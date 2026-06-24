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Wiener Börse zu Mittag leichter: AT&S, Agrana und UBM gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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24.06.2026, 1203 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:51 liegt der ATX mit -0.97 Prozent im Minus bei 6482 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 21.70% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +3.14% auf 230 Euro, dahinter Agrana mit +1.08% auf 11.675 Euro und UBM mit +0.73% auf 17.175 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24650 ( -0.98%, Ultimo 2025: 24490, 1.65% ytd). Topperformer DAX sind MTU Aero Engines mit +4.54% auf 353.15 Euro, dahinter Brenntag mit +3.21% auf 55.22 Euro und Symrise mit +2.88% auf 88.95 Euro.

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-  #gabb Volumensradar: AT&S
- Nachlese: Philipp Pölzl
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Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

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Franz Schellhorn: https://audio-cd.at/page/podcast/8758
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(24.06.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1185: ATX etwas fester, Big Austrian IPO Day, der Jubilar Andritz geht in die Champions League mit Do&Co




 

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    Harald Suekar ist Sparringpartner für KMUs und grosser Sport- und Musikfan. Mit Harald gibt es unglaublich viel Schnittmenge, was mein Themenspektrum betrifft. Wir starten in der Karriere mit dem J...

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    Autor: Christian Drastil

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