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ATX startet schwächer ins zweite Halbjahr – doch die Volumina sprechen eine andere Sprache (Podcast)

01.07.2026, 921 Zeichen
In der Episode 1189 der Wiener Börse Party analysiert Moderator Christian Drastil den Auftakt ins zweite Börsenhalbjahr 2026 und liefert dabei eine bemerkenswerte Bestandsaufnahme: Während der ATX am ersten Handelstag nach der Jahresmitte leicht nachgibt, zeichnen die Handelsvolumina des ersten Halbjahres ein historisch starkes Bild des Wiener Marktes. ATX knapp unter Hoch Am Mittwoch, dem 1. Juli 2026, notierte der ATX um 14:21 Uhr bei 6424 Punkten – ein Minus von 0,62 Prozent. Trotz des schwächeren Tagesauftakts ins zweite Halbjahr gibt es unter den einzelnen Titeln durchaus Lichtblicke: In der Private Investor Relations Group stachen FACC mit einem Plus von 4,3 Prozent, Frequentis mit 3,2 Prozent und Agrana mit 1,1 Prozent hervor. Auf europäischer Ebene sorgte die Rheinmetall-Aktie für Aufmerksamkeit....

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(01.07.2026)

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      1971
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