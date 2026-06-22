Wiener Börse knackt erneut die Umsatzmilliarde – AT&S bleibt die dominierende Aktie (Podcast)
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In der Episode #1182 der Wiener Börse Party ordnet Moderator Christian Drastil einen bemerkenswerten Handelstag ein: Der Triple Witching Day am Freitag bescherte der Wiener Börse ein Handelsvolumen jenseits der Milliarden-Marke – und ein Titel stach dabei besonders hervor. Milliardenumsatz am Verfallstag treibt Tagesschnitt nach oben Der sogenannte Triple Witching Day – der große Verfallstag für Optionen und Futures im zweiten Quartal – sorgte am Freitag für außergewöhnliche Handelsaktivität an der Wiener Börse. Insgesamt wurden 1,153 Milliarden Euro umgesetzt. Damit wurde die Umsatzmilliarde erneut geknackt, was den täglichen Durchschnittsumsatz auf beachtliche 382 Millionen Euro angehoben hat. Der Verfallstag ging mit Settlement-Vorgängen und mehreren Indexaufnahmen einher, die das hohe Volumen maßgeblich erklären. Zum Wochenstart am Montag präsentierte sich der ATX mit...
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