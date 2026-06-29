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ATX schwächer und der neue, alte IPO-Index ist wieder in Rennen (Podcast)

29.06.2026, 891 Zeichen
In der Episode #1187 der Wiener Börse Party nimmt Moderator Christian Drastil gleich mehrere bemerkenswerte Entwicklungen unter die Lupe: einen leicht nachgebenden ATX, die Wiedergeburt eines journalistischen IPO-Index mit drei frischen Börsenneulingen – und eine kuriose Fußball-WM-Parallele zum Kapitalmarkt. ATX gibt zum Wochenstart nach – dünne Umsätze belasten Der Montag, 29. Juni 2026, zeigt sich an der Wiener Börse verhalten. Zum Mittag verliert der ATX 0,46 Prozent und notiert bei 6.377 Punkten. Drastil spricht von „dünneren Umsätzen" und einem Markt, bei dem das viel zitierte „Modethema Börse" an diesem Tag weniger zum Tragen kommt. Das Bild ist allerdings nicht einheitlich: In der Private Investor Relations Group führt Bajaj Mobility mit einem Plus von 3,7 Prozent, gefolgt von Frequentes mit 2...

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(29.06.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1187: ATX schwächer, Index Entries für Innio, Space X (global market) und Emerald Horizon; gute Start-Entwicklung




 

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