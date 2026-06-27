SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Raiffeisen Zertifikate krönt sich zum 20. Mal in Folge – die Ergebnisse der Zertifikate-Awards Austria XXL zum Hören (Podcast)

27.06.2026, 1030 Zeichen
Die Juni-Ausgabe des Podcasts „Monthly Main Event" der Wiener Börse stand ganz im Zeichen der 20. Zertifikate-Awards Austria und lieferte ein umfassendes Re-Live der Preisverleihung mit sämtlichen Ergebnissen, Hintergründen und bemerkenswerten Entwicklungen der österreichischen Zertifikatebranche. Ein historischer Jubiläumsabend mit Rekordbeteiligung Was sich über zwei Jahrzehnte aufgebaut hat, fand an diesem Abend seinen vorläufigen Höhepunkt: Raiffeisen Zertifikate sicherte sich zum 20. Mal in Folge den Gesamtsieg bei den Zertifikate-Awards Austria. Damit festigt das Institut seinen Status als das, was Moderator und Initiator der Veranstaltung als „Award-Aristokrat" bezeichnet – eine Auszeichnung, die er selbst hier in Wien kreiert hat. Wer zehn Jahre lang in Folge einen Preis in einer Kategorie bei einem europäischen Award gewonnen hat, qualifiziert sich für diesen Titel. Raiffeisen...

Weiterlesen: Raiffeisen Zertifikate krönt sich zum 20. Mal in Folge – die Ergebnisse der Zertifikate-Awards Austria XXL zum Hören


(27.06.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Books from Friends #1: Was du schon immer über die Musikbranche wissen wolltest. Und was dir vorher niemand erzählt (Sebastian Kuck)




 

Bildnachweis

1. Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

Aktien auf dem Radar:AT&S, Frequentis, Telekom Austria, Amag, Semperit, EuroTeleSites AG, DO&CO, Rosgix, CPI Europe AG, CA Immo, Lenzing, SBO, voestalpine, Andritz, Porr, SW Umwelttechnik, Wolford, Warimpex, Österreichische Post, UBM, Zalando, Siemens Energy, Microsoft, IBM, Caterpillar, salesforce.com, Fresenius Medical Care, adidas, Vonovia SE, Rheinmetall, BASF.

Random Partner

Baader Bank
Die Baader Bank ist eine der führenden familiengeführten Investmentbanken im deutschsprachigen Raum. Die beiden Säulen des Baader Bank Geschäftsmodells sind Market Making und Investment Banking. Als Spezialist an den Börsenplätzen Deutschland, Österreich und der Schweiz handelt die Baader Bank über 800.000 Finanzinstrumente.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Raiffeisen Zertifikate krönt sich zum 20. Mal in Folge – die Ergebnisse ...

» Musikbranche ohne Filter: Sebastian Kuck sagt, was junge Musiker über da...

» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 26.6.: Kapsch (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Emerald Horizon feiert starkes Börsendebüt – ATX gibt nach und Addiko-Üb...

» Emerald Horizon debütiert im Fließhandel an der Wiener Börse – CEO Flori...

» Nachlese: Florian Wagner, Silvia Polan (audio cd.at)

» PIR-News: News zu Addiko, Börsendebüt von Emerald Horizon, Raiffeisen-Ma...

» Wiener Börse Party #1186: ATX etwas unter Druck, Emerald Horizon debütie...

» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Emerald Horizon, Bajaj Mobility und CP...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Meistgelesen
>> mehr
EANS-Hauptversammlung: UNIQA Insurance Group AG / Einladung zur Hauptversammlung
EANS-Hauptversammlung: Raiffeisen Bank International AG / Einberufung zur Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG
Luxusuhren-Markt erlebt dramatische Fälschungswelle ( Finanztrends)
Rosenbauer und Wienerberger vs. Palfinger und voestalpine – kommentierter KW 26 Peer Group Watch Zykliker Österreich
ArcelorMittal und ThyssenKrupp vs. Salzgitter und voestalpine – kommentierter KW 26 Peer Group Watch Stahl
Compeq Manufacturing und Shinko Electric Industries vs. Qualcomm Incorporated und AT&S – kommentierter KW 26 Peer Group Watch PCB (Printed Circuit Board Producer & Clients)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    #gabb #2131
    Featured Partner Video

    Zertifikate Party Österreich: Monika Rosen beim Zertifikate Kongress über die Finanzmärkte im US-Wahljahr 2026

    Zertifikate Party Österreich im Zertifikate-Supermonat Juni: Wir hatten den Countdown zum Award mit 20 Folgen, wir hatten den Award selbst und davor/dazwischen gab es natürlich noch den Kongress. U...

