr
Jultrevoxin Erfahrungen 2026: Seriös oder nicht? - Official
Zwei weitere Titel für den VÖNIX
Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. AT&S bei OMR
Emerald Horizon startet fix am 26. Juni an der Wiener Börse
Suess Microtec am besten (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
Noble Corp plc und Royal Dutch Shell vs. Lukoil und Gazprom – kommentierter KW 25 Peer Group Watch Ölindustrie




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: AT&S 1.48%, Rutsch der Stunde: FACC -0.77%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: OMV(3), AT&S(1)
    BSN Vola-Event AT&S
    Smeilinho zu Erste Group
    Smeilinho zu AT&S
    Star der Stunde: Agrana 0.64%, Rutsch der Stunde: Porr -0.68%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: FACC(1)
    Star der Stunde: FACC 1.33%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.15%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: AT&S(1), VIG(1)
    Featured Partner Video

    Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Licht und Schatten - Felix Lamezan, Stratvice, reiht Marterbauers Budgetrede aus Kapitalmarktsicht ein

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Felix Lamezan ist Ex-Kabinettschef von Ministern und Gründer der Boutiqueagentur Stratvice ... und reiht für mich die Budgetrede Markus Marterba...

    Books josefchladek.com

    Harry Gruyaert
    Irish Summers
    2020
    Gallery Fifty One

    Daido Moriyama
    A Hunter (English Version
    2019
    Getsuyosha, bookshop M

    Richard Avedon
    Nothing Personal
    1964
    Atheneum Publishers

    L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

    1937
    Editions Perceval

    Mellen Burns
    Skimpies
    2024
    burns books



    Autor: Christine Petzwinkler

    22.06.2026, 2283 Zeichen

    Nach der jährlichen Überprüfung werden per heute mit der BTV Vier Länder Bank AG und Mayr-Melnhof zwei weitere Unternehmen in den Nachhaltigkeits-Index VÖNIX aufgenommen. Der Index bildet österreichische börsennotierte Gesellschaften ab, die mit ihren Aktivitäten in der unternehmerischen Nachhaltigkeit hervorstechen und beinhaltet damit 24 Titel, nämlich Agrana, AMAG, AT&S, BKS, BTV, Burgenland Holding, CA Immo, Erste Group, EVN, Kapsch TrafficCom, Lenzing, Mayr-Melnhof, Oberbank, Post, Palfinger, RBI, Rosenbauer, Telekom Austria, UBM, Uniqa, Verbund, VIG, wienerberger und Zumtobel.

    Weitere Index-Änderungen: AT&S ist seit heute im Stoxx Europe 600 und Asta Energy im SDAX.
    AT&S ( Akt. Indikation:  234,50 /235,50, 3,98%)

    Das börsennotierte Cybersecurity-Unternehmen cyan AG hat mit FileWave einen Partner im Bereich Unified Endpoint Management gewinnen können. FileWave integriert cyan Guard 360 künftig als zusätzliche Security-Komponente in sein Portfolio. cyan Guard 360 schützt die von FileWave verwalteten Endgeräte vor Phishing, schädlichen Domains und Malware, unabhängig von Betriebssystem oder Standort. Der Schutz läuft über die bestehende FileWave-Infrastruktur, ohne zusätzlichen Agenten und ohne separates Security-Setup. Markus Cserna, CEO der cyan AG: "Die Zusammenarbeit mit FileWave zeigt, dass cyan Guard 360 optimal für den Einsatz in globalen Endpoint-Management-Umgebungen ausgelegt ist. Unsere Lösung lässt sich effizient integrieren und bietet Unternehmen einen wirkungsvollen Schutz bei minimalem administrativem Aufwand."

    Die Erste Group Bank beabsichtigt den Rückkauf der EUR 500.000.000 Undated Fixed to Fixed Resettable Notes (ISIN: XS2108494837) und EUR 750.000.000 Undated Fixed to Fixed Resettable Notes (ISIN: AT0000A2L583). Das Rückkaufangebot beginnt am 22. Juni 2026 und endet voraussichtlich am 29. Juni 2026. Weiters beabsichtigt die Erste Group, vorbehaltlich der Marktbedingungen, die Begebung einer neuen Serie auf Euro lautender Additional Tier 1 Schuldverschreibungen unter dem Basisprospekt für ihr Additional Tier 1 Notes Programme vom 13. November 2025, wie die Bank mitteilt.
    Erste Group ( Akt. Indikation:  115,60 /115,80, -1,03%)

    (Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.06.)


