Wiener Börse zu Mittag schwächer: Emerald Horizon, Bajaj Mobility und CPI gesucht

26.06.2026, 1319 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 13:00 liegt der ATX mit -1.26 Prozent im Minus bei 6407 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 20.29% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Neuling Emerald Horizon (+28,95 Prozent vs. Referenzkurs 760), Bajaj Mobility AG mit +1.96% auf 19.23 Euro, dahinter CPI Europe AG mit +1.05% auf 15.44 Euro

Zum Vergleich der DAX: 24685 ( -1.24%, Ultimo 2025: 24490, 2.06% ytd). Topperformer DAX sind E.ON mit +0.94% auf 18.165 Euro, dahinter Henkel mit +0.73% auf 73.15 Euro und Bayer mit +0.36% auf 47.17 Euro.

- PIR-News: News zu Addiko, Börsendebüt von Emerald Horizon, Raiffeisen-Marktausblick, Agrana verkauft, Bawag als Höchstbieter

- #gabb Volumensradar: AT&S, Strabag, Telekom Austria auffällig

- Nachlese: Florian Wagner, Silvia Polan

- Börsegeschichte 26.6.: Kapsch

- Österreich-Depots: Weekend Bilanz

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.34% vs. last #gabb, +7.61% ytd, +131.10% seit Start 2013

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Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Florian Wagner: https://audio-cd.at/page/podcast/8841

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Franz Schellhorn: https://audio-cd.at/page/podcast/8758

(26.06.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1186: ATX etwas unter Druck, Emerald Horizon debütiert stark und sorgt damit für ein Problem, Innio-Issue gelöst

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1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:AT&S, Frequentis, Telekom Austria, Amag, Semperit, EuroTeleSites AG, DO&CO, Rosgix, CPI Europe AG, CA Immo, Lenzing, SBO, voestalpine, Andritz, Porr, SW Umwelttechnik, Wolford, Warimpex, Österreichische Post, UBM.

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