» Wiener Börse zu Mittag stärker: AT&S, Strabag und FACC gesucht

30.06.2026, 1324 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 10:48 liegt der ATX mit +0.73 Prozent im Plus bei 6398 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 20.13% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +5.21% auf 202 Euro, dahinter Strabag mit +1.30% auf 89.45 Euro und FACC mit +0.90% auf 17.94 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24818 (+0.78%, Ultimo 2025: 24490, 0.56% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +4.85% auf 164.68 Euro, dahinter Siemens mit +2.71% auf 276.5 Euro und Hochtief mit +2.40% auf 508.5 Euro.

- PIR-News: Millionen-Auftrag für Kontron, RBI/Addiko-Zwischenstand, Porr erreicht Durchschlag, Post-News, Fondsvermögen, Research zu UBM, Porr

- Unser Volumensradar sagt: AT&S, Frequentis

- Nachlese: Sabina Haas, Window Dressing Wolfgang Matejka, Sandro Kopp

- Börsegeschichte 30.6.: Do&Co, Wienerberger

- Österreich-Depots: Halbjahresbilanz

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.17% vs. last #gabb, +7.19% ytd, +130.20% seit Start 2013

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Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Florian Wagner: https://audio-cd.at/page/podcast/8841

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Franz Schellhorn: https://audio-cd.at/page/podcast/8758

(30.06.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1188: ATX zum Halbjahresultimo Mittag fester, Window Dressing Ansätze bei AT&S und Volabreak vs. Hydration Break

Bildnachweis

1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:AT&S, Frequentis, Rosenbauer, EuroTeleSites AG, Semperit, Amag, Rosgix, Bajaj Mobility AG, EVN, Lenzing, SBO, voestalpine, Andritz, FACC, Flughafen Wien, Gurktaler AG Stamm, Gurktaler AG VZ, Wienerberger, Warimpex, BKS Bank Stamm, CPI Europe AG, Österreichische Post, UBM, Deutsche Telekom, HeidelbergCement, Verizon, Fresenius Medical Care, E.ON , Allianz, BASF, BMW.

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