Nachlese: Monthly Main Event #3 Zertifikate, Sebastian Kuck, Florian Wagner (audio cd.at)

29.06.2026, 3540 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8848

Willkommen zum 3. Monthly Main Event - das bedeutet Wiener Börse XXL im Hauptabendprogramm. Im Juni geht es den Gastgebern Christian Drastil und Robert Gillinger für kapitalmarkt-stimme.at um 20 Jahre ZFA und den 20. Zertifikate Award Austria. Schon im Vorfeld hat es 20 Podcasts als Countdown gegeben, dann Berichte vom Kongress davor und hier ergänzen wir Re-live die Preisverleihung mit Wolfgang Gerhardt am 11.6. (mit Spannungsaufbau und Musik unterlegt) sowie dann die Siegerinterviews mit Lars Reichel. Im Abspann gibt es natürlich den Zertifikate-Hit mit Felice Dudli.

MME #4 wird im Juli in Kooperation mit SLG Treasury dem Thema Treasury gewidmet sein.

https://www.zertifikateaward.at

Der komplette Countdown davor unter http://www.audio-cd.at/zertifikate

Fanboy-Buch mit Zertifikate-Content: http://www.christian-drastil.com

Songs incl. Zertifikate-Songs: http://www.audio-cd.at/music

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8847

Mein Buch "Ein Fanboy über die jüngere Geschichte der Wiener Börse im Remix mit Sport, Musik und (m)einer Biografie" ist erschienen, alle Infos unter christian-drastil.com. Im Buch spielt die Zahl 42 eine grosse Rolle und so werde ich 42 Werke anderer Autoren hier präsentieren, zu denen ich inhaltlichen Bezug habe. Ich nenne die Serie Books from Friends. Und es gibt zwei Möglichkeiten im Rahmen dieser Podcastreihe.

a) ein Podcasttalk

b) eine Leseprobe

Sebastian Kuck hat sich für die Folge #1 für b) entschieden und liest ein paar paar Minuten aus "Was du schon immer über die Musikbranche wissen wolltest. Und was dir vorher niemand erzählt.: Ein bittersüßer Ratgeber" ein. Der Teaser:

"Hast du dich schon einmal dabei ertappt, davon zu träumen, dass du nur eine einzige Chance brauchst? Ein Label, das dich erlöst, deine Musikkarriere ins Rollen bringt und sich um alles kümmert – damit du dich ganz auf das konzentrieren kannst, was du liebst: die Musik?

Solche und viele weitere Themen behandelt Sebastian Kuck in 34 Kapiteln auf über 180 Seiten. Von Social Media, Konzerten, Streaming und Marketing-Tipps aller Art bis hin zu spannenden psychologischen Inhalten. Über 15 Jahre Erfahrung als Musiker und Promoter sind in einen einjährigen Schreibprozess eingeflossen. Eine bittersüße Hommage an die Jugend in zwei erfolgreichen Bands – und ein längst überfälliger Blick hinter die Kulissen einer Industrie, die nicht ohne Grund als eine der härtesten weltweit gilt.

Für Musiker, Produzenten und Musikinteressierte. Und für alle, die in dieser Branche den Durchbruch schaffen wollen. Ein einzigartiger, umfassender Mehrwert. Jetzt als Taschenbuch."

Das Buch von Sebastian: https://www.amazon.de/Musikbranche-wissen-wolltest-niemand-erzählt/dp/B0FDBHT3QM

Das Fanboy-Buch: http://www.christian-drastil.com



- Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://open.spotify.com/episode/39o4ajEFe00vfSYNzlaYFr- ATX deutlich schwächer

- Florian Wagner läutet die Opening Bell für Freitag. Seine Emerald Horizon debütierte heute an der Wiener Börse mit einem feinen Vormittagsplus, vom Referenzpreis 760 Euro kletterte das SMRX Papier auf 980 Euro

- PIR-News zu Addiko, Börsendebüt von Emerald Horizon, Raiffeisen-Marktausblick, Agrana verkauft, Bawag als Höchstbieter

- Börse Frankfurt mit dem DAX leichter und wieder bei knapp 25.000, Infineon gesucht

- Vintage zu einer mal viel lauteren Kapsch

- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 29.06.)

(29.06.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1187: ATX schwächer, Index Entries für Innio, Space X (global market) und Emerald Horizon; gute Start-Entwicklung

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:AT&S, Frequentis, Telekom Austria, Amag, Semperit, EuroTeleSites AG, DO&CO, Rosgix, CPI Europe AG, CA Immo, Lenzing, SBO, voestalpine, Andritz, Porr, SW Umwelttechnik, Wolford, Warimpex, Österreichische Post, UBM, Zalando, Siemens Energy, Microsoft, IBM, Caterpillar, salesforce.com, Fresenius Medical Care, adidas, Vonovia SE, Rheinmetall, BASF.

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