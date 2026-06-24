Wiener Börse zu Mittag leichter: AT&S, Agrana und UBM gesucht

24.06.2026, 1203 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:51 liegt der ATX mit -0.97 Prozent im Minus bei 6482 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 21.70% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +3.14% auf 230 Euro, dahinter Agrana mit +1.08% auf 11.675 Euro und UBM mit +0.73% auf 17.175 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24650 ( -0.98%, Ultimo 2025: 24490, 1.65% ytd). Topperformer DAX sind MTU Aero Engines mit +4.54% auf 353.15 Euro, dahinter Brenntag mit +3.21% auf 55.22 Euro und Symrise mit +2.88% auf 88.95 Euro.

- PIR-News: News zu Addiko/NLB/RBI, Bawag, Research zu Kontron

- #gabb Volumensradar: AT&S

- Nachlese: Philipp Pölzl

- Börsegeschichte 24.6.: Kapsch, Do&Co

- Österreich-Depots: Etwas fester und knapp unter High

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.13% vs. last #gabb, +7.66% ytd, +131.20% seit Start 2013

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Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Christian Vollmuth: https://audio-cd.at/page/podcast/8830

Harald Suekar: https://audio-cd.at/page/podcast/8788

Philipp Pölzl: https://audio-cd.at/page/podcast/8773

Franz Schellhorn: https://audio-cd.at/page/podcast/8758

Victor Eggenberger: https://audio-cd.at/page/podcast/8749

(24.06.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1185: ATX etwas fester, Big Austrian IPO Day, der Jubilar Andritz geht in die Champions League mit Do&Co

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1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:AT&S, Strabag, Lenzing, EuroTeleSites AG, Semperit, Amag, FACC, Uniqa, Mayr-Melnhof, Palfinger, Zumtobel, Erste Group, EVN, SBO, Österreichische Post, Flughafen Wien, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Polytec Group, VIG, BTV AG, BKS Bank Stamm, Marinomed Biotech, CPI Europe AG, Telekom Austria, UBM, MTU Aero Engines, Rheinmetall, Home Depot, Symrise, Bayer.

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