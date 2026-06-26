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Emerald Horizon feiert starkes Börsendebüt – ATX gibt nach und Addiko-Übernahmekampf spitzt sich zu (Podcast)

26.06.2026, 955 Zeichen
In der Episode #1186 der Wiener Börse Party liefert Moderator Christian Drastil einen dichten Freitagsüberblick: vom fulminanten Börsengang eines neuen Listings über die Schwäche des Gesamtmarkts bis hin zu bewegenden Übernahmegeschichten und langfristigen Performance-Daten der Wiener Börse. Emerald Horizon: Starkes Debüt mit Schönheitsfehler Der Neuling Emerald Horizon hat am Freitag im Standard Market der Wiener Börse debütiert – und das mit einem beachtlichen Kurssprung. Ausgehend von einem Referenzpreis von 760 Euro eröffnete das SMRX-Papier bereits bei 858 Euro und kletterte im Laufe des Vormittags auf 980 Euro. Das entspricht einem Plus von rund 28 Prozent bezogen auf den Referenzkurs, wobei zu diesem Referenzpreis selbst nicht tatsächlich gehandelt wurde. Die Aktie pendelte sich zum Mittag in einer Spanne zwischen 790 und...

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(26.06.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1186: ATX etwas unter Druck, Emerald Horizon debütiert stark und sorgt damit für ein Problem, Innio-Issue gelöst




 

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