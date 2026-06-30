ATX schließt starkes Halbjahr wohl mit Gewinnen ab – Window Dressing, Börsenjubiläen und die Debatte um Unterbrechungen (Podcast)
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30.06.2026, 967 Zeichen
In der Episode #1188 der Wiener Börse Party nimmt Moderator Christian Drastil den Halbjahresultimo am 30. Juni 2026 zum Anlass, die aktuelle Marktlage an der Wiener und Frankfurter Börse einzuordnen – garniert mit Unternehmensnachrichten, Research-Updates und einer launigen Parallele zwischen Fußball-WM und Börsenhandel. Wiener Börse zum Halbjahresultimo im Plus Der letzte Handelstag des ersten Halbjahres 2026 präsentiert sich an der Wiener Börse freundlich. Zur Mittagszeit notiert der ATX bei 6.398 Punkten, was einem Plus von 0,73 Prozent entspricht. Damit steht die Wiener Börse vor dem Abschluss eines – wie es im Podcast heißt – „tollen Halbjahres". Die Stimmung am Markt ist konstruktiv, die Indizes tendieren nach oben. Bei den Einzelwerten sticht AT&S als Top-Performer hervor, wobei Drastil einen interessanten Hinweis...
Weiterlesen: ATX schließt starkes Halbjahr wohl mit Gewinnen ab – Window Dressing, Börsenjubiläen und die Debatte um Unterbrechungen
Wiener Börse Party #1188: ATX zum Halbjahresultimo Mittag fester, Window Dressing Ansätze bei AT&S und Volabreak vs. Hydration Break
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