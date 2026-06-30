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Wiener Börse zu Mittag schwächer: AT&S, Strabag und FACC gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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30.06.2026, 1324 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 10:48 liegt der ATX mit +0.73 Prozent im Plus bei 6398 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 20.13% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +5.21% auf 202 Euro, dahinter Strabag mit +1.30% auf 89.45 Euro und FACC mit +0.90% auf 17.94 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24818 (+0.78%, Ultimo 2025: 24490, 0.56% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +4.85% auf 164.68 Euro, dahinter Siemens mit +2.71% auf 276.5 Euro und Hochtief mit +2.40% auf 508.5 Euro.

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- Unser Volumensradar sagt: AT&S, Frequentis
- Nachlese: Sabina Haas, Window Dressing Wolfgang Matejka, Sandro Kopp
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(30.06.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1188: ATX zum Halbjahresultimo Mittag fester, Window Dressing Ansätze bei AT&S und Volabreak vs. Hydration Break




 

Bildnachweis

1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club

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