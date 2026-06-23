Wiener Börse zu Mittag deutlich leichter: Flughafen Wien, Bajaj Mobility und UBM gesucht

23.06.2026, 1332 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:51 liegt der ATX mit -2.31 Prozent im Minus bei 6443 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 20.96% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Flughafen Wien mit +1.41% auf 50.4 Euro, dahinter Bajaj Mobility AG mit +1.28% auf 18.98 Euro und UBM mit +0.58% auf 17.2 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24861 ( -1.11%, Ultimo 2025: 24490, 2.65% ytd). Topperformer DAX sind SAP mit +1.96% auf 134.81 Euro, dahinter Deutsche Telekom mit +1.80% auf 26.59 Euro und Bayer mit +0.94% auf 38.54 Euro.

- PIR-News: JP Morgan setzt auf AT&S, Wiener Privatbank und Müller begleiten Emerald-Börsengang, VIG-Tochter mit Vorstands-News

- #gabb Volumensradar: AT&S, Strabag

- Nachlese: Christian Vollmuth BSW, ÖTV mumak.me, win2day, Katarina Heger

- Börsegeschichte 23.6.: Andreas Brandstetter, Böhler

- Österreich-Depots: Etwas leichter

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.60% vs. last #gabb, +7.52% ytd, +130.90% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Christian Vollmuth: https://audio-cd.at/page/podcast/8830

Harald Suekar: https://audio-cd.at/page/podcast/8788

Philipp Pölzl: https://audio-cd.at/page/podcast/8773

Franz Schellhorn: https://audio-cd.at/page/podcast/8758

Victor Eggenberger: https://audio-cd.at/page/podcast/8749

(23.06.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1183: ATX mehr als 2 Prozent schwächer, Emerald Horizon hat alles im Kasten und ich rede heute sehr leise ...

Bildnachweis

1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:AT&S, Lenzing, Strabag, Semperit, EuroTeleSites AG, Bajaj Mobility AG, FACC, VIG, Bawag, Uniqa, OMV, Rosgix, Mayr-Melnhof, Palfinger, Wienerberger, Zumtobel, Rosenbauer, Polytec Group, Gurktaler AG Stamm, BTV AG, BKS Bank Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

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