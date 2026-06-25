» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Do&Co, Uniqa und Strabag gesucht

25.06.2026, 1291 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:03 liegt der ATX mit +0.17 Prozent im Plus bei 6473 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 21.53% ytd). Topperformer der PIR-Group sind DO&CO mit +3.17% auf 227.5 Euro, dahinter Uniqa mit +2.36% auf 17.81 Euro und Strabag mit +1.95% auf 91.65 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24910 (+0.69%, Ultimo 2025: 24490, 1.02% ytd). Topperformer DAX sind Infineon mit +5.49% auf 83.925 Euro, dahinter adidas mit +2.68% auf 180.725 Euro und Vonovia SE mit +2.53% auf 21.315 Euro.

- PIR-News: News zu Andritz, Sportliches zu UBM und CPI Europe

- We are Hiring bei Börsenotierten/PIR-Partnern: VIG, Porr, DO & CO

- Nachlese: Elke Müller

- Börsegeschichte 25.6.: Andritz, Hirsch, Eybl, EMTS, SBO, Wiener Privatbank, FACC

- Österreich-Depots: Die neue SMRX-Aktie bei wikifolio angefragt

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.30% vs. last #gabb, +7.98% ytd, +131.90% seit Start 2013

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(25.06.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1185: ATX etwas fester, Big Austrian IPO Day, der Jubilar Andritz geht in die Champions League mit Do&Co

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1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:AT&S, Strabag, Telekom Austria, Semperit, EuroTeleSites AG, Amag, Uniqa, DO&CO, Lenzing, SBO, voestalpine, Frequentis, Andritz, FACC, Heid AG, Mayr-Melnhof, Rosenbauer, BKS Bank Stamm, CPI Europe AG, Österreichische Post, UBM.

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