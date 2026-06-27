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Musikbranche ohne Filter: Sebastian Kuck sagt, was junge Musiker über das Geschäft wissen sollten (Podcast)

27.06.2026, 932 Zeichen
In der Podcast-Reihe „Books from Friends" stellt Folge 1 den Autor Sebastian Kuck vor, der aus seinem Buch „Was du schon immer über die Musikbranche wissen wolltest. Und was dir vorher niemand erzählt" liest – einem selbsternannten „bittersüßen Ratgeber", der die Schattenseiten der Musikindustrie schonungslos beleuchtet. Ein Ratgeber mit schwarzem Humor und harter Erfahrung Sebastian Kuck bringt nach eigener Aussage über 15 Jahre Erfahrung in der Musikbranche mit – als Keyboarder in mehreren Bands und als Gründer einer Agentur für Musikpromotion. Sein Buch versteht sich nicht als Abrechnung, sondern als Warnung: „Nur mit einer gewissen schwarzen Prise Humor lässt sich Missständen begegnen", heißt es im Prolog. Die Zielgruppe ist dabei bewusst breit gefasst: Vom Instrumentalanfänger über die Hobbyband bis hin...

Weiterlesen: Musikbranche ohne Filter: Sebastian Kuck sagt, was junge Musiker über das Geschäft wissen sollten


(27.06.2026)

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Books from Friends #1: Was du schon immer über die Musikbranche wissen wolltest. Und was dir vorher niemand erzählt (Sebastian Kuck)




 

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