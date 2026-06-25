Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Do&Co, Uniqa und Strabag gesucht
Autor:
Christian Drastil
>> Website
25.06.2026, 1291 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 12:03 liegt der ATX mit +0.17 Prozent im Plus bei 6473 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 21.53% ytd). Topperformer der PIR-Group sind DO&CO mit +3.17% auf 227.5 Euro, dahinter Uniqa mit +2.36% auf 17.81 Euro und Strabag mit +1.95% auf 91.65 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24910 (+0.69%, Ultimo 2025: 24490, 1.02% ytd). Topperformer DAX sind Infineon mit +5.49% auf 83.925 Euro, dahinter adidas mit +2.68% auf 180.725 Euro und Vonovia SE mit +2.53% auf 21.315 Euro.
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- Börsegeschichte 25.6.: Andritz, Hirsch, Eybl, EMTS, SBO, Wiener Privatbank, FACC
- Österreich-Depots: Die neue SMRX-Aktie bei wikifolio angefragt
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.30% vs. last #gabb, +7.98% ytd, +131.90% seit Start 2013
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Franz Schellhorn: https://audio-cd.at/page/podcast/8758
Victor Eggenberger: https://audio-cd.at/page/podcast/8749
Wiener Börse Party #1185: ATX etwas fester, Big Austrian IPO Day, der Jubilar Andritz geht in die Champions League mit Do&Co
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1.
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