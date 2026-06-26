Emerald Horizon debütiert im Fließhandel an der Wiener Börse – CEO Florian Wagner über Vision, Effizienz und den SMRX-Faktor (Podcast)
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26.06.2026, 967 Zeichen
In der aktuellen Episode „Börsepeople im Podcast S25/12" empfängt Host Christian Drastil den Co-Founder und CEO der Emerald Horizon AG, Florian Wagner, nur 24 Stunden vor dem Börsendebüt des Unternehmens an der Wiener Börse. Es ist ein seltenes Ereignis am österreichischen Kapitalmarkt: Ein Unternehmen geht im Fließhandel – dem höchsten Handelssegment – an die Wiener Börse. Seit 2019, als Frequentis, Addiko und Marinomed diesen Schritt wagten, hat kein österreichisches Unternehmen mehr diesen Weg gewählt. Mit einer Market Cap von knapp 800 Millionen Euro bei einem Referenzkurs von 760 Euro bringt Emerald Horizon eine beachtliche Größenordnung mit. Florian Wagner, der gemeinsam mit seinem langjährigen Partner Philipp Pölzl das Unternehmen aufgebaut hat, zeigt sich am Vorabend des Listings bemerkenswert gelassen – und...
Weiterlesen: Emerald Horizon debütiert im Fließhandel an der Wiener Börse – CEO Florian Wagner über Vision, Effizienz und den SMRX-Faktor
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