ATX schwächer und der neue, alte IPO-Index ist wieder in Rennen (Podcast)
Autor:
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
httsp://audio-cd.at
>> Website
29.06.2026, 891 Zeichen
In der Episode #1187 der Wiener Börse Party nimmt Moderator Christian Drastil gleich mehrere bemerkenswerte Entwicklungen unter die Lupe: einen leicht nachgebenden ATX, die Wiedergeburt eines journalistischen IPO-Index mit drei frischen Börsenneulingen – und eine kuriose Fußball-WM-Parallele zum Kapitalmarkt. ATX gibt zum Wochenstart nach – dünne Umsätze belasten Der Montag, 29. Juni 2026, zeigt sich an der Wiener Börse verhalten. Zum Mittag verliert der ATX 0,46 Prozent und notiert bei 6.377 Punkten. Drastil spricht von „dünneren Umsätzen" und einem Markt, bei dem das viel zitierte „Modethema Börse" an diesem Tag weniger zum Tragen kommt. Das Bild ist allerdings nicht einheitlich: In der Private Investor Relations Group führt Bajaj Mobility mit einem Plus von 3,7 Prozent, gefolgt von Frequentes mit 2...
Weiterlesen: ATX schwächer und der neue, alte IPO-Index ist wieder in Rennen
Wiener Börse Party #1187: ATX schwächer, Index Entries für Innio, Space X (global market) und Emerald Horizon; gute Start-Entwicklung
Bildnachweis
1.
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
Aktien auf dem Radar:AT&S, Frequentis, Telekom Austria, Amag, Semperit, EuroTeleSites AG, DO&CO, Rosgix, CPI Europe AG, CA Immo, Lenzing, SBO, voestalpine, Andritz, Porr, SW Umwelttechnik, Wolford, Warimpex, Österreichische Post, UBM, Zalando, Siemens Energy, Microsoft, IBM, Caterpillar, salesforce.com, Fresenius Medical Care, adidas, Vonovia SE, Rheinmetall, BASF.
Random Partner
Baader Bank
Die Baader Bank ist eine der führenden familiengeführten Investmentbanken im deutschsprachigen Raum. Die beiden Säulen des Baader Bank Geschäftsmodells sind Market Making und Investment Banking. Als Spezialist an den Börsenplätzen Deutschland, Österreich und der Schweiz handelt die Baader Bank über 800.000 Finanzinstrumente.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» ATX schwächer und der neue, alte IPO-Index ist wieder in Rennen (Podcast)
» Wiener Börse Party #1187: ATX schwächer, Indexaufnahme für Innio, Space ...
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Bajaj Mobility, Frequentis und UBM ges...
» Raiffeisen Zertifikate krönt sich zum 20. Mal in Folge – die Ergebnisse ...
» Musikbranche ohne Filter: Sebastian Kuck sagt, was junge Musiker über da...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 26.6.: Kapsch (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Emerald Horizon feiert starkes Börsendebüt – ATX gibt nach und Addiko-Üb...
» Emerald Horizon debütiert im Fließhandel an der Wiener Börse – CEO Flori...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- (Christian Drastil)
- ATX schwächer und der neue, alte IPO-Index ist wi...
- Wiener Börse Party #1187: ATX schwächer, Indexauf...
- AT&S-Aufsichtsrätin Gertrude Tumpel-Gugerell verk...
- Neue Bilder: Sabina Haas, Florian Wagner, Silvia ...
- Wiener Börse zu Mittag schwächer: Bajaj Mobility,...
Featured Partner Video
Zertifikate Party Österreich: Philipp Arnold, Raiffeisen, u.a. über Tilgung/Neuveranlagung (noch 8 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)
Zertifikate Party Österreich mit dem Zertifikate Award Austria Countdown: Noch 8 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026, heute ist Philipp Arnold, Leiter des Zertifikatesales bei Raiffeisen Zertif...