    Books josefchladek.com

    Harry Gruyaert
    Irish Summers
    2020
    Gallery Fifty One

    Bertien van Manen
    Let's Sit Down Before We Go
    2011
    MACK

    Mark Mahaney
    Polar Night
    2019/2021
    Trespasser

    Fabrizio Strada
    Strada
    2025
    89books

    Keizo Kitajima
    USSR 1991
    2012
    Little Big Man



    Autor: Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    27.06.2026, 1030 Zeichen
    Die Juni-Ausgabe des Podcasts „Monthly Main Event" der Wiener Börse stand ganz im Zeichen der 20. Zertifikate-Awards Austria und lieferte ein umfassendes Re-Live der Preisverleihung mit sämtlichen Ergebnissen, Hintergründen und bemerkenswerten Entwicklungen der österreichischen Zertifikatebranche. Ein historischer Jubiläumsabend mit Rekordbeteiligung Was sich über zwei Jahrzehnte aufgebaut hat, fand an diesem Abend seinen vorläufigen Höhepunkt: Raiffeisen Zertifikate sicherte sich zum 20. Mal in Folge den Gesamtsieg bei den Zertifikate-Awards Austria. Damit festigt das Institut seinen Status als das, was Moderator und Initiator der Veranstaltung als „Award-Aristokrat" bezeichnet – eine Auszeichnung, die er selbst hier in Wien kreiert hat. Wer zehn Jahre lang in Folge einen Preis in einer Kategorie bei einem europäischen Award gewonnen hat, qualifiziert sich für diesen Titel. Raiffeisen...

    Weiterlesen: Raiffeisen Zertifikate krönt sich zum 20. Mal in Folge – die Ergebnisse der Zertifikate-Awards Austria XXL zum Hören


    (27.06.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Books from Friends #1: Was du schon immer über die Musikbranche wissen wolltest. Und was dir vorher niemand erzählt (Sebastian Kuck)




     

    Bildnachweis

    1. Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    Aktien auf dem Radar:AT&S, Frequentis, Telekom Austria, Amag, Semperit, EuroTeleSites AG, DO&CO, Rosgix, CPI Europe AG, CA Immo, Lenzing, SBO, voestalpine, Andritz, Porr, SW Umwelttechnik, Wolford, Warimpex, Österreichische Post, UBM, Zalando, Siemens Energy, Microsoft, IBM, Caterpillar, salesforce.com, Fresenius Medical Care, adidas, Vonovia SE, Rheinmetall, BASF.

    Random Partner

    Baader Bank
    Die Baader Bank ist eine der führenden familiengeführten Investmentbanken im deutschsprachigen Raum. Die beiden Säulen des Baader Bank Geschäftsmodells sind Market Making und Investment Banking. Als Spezialist an den Börsenplätzen Deutschland, Österreich und der Schweiz handelt die Baader Bank über 800.000 Finanzinstrumente.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Raiffeisen Zertifikate krönt sich zum 20. Mal in Folge – die Ergebnisse ...

    » Musikbranche ohne Filter: Sebastian Kuck sagt, was junge Musiker über da...

    » Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 26.6.: Kapsch (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » Emerald Horizon feiert starkes Börsendebüt – ATX gibt nach und Addiko-Üb...

    » Emerald Horizon debütiert im Fließhandel an der Wiener Börse – CEO Flori...

    » Nachlese: Florian Wagner, Silvia Polan (audio cd.at)

    » PIR-News: News zu Addiko, Börsendebüt von Emerald Horizon, Raiffeisen-Ma...

    » Wiener Börse Party #1186: ATX etwas unter Druck, Emerald Horizon debütie...

    » Wiener Börse zu Mittag schwächer: Emerald Horizon, Bajaj Mobility und CP...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Meistgelesen
    >> mehr
    EANS-Hauptversammlung: UNIQA Insurance Group AG / Einladung zur Hauptversammlung
    EANS-Hauptversammlung: Raiffeisen Bank International AG / Einberufung zur Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG
    Luxusuhren-Markt erlebt dramatische Fälschungswelle ( Finanztrends)
    Rosenbauer und Wienerberger vs. Palfinger und voestalpine – kommentierter KW 26 Peer Group Watch Zykliker Österreich
    ArcelorMittal und ThyssenKrupp vs. Salzgitter und voestalpine – kommentierter KW 26 Peer Group Watch Stahl
    Compeq Manufacturing und Shinko Electric Industries vs. Qualcomm Incorporated und AT&S – kommentierter KW 26 Peer Group Watch PCB (Printed Circuit Board Producer & Clients)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      #gabb #2131
      Featured Partner Video

      Zertifikate Party Österreich: Monika Rosen beim Zertifikate Kongress über die Finanzmärkte im US-Wahljahr 2026

      Zertifikate Party Österreich im Zertifikate-Supermonat Juni: Wir hatten den Countdown zum Award mit 20 Folgen, wir hatten den Award selbst und davor/dazwischen gab es natürlich noch den Kongress. U...

      Books josefchladek.com

      Ryuji Miyamoto
      Kobe 1995 After the Earthquake
      1995
      Telescope

      Karl Blossfeldt
      Wundergarten der Natur. Neue Bilddokumente schöner Pflanzenformen
      1932
      Verlag für Kunstwissenschaft

      Anton Bruehl
      Mexico
      1933
      Delphic Studios

      Mark Mahaney
      Polar Night
      2019/2021
      Trespasser

      Fabrizio Strada
      Strada
      2025
      89books

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de