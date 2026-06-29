Wiener Börse zu Mittag schwächer: Bajaj Mobility, Frequentis und UBM gesucht
Autor:
Christian Drastil
>> Website
29.06.2026, 1239 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 11:42 liegt der ATX mit -0.44 Prozent im Minus bei 6378 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 19.74% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bajaj Mobility AG mit +3.67% auf 19.76 Euro, dahinter Frequentis mit +0.79% auf 63.8 Euro und UBM mit +0.73% auf 17.175 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24695 (+0.10%, Ultimo 2025: 24490, 0.74% ytd). Topperformer DAX sind RWE mit +2.85% auf 55.6 Euro, dahinter Infineon mit +2.25% auf 80.065 Euro und Zalando mit +2.21% auf 25.47 Euro.
- PIR-News zu Post, Uniqa und BKS Bank
- Unser Volumensrobot sagt: AT&S, Frequentis, Telekom Austria
- Nachlese: Monthly Main Event #3 Zertifikate, Sebastian Kuck, Florian Wagner
- Börsegeschichte 29.6.: MAI, OMV
- Österreich-Depots: Etwas schwächer
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.22% vs. last #gabb, +7.38% ytd, +130.60% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Florian Wagner: https://audio-cd.at/page/podcast/8841
Christian Vollmuth: https://audio-cd.at/page/podcast/8830
Harald Suekar: https://audio-cd.at/page/podcast/8788
Philipp Pölzl: https://audio-cd.at/page/podcast/8773
Franz Schellhorn: https://audio-cd.at/page/podcast/8758
Monthly Main Event #3: Darüber spricht man an der Wiener Börse im Juni 2026, alles im Zeichen der 20. ZFA-Awards (... Re-Live hier)
Bildnachweis
1.
#gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club
Aktien auf dem Radar:AT&S, Frequentis, Telekom Austria, Amag, Semperit, EuroTeleSites AG, DO&CO, Rosgix, CPI Europe AG, CA Immo, Lenzing, SBO, voestalpine, Andritz, Porr, SW Umwelttechnik, Wolford, Warimpex, Österreichische Post, UBM, Zalando, Siemens Energy, Microsoft, IBM, Caterpillar, salesforce.com, Fresenius Medical Care, adidas, Vonovia SE, Rheinmetall, BASF.
Random Partner
BNP Paribas
BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 190.000 Mitarbeitern in 74 Ländern vertreten, davon über 146.000 in Europa. BNP Paribas ist in vielen Bereichen Marktführer oder besetzt Schlüsselpositionen am Markt und gehört weltweit zu den kapitalstärksten Banken.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse Party #1187: ATX schwächer, Indexaufnahme für Innio, Space ...
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Bajaj Mobility, Frequentis und UBM ges...
» Raiffeisen Zertifikate krönt sich zum 20. Mal in Folge – die Ergebnisse ...
» Musikbranche ohne Filter: Sebastian Kuck sagt, was junge Musiker über da...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 26.6.: Kapsch (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Emerald Horizon feiert starkes Börsendebüt – ATX gibt nach und Addiko-Üb...
» Emerald Horizon debütiert im Fließhandel an der Wiener Börse – CEO Flori...
» Nachlese: Florian Wagner, Silvia Polan (audio cd.at)
» PIR-News: News zu Addiko, Börsendebüt von Emerald Horizon, Raiffeisen-Ma...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- AT&S-Aufsichtsrätin Gertrude Tumpel-Gugerell verk...
- Neue Bilder: Sabina Haas, Florian Wagner, Silvia ...
- Wiener Börse zu Mittag schwächer: Bajaj Mobility,...
- Erste AM legt neuen Laufzeitfonds auf
- Post: bank99-Kunden heben an 4.750 Euronet-Geldau...
- Fear of missing out und Jumping the ship bei wiki...
Featured Partner Video
Inside Umbrella powered by wikifolio 06/26: Ritschy richtet neu aus und wir sprechen auch über SpaceX, AT&S und mit Louis
Folge 06/26 (insg. Ep. 18) des Podcasts Inside Umbrella by wikifolio. Die Umbrella-Strategie, die steht für Richard Dobetsberger aka Ritschy, der auf Europas grösster Social Trading Plattform wikif...
