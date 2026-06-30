Wiener Börse zu Mittag stärker: AT&S, Strabag und FACC gesucht
Autor:
Christian Drastil
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30.06.2026, 1324 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 10:48 liegt der ATX mit +0.73 Prozent im Plus bei 6398 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 20.13% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +5.21% auf 202 Euro, dahinter Strabag mit +1.30% auf 89.45 Euro und FACC mit +0.90% auf 17.94 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24818 (+0.78%, Ultimo 2025: 24490, 0.56% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +4.85% auf 164.68 Euro, dahinter Siemens mit +2.71% auf 276.5 Euro und Hochtief mit +2.40% auf 508.5 Euro.
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- Nachlese: Sabina Haas, Window Dressing Wolfgang Matejka, Sandro Kopp
- Börsegeschichte 30.6.: Do&Co, Wienerberger
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- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.17% vs. last #gabb, +7.19% ytd, +130.20% seit Start 2013
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Philipp Pölzl: https://audio-cd.at/page/podcast/8773
Franz Schellhorn: https://audio-cd.at/page/podcast/8758
Wiener Börse Party #1188: ATX zum Halbjahresultimo Mittag fester, Window Dressing Ansätze bei AT&S und Volabreak vs. Hydration Break
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Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
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