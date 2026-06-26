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Wiener Börse zu Mittag schwächer: Emerald Horizon, Bajaj Mobility und CPI gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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26.06.2026, 1319 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 13:00 liegt der ATX mit -1.26 Prozent im Minus bei 6407 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 20.29% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Neuling Emerald Horizon (+28,95 Prozent vs. Referenzkurs 760), Bajaj Mobility AG mit +1.96% auf 19.23 Euro, dahinter CPI Europe AG mit +1.05% auf 15.44 Euro

Zum Vergleich der DAX: 24685 ( -1.24%, Ultimo 2025: 24490, 2.06% ytd). Topperformer DAX sind E.ON mit +0.94% auf 18.165 Euro, dahinter Henkel mit +0.73% auf 73.15 Euro und Bayer mit +0.36% auf 47.17 Euro.

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- Nachlese: Florian Wagner, Silvia Polan
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- Österreich-Depots: Weekend Bilanz
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Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

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Philipp Pölzl: https://audio-cd.at/page/podcast/8773
Franz Schellhorn: https://audio-cd.at/page/podcast/8758


(26.06.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1186: ATX etwas unter Druck, Emerald Horizon debütiert stark und sorgt damit für ein Problem, Innio-Issue gelöst




 

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    Autor: Christian Drastil

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