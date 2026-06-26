Wiener Börse zu Mittag schwächer: Emerald Horizon, Bajaj Mobility und CPI gesucht
Autor:
Christian Drastil
>> Website
26.06.2026, 1319 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 13:00 liegt der ATX mit -1.26 Prozent im Minus bei 6407 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 20.29% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Neuling Emerald Horizon (+28,95 Prozent vs. Referenzkurs 760), Bajaj Mobility AG mit +1.96% auf 19.23 Euro, dahinter CPI Europe AG mit +1.05% auf 15.44 Euro
Zum Vergleich der DAX: 24685 ( -1.24%, Ultimo 2025: 24490, 2.06% ytd). Topperformer DAX sind E.ON mit +0.94% auf 18.165 Euro, dahinter Henkel mit +0.73% auf 73.15 Euro und Bayer mit +0.36% auf 47.17 Euro.
- PIR-News: News zu Addiko, Börsendebüt von Emerald Horizon, Raiffeisen-Marktausblick, Agrana verkauft, Bawag als Höchstbieter
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Philipp Pölzl: https://audio-cd.at/page/podcast/8773
Franz Schellhorn: https://audio-cd.at/page/podcast/8758
Wiener Börse Party #1186: ATX etwas unter Druck, Emerald Horizon debütiert stark und sorgt damit für ein Problem, Innio-Issue gelöst
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1.
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