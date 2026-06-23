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Wiener Börse zu Mittag deutlich leichter: Flughafen Wien, Bajaj Mobility und UBM gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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23.06.2026, 1332 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:51 liegt der ATX mit -2.31 Prozent im Minus bei 6443 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 20.96% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Flughafen Wien mit +1.41% auf 50.4 Euro, dahinter Bajaj Mobility AG mit +1.28% auf 18.98 Euro und UBM mit +0.58% auf 17.2 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24861 ( -1.11%, Ultimo 2025: 24490, 2.65% ytd). Topperformer DAX sind SAP mit +1.96% auf 134.81 Euro, dahinter Deutsche Telekom mit +1.80% auf 26.59 Euro und Bayer mit +0.94% auf 38.54 Euro.

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(23.06.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1183: ATX mehr als 2 Prozent schwächer, Emerald Horizon hat alles im Kasten und ich rede heute sehr leise ...




 

Bildnachweis

1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club

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    Autor: Christian Drastil

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