Books josefchladek.com
Ola Rindal
Stains & Ashes
2025
Poursuite
Daido Moriyama
Ligh and Shadow (English Version
2019
Getsuyosha, bookshop M
Pierre Bost
Photographies Modernes Présentées par Pierre Bost
1927
Librairie des arts Décoratifs
John Gossage
LAMF (Special Edition)
2026
Magic Hour Press
29.06.2026, 891 Zeichen
In der Episode #1187 der Wiener Börse Party nimmt Moderator Christian Drastil gleich mehrere bemerkenswerte Entwicklungen unter die Lupe: einen leicht nachgebenden ATX, die Wiedergeburt eines journalistischen IPO-Index mit drei frischen Börsenneulingen – und eine kuriose Fußball-WM-Parallele zum Kapitalmarkt. ATX gibt zum Wochenstart nach – dünne Umsätze belasten Der Montag, 29. Juni 2026, zeigt sich an der Wiener Börse verhalten. Zum Mittag verliert der ATX 0,46 Prozent und notiert bei 6.377 Punkten. Drastil spricht von „dünneren Umsätzen" und einem Markt, bei dem das viel zitierte „Modethema Börse" an diesem Tag weniger zum Tragen kommt. Das Bild ist allerdings nicht einheitlich: In der Private Investor Relations Group führt Bajaj Mobility mit einem Plus von 3,7 Prozent, gefolgt von Frequentes mit 2...
Weiterlesen: ATX schwächer und der neue, alte IPO-Index ist wieder in Rennen
Wiener Börse Party #1187: ATX schwächer, Index Entries für Innio, Space X (global market) und Emerald Horizon; gute Start-Entwicklung
Bildnachweis
1.
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
Aktien auf dem Radar:AT&S, Frequentis, Telekom Austria, Amag, Semperit, EuroTeleSites AG, DO&CO, Rosgix, CPI Europe AG, CA Immo, Lenzing, SBO, voestalpine, Andritz, Porr, SW Umwelttechnik, Wolford, Warimpex, Österreichische Post, UBM, Zalando, Siemens Energy, Microsoft, IBM, Caterpillar, salesforce.com, Fresenius Medical Care, adidas, Vonovia SE, Rheinmetall, BASF.
Random Partner
Baader Bank
Die Baader Bank ist eine der führenden familiengeführten Investmentbanken im deutschsprachigen Raum. Die beiden Säulen des Baader Bank Geschäftsmodells sind Market Making und Investment Banking. Als Spezialist an den Börsenplätzen Deutschland, Österreich und der Schweiz handelt die Baader Bank über 800.000 Finanzinstrumente.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» ATX schwächer und der neue, alte IPO-Index ist wieder in Rennen (Podcast)
» Wiener Börse Party #1187: ATX schwächer, Indexaufnahme für Innio, Space ...
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Bajaj Mobility, Frequentis und UBM ges...
» Raiffeisen Zertifikate krönt sich zum 20. Mal in Folge – die Ergebnisse ...
» Musikbranche ohne Filter: Sebastian Kuck sagt, was junge Musiker über da...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 26.6.: Kapsch (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Emerald Horizon feiert starkes Börsendebüt – ATX gibt nach und Addiko-Üb...
» Emerald Horizon debütiert im Fließhandel an der Wiener Börse – CEO Flori...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- (Christian Drastil)
- ATX schwächer und der neue, alte IPO-Index ist wi...
- Wiener Börse Party #1187: ATX schwächer, Indexauf...
- AT&S-Aufsichtsrätin Gertrude Tumpel-Gugerell verk...
- Neue Bilder: Sabina Haas, Florian Wagner, Silvia ...
- Wiener Börse zu Mittag schwächer: Bajaj Mobility,...
Featured Partner Video
Zertifikate Party Österreich: Philipp Arnold, Raiffeisen, u.a. über Tilgung/Neuveranlagung (noch 8 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)
Zertifikate Party Österreich mit dem Zertifikate Award Austria Countdown: Noch 8 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026, heute ist Philipp Arnold, Leiter des Zertifikatesales bei Raiffeisen Zertif...
Books josefchladek.com
Yusuf Sevinçli
Tumult
2024
Galerist & Galerie Filles du Calvaire
John Gossage
LAMF (Special Edition)
2026
Magic Hour Press
Richard Avedon
Nothing Personal
1964
Atheneum Publishers
Antonio Moreno
Cuaderno de campo
2025
Self published