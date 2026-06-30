(Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
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30.06.2026, 542 Zeichen
Um 10:48 liegt der ATX mit +0.73 Prozent im Plus bei 6398 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 20.13% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +5.21% auf 202 Euro, dahinter Strabag mit +1.30% auf 89.45 Euro und FACC mit +0.90% auf 17.94 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 24818 (+0.78%, Ultimo 2025: 24490, 0.56% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +4.85% auf 164.68 Euro, dahinter Siemens mit +2.71% auf 276.5 Euro und Hochtief mit +2.40% auf 508.5 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.06.)
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(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.06.)
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