    (22.06.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    D&D Research Rendezvous #22: Gunter Deuber mit Blick auf den ATX, besonderen Blick auf AT&S, dazu Notenbanken, Standort, KI und Treasury




    AT&S
    Akt. Indikation:  241.00 / 241.50
    Uhrzeit:  14:32:15
    Veränderung zu letztem SK:  6.75%
    Letzter SK:  226.00 ( 0.00%)

    Erste Group
    Akt. Indikation:  115.90 / 116.00
    Uhrzeit:  14:33:08
    Veränderung zu letztem SK:  -0.81%
    Letzter SK:  116.90 ( 0.69%)



     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:AT&S, Lenzing, Strabag, Austriacard Holdings AG, Semperit, EuroTeleSites AG, Erste Group, FACC, Addiko Bank, voestalpine, Rosgix, Fabasoft, Mayr-Melnhof, Agrana, CPI Europe AG, Telekom Austria, BKS Bank Stamm, Wolford, Amag, Österreichische Post, Symrise, Fresenius Medical Care, Fresenius, Rheinmetall, Deutsche Telekom, Brenntag, SAP, Volkswagen Vz., DAIMLER TRUCK HLD..., Deutsche Post, Siemens Healthineers.

    Random Partner

    Societe Generale
    Société Générale ist einer der weltweit größten Derivate-Emittenten und auch in Deutschland bereits seit 1989 konstant als Anbieter für Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen aktiv. Mit einer umfangreichen Auswahl an Basiswerten aller Anlageklassen (Aktien, Indizes, Rohstoffe, Währungen und Zinsen) überzeugt Société Générale und nimmt in Deutschland einen führenden Platz im Bereich der Hebelprodukte ein.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Wiener Börse Party #1182: ATX etwas fester, erneut die Umsatzmilliarde g...

    » PIR-News: Neue Aktien für den VÖNIX, weitere österreichische Index-Neuli...

    » (Christian Drastil)

    » Wiener Börse zu Mittag leicht fester AT&S, Strabag und Bajaj Mobility ge...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. AT&S bei OMR

    » Börse-Inputs auf Spotify

    » Raiffeisen Research: ATX übertrifft Kursziele, AT&S sorgt für Furore, di...

    » AT&S mit dem doppelten 600er-Meilenstein: EuroStoxx-Aufnahme und ambitio...

    » Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 19.6.: Böhler, Cybertron, SBO (Börse Geschichte) (BörseG...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Meistgelesen
    >> mehr
    Jultrevoxin Erfahrungen 2026: Seriös oder nicht? - Official
    Zwei weitere Titel für den VÖNIX
    Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. AT&S bei OMR
    Emerald Horizon startet fix am 26. Juni an der Wiener Börse
    Suess Microtec am besten (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
    Noble Corp plc und Royal Dutch Shell vs. Lukoil und Gazprom – kommentierter KW 25 Peer Group Watch Ölindustrie




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: AT&S 1.48%, Rutsch der Stunde: FACC -0.77%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: OMV(3), AT&S(1)
      BSN Vola-Event AT&S
      Smeilinho zu Erste Group
      Smeilinho zu AT&S
      Star der Stunde: Agrana 0.64%, Rutsch der Stunde: Porr -0.68%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: FACC(1)
      Star der Stunde: FACC 1.33%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.15%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: AT&S(1), VIG(1)
      Featured Partner Video

      Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Licht und Schatten - Felix Lamezan, Stratvice, reiht Marterbauers Budgetrede aus Kapitalmarktsicht ein

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Felix Lamezan ist Ex-Kabinettschef von Ministern und Gründer der Boutiqueagentur Stratvice ... und reiht für mich die Budgetrede Markus Marterba...

      Books josefchladek.com

      L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

      1937
      Editions Perceval

      Yusuf Sevinçli
      Oculus
      2018
      Galerist & Galerie Filles du Calvaire

      Dimitri Bogachuk
      Atlantic
      2025
      form.

      Joan van der Keuken
      Achter Glas
      1957
      C. de Boer jr.

      Fabrizio Strada
      Strada
      2025
      89books

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de