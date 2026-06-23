ATX rutscht über zwei Prozent ab – Emerald Horizon steht kurz vor dem Börsegang (Podcast)
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23.06.2026, 884 Zeichen
In Episode #1183 der Wiener Börse Party meldet sich Host Christian Drastil aus ungewöhnlicher Kulisse: Statt aus dem Studio berichtet er leise flüsternd von der Treasury and Finance Convention in Salzburg – und hat dabei gleich mehrere marktbewegende Nachrichten im Gepäck. Deutliche Verluste am Wiener Parkett Der Dienstag präsentiert sich an den europäischen Börsen in tiefrotem Gewand. Der ATX notiert zur Mittagszeit bei 6.443 Punkten und liegt damit 2,31 Prozent im Minus. Auch der deutsche Leitindex DAX kann sich dem negativen Trend nicht entziehen, er ist wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten gerutscht und verliert 1,11 Prozent – eine Zahl, die Drastil als „Schnapszahl" bezeichnet. Unter den Einzelwerten in Wien können sich nur wenige Titel gegen den...
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Wiener Börse Party #1183: ATX mehr als 2 Prozent schwächer, Emerald Horizon hat alles im Kasten und ich rede heute sehr leise ...
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