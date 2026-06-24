Wiener Börse zu Mittag leichter: AT&S, Agrana und UBM gesucht
Autor:
Christian Drastil
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24.06.2026, 1203 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 11:51 liegt der ATX mit -0.97 Prozent im Minus bei 6482 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 21.70% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +3.14% auf 230 Euro, dahinter Agrana mit +1.08% auf 11.675 Euro und UBM mit +0.73% auf 17.175 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24650 ( -0.98%, Ultimo 2025: 24490, 1.65% ytd). Topperformer DAX sind MTU Aero Engines mit +4.54% auf 353.15 Euro, dahinter Brenntag mit +3.21% auf 55.22 Euro und Symrise mit +2.88% auf 88.95 Euro.
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- Österreich-Depots: Etwas fester und knapp unter High
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Franz Schellhorn: https://audio-cd.at/page/podcast/8758
Victor Eggenberger: https://audio-cd.at/page/podcast/8749
Wiener Börse Party #1185: ATX etwas fester, Big Austrian IPO Day, der Jubilar Andritz geht in die Champions League mit Do&Co
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1.
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