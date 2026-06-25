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PIR-News: News zu Andritz, Sportliches zu UBM und CPI Europe (Christine Petzwinkler)

25.06.2026, 2667 Zeichen

Andritz feiert heute sein 25jähriges Börsejubiläum!
Es gibt auch News: Andritz und der Zellstoffhersteller UPM haben eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Ziel ist es, Tissue-Herstellern die Entwicklung und Optimierung von Tissue-Produkten und -Prozessen der nächsten Generation zu ermöglichen. Die Partnerschaft vereint Andritz' Expertise in der Prozess- und Anlagentechnik mit UPMs führender Zellstoff- und Fasertechnologie, um Innovationen entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von den Rohstoffen bis zu den Produktionsprozessen – voranzutreiben. Dank des exklusiven Zugangs zur Pilotentwicklung im PrimeLineTIAC Tissue Innovation and Application Center von Andritz in Graz können Tissue-Hersteller Faser- und Prozesslösungen optimieren, die auf ihre Produktionsanlagen zugeschnitten sind. Tissue-Hersteller können direkt an gemeinsamen Versuchen teilnehmen und gemeinsam mit dem technischen Team von UPM und den Prozessexperten von Andritz Tissue-Produkte und -Prozesse der nächsten Generation entwickeln und optimieren. Die Tissue-Anlage unterstützt Technologien zur Herstellung von Trockenkrepp-, texturiertem und strukturiertem (durchluftgetrocknetem) Tissue.
Andritz ( Akt. Indikation:  78,00 /78,20, -0,38%)

CPI Europe gewinnt den Sporthändler Decathlon als neuen Mieter für die Retail-Immobilie in der Brünner Straße 72A in Wien Floridsdorf. Mit der Anmietung von rund 2.100 m² Verkaufsfläche durch Decathlon ist das Objekt künftig vollständig vermietet. Die Immobilie umfasst insgesamt rund 8.700 m² vermietbare Fläche und beherbergt künftig die renommierten Handelsunternehmen MediaMarkt, Smyths Toys und Decathlon. „Die Vollvermietung dieses Standorts ist ein weiterer Beweis für die Qualität unseres Portfolios und die Stärke unseres aktiven Asset Managements“, sagt Pavel Mechura, Vorstandsmitglied von CPI Europe.

UBM Development Deutschland plant für das Holz-Hybrid-Büroprojekt Timber Peak im Mainzer Zollhafen ein Freizeit- und Gesundheitsangebot und sondiert einen Fitnesstudio-Betreiber, wie das Deal Magazin berichtet. „Neben modernen Büroflächen könnte vor Ort ein Freizeit- und Gesundheitsangebot entstehen, das sowohl den Mietern des Gebäudes als auch dem wachsenden Quartier zugutekäme“, so Christian Berger, Vorsitzender der Geschäftsführung von UBM Development Deutschland. Das Projekt umfasst insgesamt 8.750 Quadratmeter Mietfläche, die sich auf zwölf Stockwerken verteilen. Mit dem Medizintechnikunternehmen Dexcom hat bereits ein erster Mieter rund 2.000 Quadratmeter angemietet.
UBM ( Akt. Indikation:  17,05 /17,30, 0,73%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.06.)


(25.06.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1185: ATX etwas fester, Big Austrian IPO Day, der Jubilar Andritz geht in die Champions League mit Do&Co




Andritz
Akt. Indikation:  77.90 / 78.70
Uhrzeit:  22:30:46
Veränderung zu letztem SK:  0.00%
Letzter SK:  78.30 ( -0.13%)

UBM
Akt. Indikation:  17.10 / 17.25
Uhrzeit:  22:29:56
Veränderung zu letztem SK:  -0.15%
Letzter SK:  17.20 ( 0.88%)



 

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Die UBM fokussiert sich auf Immobilienentwicklung und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von Umwidmung und Baugenehmigung über Planung, Marketing und Bauabwicklung bis zum Verkauf ab. Der Fokus liegt dabei auf den Märkten Österreich, Deutschland und Polen sowie auf den Asset-Klassen Wohnen, Hotel und Büro.

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    Autor: Christine Petzwinkler

    25.06.2026, 2667 Zeichen

    Andritz feiert heute sein 25jähriges Börsejubiläum!
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