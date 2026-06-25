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Big Austrian IPO Day: Andritz feiert 25 Jahre Börse mit 3.000 Prozent Kursplus (Podcast)

25.06.2026, 871 Zeichen
In der Episode #1185 der Wiener Börse Party widmet sich Moderator Christian Drastil einem besonderen börsegeschichtlichen Tag – dem 25. Juni als historischem IPO-Datum gleich sieben österreichischer Unternehmen, angeführt vom Jubilar Andritz, der sich ein spannendes Duell mit Do & Co um einen Wanderpokal liefert. ATX im Mittagshandel stabil Der Wiener Leitindex ATX notierte zur Mittagszeit am Donnerstag bei 6.473 Punkten nahezu unverändert. Ein ruhiger Handelstag, bei dem sich die Bewegungen in engen Grenzen hielten. Unter den Top-Performern stach Do & Co mit einem Plus von 3 Prozent hervor, gefolgt von Uniqa mit 2 Prozent und Strabag mit 1 Prozent Kursgewinn. Ein Blick nach Frankfurt zeigte etwas mehr Dynamik: Der DAX legte um 0,69 Prozent auf 24.910 Punkte zu. Hier...

Weiterlesen: Big Austrian IPO Day: Andritz feiert 25 Jahre Börse mit 3.000 Prozent Kursplus


(25.06.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1186: ATX etwas unter Druck, Emerald Horizon debütiert stark und sorgt damit für ein Problem, Innio-Issue gelöst




 

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