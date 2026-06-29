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Nachlese: Monthly Main Event #3 Zertifikate, Sebastian Kuck, Florian Wagner (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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29.06.2026, 3540 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8848
Willkommen zum 3. Monthly Main Event - das bedeutet Wiener Börse XXL im Hauptabendprogramm. Im Juni geht es den Gastgebern Christian Drastil und Robert Gillinger für kapitalmarkt-stimme.at um 20 Jahre ZFA und den 20. Zertifikate Award Austria. Schon im Vorfeld hat es 20 Podcasts als Countdown gegeben, dann Berichte vom Kongress davor und hier ergänzen wir Re-live die Preisverleihung mit Wolfgang Gerhardt am 11.6. (mit Spannungsaufbau und Musik unterlegt) sowie dann die Siegerinterviews mit Lars Reichel. Im Abspann gibt es natürlich den Zertifikate-Hit mit Felice Dudli.
MME #4 wird im Juli in Kooperation mit SLG Treasury dem Thema Treasury gewidmet sein.
https://www.zertifikateaward.at
Der komplette Countdown davor unter http://www.audio-cd.at/zertifikate
Fanboy-Buch mit Zertifikate-Content: http://www.christian-drastil.com
Songs incl. Zertifikate-Songs: http://www.audio-cd.at/music

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8847
Mein Buch "Ein Fanboy über die jüngere Geschichte der Wiener Börse im Remix mit Sport, Musik und (m)einer Biografie" ist erschienen, alle Infos unter christian-drastil.com. Im Buch spielt die Zahl 42 eine grosse Rolle und so werde ich 42 Werke anderer Autoren hier präsentieren, zu denen ich inhaltlichen Bezug habe. Ich nenne die Serie Books from Friends. Und es gibt zwei Möglichkeiten im Rahmen dieser Podcastreihe.
a) ein Podcasttalk
b) eine Leseprobe
Sebastian Kuck hat sich für die Folge #1 für b) entschieden und liest ein paar paar Minuten aus "Was du schon immer über die Musikbranche wissen wolltest. Und was dir vorher niemand erzählt.: Ein bittersüßer Ratgeber" ein. Der Teaser:
"Hast du dich schon einmal dabei ertappt, davon zu träumen, dass du nur eine einzige Chance brauchst? Ein Label, das dich erlöst, deine Musikkarriere ins Rollen bringt und sich um alles kümmert – damit du dich ganz auf das konzentrieren kannst, was du liebst: die Musik?
Solche und viele weitere Themen behandelt Sebastian Kuck in 34 Kapiteln auf über 180 Seiten. Von Social Media, Konzerten, Streaming und Marketing-Tipps aller Art bis hin zu spannenden psychologischen Inhalten. Über 15 Jahre Erfahrung als Musiker und Promoter sind in einen einjährigen Schreibprozess eingeflossen. Eine bittersüße Hommage an die Jugend in zwei erfolgreichen Bands – und ein längst überfälliger Blick hinter die Kulissen einer Industrie, die nicht ohne Grund als eine der härtesten weltweit gilt.
Für Musiker, Produzenten und Musikinteressierte. Und für alle, die in dieser Branche den Durchbruch schaffen wollen. Ein einzigartiger, umfassender Mehrwert. Jetzt als Taschenbuch."
Das Buch von Sebastian: https://www.amazon.de/Musikbranche-wissen-wolltest-niemand-erzählt/dp/B0FDBHT3QM
Das Fanboy-Buch: http://www.christian-drastil.com

- Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://open.spotify.com/episode/39o4ajEFe00vfSYNzlaYFr- ATX deutlich schwächer
- Florian Wagner läutet die Opening Bell für Freitag. Seine Emerald Horizon debütierte heute an der Wiener Börse mit einem feinen Vormittagsplus, vom Referenzpreis 760 Euro kletterte das SMRX Papier auf 980 Euro
- PIR-News zu Addiko, Börsendebüt von Emerald Horizon, Raiffeisen-Marktausblick, Agrana verkauft, Bawag als Höchstbieter
- Börse Frankfurt mit dem DAX leichter und wieder bei knapp 25.000, Infineon gesucht
- Vintage zu einer mal viel lauteren Kapsch
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 29.06.)


(29.06.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1187: ATX schwächer, Index Entries für Innio, Space X (global market) und Emerald Horizon; gute Start-Entwicklung




 

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    Autor: Christian Drastil

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