Books josefchladek.com
Fabrizio Strada
Strada
2025
89books
Larry Clark
Tulsa (first edition)
1971
Lustrum Press
Anton Bruehl
Mexico
1933
Delphic Studios
Daido Moriyama
Ligh and Shadow (English Version
2019
Getsuyosha, bookshop M
Formes nues
ed. by Albert Mentzel et Albert Roux
1935
Forme, Editions d'Art Graphique et Photographique
29.06.2026, 1239 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 11:42 liegt der ATX mit -0.44 Prozent im Minus bei 6378 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 19.74% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bajaj Mobility AG mit +3.67% auf 19.76 Euro, dahinter Frequentis mit +0.79% auf 63.8 Euro und UBM mit +0.73% auf 17.175 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24695 (+0.10%, Ultimo 2025: 24490, 0.74% ytd). Topperformer DAX sind RWE mit +2.85% auf 55.6 Euro, dahinter Infineon mit +2.25% auf 80.065 Euro und Zalando mit +2.21% auf 25.47 Euro.
- PIR-News zu Post, Uniqa und BKS Bank
- Unser Volumensrobot sagt: AT&S, Frequentis, Telekom Austria
- Nachlese: Monthly Main Event #3 Zertifikate, Sebastian Kuck, Florian Wagner
- Börsegeschichte 29.6.: MAI, OMV
- Österreich-Depots: Etwas schwächer
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.22% vs. last #gabb, +7.38% ytd, +130.60% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Florian Wagner: https://audio-cd.at/page/podcast/8841
Christian Vollmuth: https://audio-cd.at/page/podcast/8830
Harald Suekar: https://audio-cd.at/page/podcast/8788
Philipp Pölzl: https://audio-cd.at/page/podcast/8773
Franz Schellhorn: https://audio-cd.at/page/podcast/8758
Monthly Main Event #3: Darüber spricht man an der Wiener Börse im Juni 2026, alles im Zeichen der 20. ZFA-Awards (... Re-Live hier)
Bildnachweis
1.
#gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club
Aktien auf dem Radar:AT&S, Frequentis, Telekom Austria, Amag, Semperit, EuroTeleSites AG, DO&CO, Rosgix, CPI Europe AG, CA Immo, Lenzing, SBO, voestalpine, Andritz, Porr, SW Umwelttechnik, Wolford, Warimpex, Österreichische Post, UBM, Zalando, Siemens Energy, Microsoft, IBM, Caterpillar, salesforce.com, Fresenius Medical Care, adidas, Vonovia SE, Rheinmetall, BASF.
Random Partner
BNP Paribas
BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 190.000 Mitarbeitern in 74 Ländern vertreten, davon über 146.000 in Europa. BNP Paribas ist in vielen Bereichen Marktführer oder besetzt Schlüsselpositionen am Markt und gehört weltweit zu den kapitalstärksten Banken.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse Party #1187: ATX schwächer, Indexaufnahme für Innio, Space ...
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Bajaj Mobility, Frequentis und UBM ges...
» Raiffeisen Zertifikate krönt sich zum 20. Mal in Folge – die Ergebnisse ...
» Musikbranche ohne Filter: Sebastian Kuck sagt, was junge Musiker über da...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 26.6.: Kapsch (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Emerald Horizon feiert starkes Börsendebüt – ATX gibt nach und Addiko-Üb...
» Emerald Horizon debütiert im Fließhandel an der Wiener Börse – CEO Flori...
» Nachlese: Florian Wagner, Silvia Polan (audio cd.at)
» PIR-News: News zu Addiko, Börsendebüt von Emerald Horizon, Raiffeisen-Ma...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- AT&S-Aufsichtsrätin Gertrude Tumpel-Gugerell verk...
- Neue Bilder: Sabina Haas, Florian Wagner, Silvia ...
- Wiener Börse zu Mittag schwächer: Bajaj Mobility,...
- Erste AM legt neuen Laufzeitfonds auf
- Post: bank99-Kunden heben an 4.750 Euronet-Geldau...
- Fear of missing out und Jumping the ship bei wiki...
Featured Partner Video
Inside Umbrella powered by wikifolio 06/26: Ritschy richtet neu aus und wir sprechen auch über SpaceX, AT&S und mit Louis
Folge 06/26 (insg. Ep. 18) des Podcasts Inside Umbrella by wikifolio. Die Umbrella-Strategie, die steht für Richard Dobetsberger aka Ritschy, der auf Europas grösster Social Trading Plattform wikif...
Books josefchladek.com
Ralph Gibson
The Somnambulist
1970
Lustrum Press
Richard Avedon
Nothing Personal
1964
Atheneum Publishers
Moi Wer (Moi Ver, Moses Vorobeichic)
Ci-contre
2004
Ann und Jürgen Wilde
Keizo Kitajima
USSR 1991
2012
Little Big Man