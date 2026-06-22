PIR-News: Neue Aktien für den VÖNIX, weitere österreichische Index-Neulinge, News zu cyan AG und Erste Group (Christine Petzwinkler)

22.06.2026, 2283 Zeichen

Nach der jährlichen Überprüfung werden per heute mit der BTV Vier Länder Bank AG und Mayr-Melnhof zwei weitere Unternehmen in den Nachhaltigkeits-Index VÖNIX aufgenommen. Der Index bildet österreichische börsennotierte Gesellschaften ab, die mit ihren Aktivitäten in der unternehmerischen Nachhaltigkeit hervorstechen und beinhaltet damit 24 Titel, nämlich Agrana, AMAG, AT&S, BKS, BTV, Burgenland Holding, CA Immo, Erste Group, EVN, Kapsch TrafficCom, Lenzing, Mayr-Melnhof, Oberbank, Post, Palfinger, RBI, Rosenbauer, Telekom Austria, UBM, Uniqa, Verbund, VIG, wienerberger und Zumtobel.

Weitere Index-Änderungen: AT&S ist seit heute im Stoxx Europe 600 und Asta Energy im SDAX.

AT&S ( Akt. Indikation: 234,50 /235,50, 3,98%)



Das börsennotierte Cybersecurity-Unternehmen cyan AG hat mit FileWave einen Partner im Bereich Unified Endpoint Management gewinnen können. FileWave integriert cyan Guard 360 künftig als zusätzliche Security-Komponente in sein Portfolio. cyan Guard 360 schützt die von FileWave verwalteten Endgeräte vor Phishing, schädlichen Domains und Malware, unabhängig von Betriebssystem oder Standort. Der Schutz läuft über die bestehende FileWave-Infrastruktur, ohne zusätzlichen Agenten und ohne separates Security-Setup. Markus Cserna, CEO der cyan AG: "Die Zusammenarbeit mit FileWave zeigt, dass cyan Guard 360 optimal für den Einsatz in globalen Endpoint-Management-Umgebungen ausgelegt ist. Unsere Lösung lässt sich effizient integrieren und bietet Unternehmen einen wirkungsvollen Schutz bei minimalem administrativem Aufwand."

Die Erste Group Bank beabsichtigt den Rückkauf der EUR 500.000.000 Undated Fixed to Fixed Resettable Notes (ISIN: XS2108494837) und EUR 750.000.000 Undated Fixed to Fixed Resettable Notes (ISIN: AT0000A2L583). Das Rückkaufangebot beginnt am 22. Juni 2026 und endet voraussichtlich am 29. Juni 2026. Weiters beabsichtigt die Erste Group, vorbehaltlich der Marktbedingungen, die Begebung einer neuen Serie auf Euro lautender Additional Tier 1 Schuldverschreibungen unter dem Basisprospekt für ihr Additional Tier 1 Notes Programme vom 13. November 2025, wie die Bank mitteilt.

Erste Group ( Akt. Indikation: 115,60 /115,80, -1,03%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.06.)

(22.06.2026)

BSN Podcasts

D&D Research Rendezvous #22: Gunter Deuber mit Blick auf den ATX, besonderen Blick auf AT&S, dazu Notenbanken, Standort, KI und Treasury

Akt. Indikation: 241.00 / 241.50

Uhrzeit: 14:32:15

Veränderung zu letztem SK: 6.75%

Letzter SK: 226.00 ( 0.00%)

Akt. Indikation: 115.90 / 116.00

Uhrzeit: 14:33:08

Veränderung zu letztem SK: -0.81%

Letzter SK: 116.90 ( 0.69%)

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:AT&S, Lenzing, Strabag, Austriacard Holdings AG, Semperit, EuroTeleSites AG, Erste Group, FACC, Addiko Bank, voestalpine, Rosgix, Fabasoft, Mayr-Melnhof, Agrana, CPI Europe AG, Telekom Austria, BKS Bank Stamm, Wolford, Amag, Österreichische Post, Symrise, Fresenius Medical Care, Fresenius, Rheinmetall, Deutsche Telekom, Brenntag, SAP, Volkswagen Vz., DAIMLER TRUCK HLD..., Deutsche Post, Siemens Healthineers.

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