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Wiener Börse zu Mittag schwächer: Bajaj Mobility, Frequentis und UBM gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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29.06.2026, 1239 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:42 liegt der ATX mit -0.44 Prozent im Minus bei 6378 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 19.74% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bajaj Mobility AG mit +3.67% auf 19.76 Euro, dahinter Frequentis mit +0.79% auf 63.8 Euro und UBM mit +0.73% auf 17.175 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24695 (+0.10%, Ultimo 2025: 24490, 0.74% ytd). Topperformer DAX sind RWE mit +2.85% auf 55.6 Euro, dahinter Infineon mit +2.25% auf 80.065 Euro und Zalando mit +2.21% auf 25.47 Euro.

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(29.06.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Monthly Main Event #3: Darüber spricht man an der Wiener Börse im Juni 2026, alles im Zeichen der 20. ZFA-Awards (... Re-Live hier)




 

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