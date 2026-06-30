Window Dressing zum Halbjahr: Warum der vorletzte Handelstag für Fondsmanager entscheidend ist (Podcast)
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30.06.2026, 1026 Zeichen
In der aktuellen Ausgabe der „Kapitalmarktstimme.at Daily Voice" widmet sich Host Christian Drastil gemeinsam mit Fondsmanager Wolfgang Matejka von Matejka & Partner einer Frage, die viele Anleger beschäftigt: Welcher Tag ist für die Fondsbewertung zum Halbjahresultimo wirklich maßgeblich – und wie groß sind Window-Dressing-Effekte am österreichischen Markt tatsächlich? Der vorletzte Handelstag als Bewertungsstichtag Was auf den ersten Blick nach einer technischen Detailfrage klingt, hat handfeste Auswirkungen auf Fondsanleger und Portfoliomanager. Wolfgang Matejka stellt klar: Nicht der Ultimo selbst, sondern der Tag davor ist für die Fondsbewertung entscheidend. Die Schlusskurse des vorletzten Handelstages fließen in die Berechnung des Fondspreises ein, der dann am Ultimo-Tag veröffentlicht wird. Dieses Prinzip der verschobenen Bewertung gilt auch bei der Zeichnung von Fondsanteilen, wo ebenfalls eine...
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