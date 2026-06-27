Raiffeisen Zertifikate krönt sich zum 20. Mal in Folge – die Ergebnisse der Zertifikate-Awards Austria XXL zum Hören (Podcast)
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27.06.2026, 1030 Zeichen
Die Juni-Ausgabe des Podcasts „Monthly Main Event" der Wiener Börse stand ganz im Zeichen der 20. Zertifikate-Awards Austria und lieferte ein umfassendes Re-Live der Preisverleihung mit sämtlichen Ergebnissen, Hintergründen und bemerkenswerten Entwicklungen der österreichischen Zertifikatebranche. Ein historischer Jubiläumsabend mit Rekordbeteiligung Was sich über zwei Jahrzehnte aufgebaut hat, fand an diesem Abend seinen vorläufigen Höhepunkt: Raiffeisen Zertifikate sicherte sich zum 20. Mal in Folge den Gesamtsieg bei den Zertifikate-Awards Austria. Damit festigt das Institut seinen Status als das, was Moderator und Initiator der Veranstaltung als „Award-Aristokrat" bezeichnet – eine Auszeichnung, die er selbst hier in Wien kreiert hat. Wer zehn Jahre lang in Folge einen Preis in einer Kategorie bei einem europäischen Award gewonnen hat, qualifiziert sich für diesen Titel. Raiffeisen...
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