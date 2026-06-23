Wiener Börse zu Mittag deutlich leichter: Flughafen Wien, Bajaj Mobility und UBM gesucht
Autor:
Christian Drastil
>> Website
23.06.2026, 1332 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 12:51 liegt der ATX mit -2.31 Prozent im Minus bei 6443 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 20.96% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Flughafen Wien mit +1.41% auf 50.4 Euro, dahinter Bajaj Mobility AG mit +1.28% auf 18.98 Euro und UBM mit +0.58% auf 17.2 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24861 ( -1.11%, Ultimo 2025: 24490, 2.65% ytd). Topperformer DAX sind SAP mit +1.96% auf 134.81 Euro, dahinter Deutsche Telekom mit +1.80% auf 26.59 Euro und Bayer mit +0.94% auf 38.54 Euro.
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Franz Schellhorn: https://audio-cd.at/page/podcast/8758
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Wiener Börse Party #1183: ATX mehr als 2 Prozent schwächer, Emerald Horizon hat alles im Kasten und ich rede heute sehr leise ...
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