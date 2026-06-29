Wiener Börse zu Mittag schwächer: Bajaj Mobility, Frequentis und UBM gesucht

29.06.2026, 1239 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:42 liegt der ATX mit -0.44 Prozent im Minus bei 6378 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 19.74% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bajaj Mobility AG mit +3.67% auf 19.76 Euro, dahinter Frequentis mit +0.79% auf 63.8 Euro und UBM mit +0.73% auf 17.175 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24695 (+0.10%, Ultimo 2025: 24490, 0.74% ytd). Topperformer DAX sind RWE mit +2.85% auf 55.6 Euro, dahinter Infineon mit +2.25% auf 80.065 Euro und Zalando mit +2.21% auf 25.47 Euro.

- PIR-News zu Post, Uniqa und BKS Bank

- Unser Volumensrobot sagt: AT&S, Frequentis, Telekom Austria

- Nachlese: Monthly Main Event #3 Zertifikate, Sebastian Kuck, Florian Wagner

- Börsegeschichte 29.6.: MAI, OMV

- Österreich-Depots: Etwas schwächer

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.22% vs. last #gabb, +7.38% ytd, +130.60% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Florian Wagner: https://audio-cd.at/page/podcast/8841

Christian Vollmuth: https://audio-cd.at/page/podcast/8830

Harald Suekar: https://audio-cd.at/page/podcast/8788

Philipp Pölzl: https://audio-cd.at/page/podcast/8773

Franz Schellhorn: https://audio-cd.at/page/podcast/8758

(29.06.2026)

BSN Podcasts

Monthly Main Event #3: Darüber spricht man an der Wiener Börse im Juni 2026, alles im Zeichen der 20. ZFA-Awards (... Re-Live hier)

Bildnachweis

1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:AT&S, Frequentis, Telekom Austria, Amag, Semperit, EuroTeleSites AG, DO&CO, Rosgix, CPI Europe AG, CA Immo, Lenzing, SBO, voestalpine, Andritz, Porr, SW Umwelttechnik, Wolford, Warimpex, Österreichische Post, UBM, Zalando, Siemens Energy, Microsoft, IBM, Caterpillar, salesforce.com, Fresenius Medical Care, adidas, Vonovia SE, Rheinmetall, BASF.

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