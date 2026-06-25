Börsegeschichte 25.6.: Andritz, Hirsch, Eybl, EMTS, SBO, Wiener Privatbank, FACC (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Autor:
Börse Geschichte
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25.06.2026, 1096 Zeichen
IPOs:
25.06.1997: Hirsch Servo: Hirsch Servo mit IPO in Wien. Emissionserlös war 0,11 Mrd. ATS.
25.06.1998: EYBL International: Eybl International mit IPO in Brüssel. Emissionserlös war 1,01 Mrd. ATS.
25.06.2000: EMTS: EMTS mit IPO in Zürich. Emissionserlös war 0,28 Mrd. CHF (dazu Greenshoe 38,60 Mio. CHF). zum Kalender
25.06.2001: Andritz: Andritz mit IPO in Wien. Emissionserlös war 42 Mio. Euro (dazu Greenshoe 3,15 Mio. Euro). zum Kalender
25.06.1997: SBO: SBO mit IPO in Brüssel. Emissionserlös war 0,42 Mrd. ATS (dazu Greenshoe 42 Mio. ATS).
25.06.1992: Wiener Privatbank: Wiener Privatbank mit IPO in Wien. Emissionserlös war 60 Mio. ATS.
25.06.2014: FACC: FACC mit IPO in Wien. zum Kalender
Bisher gab es an einem 25. Juni 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 25.06. beträgt -0,17%. Der beste 25.06. fand im Jahr 1998 mit 1,68% statt, der schlechteste 25.06. im Jahr 2018 mit -1,80%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 25.06. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.06.)
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