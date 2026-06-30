Wiener Börse zu Mittag schwächer: AT&S, Strabag und FACC gesucht
Autor:
Christian Drastil
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30.06.2026, 1324 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 10:48 liegt der ATX mit +0.73 Prozent im Plus bei 6398 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 20.13% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +5.21% auf 202 Euro, dahinter Strabag mit +1.30% auf 89.45 Euro und FACC mit +0.90% auf 17.94 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24818 (+0.78%, Ultimo 2025: 24490, 0.56% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +4.85% auf 164.68 Euro, dahinter Siemens mit +2.71% auf 276.5 Euro und Hochtief mit +2.40% auf 508.5 Euro.
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Philipp Pölzl: https://audio-cd.at/page/podcast/8773
Franz Schellhorn: https://audio-cd.at/page/podcast/8758
Wiener Börse Party #1188: ATX zum Halbjahresultimo Mittag fester, Window Dressing Ansätze bei AT&S und Volabreak vs. Hydration Break
Bildnachweis
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Aktien auf dem Radar:AT&S, Frequentis, Rosenbauer, EuroTeleSites AG, Semperit, Amag, Rosgix, Bajaj Mobility AG, EVN, Lenzing, SBO, voestalpine, Andritz, FACC, Flughafen Wien, Gurktaler AG Stamm, Gurktaler AG VZ, Wienerberger, Warimpex, BKS Bank Stamm, CPI Europe AG, Österreichische Post, UBM, Deutsche Telekom, HeidelbergCement, Verizon, Fresenius Medical Care, E.ON , Allianz, BASF, BMW.
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